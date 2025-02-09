РУС
Группа Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Швейцарии

Ziferblat поедет на Евровидение

На Национальном отборе на "Евровидение-2025" победила группа Ziferblat. Исполнители будут представлять Украину на международном песенном конкурсе, который состоится в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Жюри отдали группе Ziferblat 9 баллов, а вот зрители - 10. В итоге группа набрала больше всего баллов среди всех финалистов.

Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении с песней Bird of Pray.

Евровидение-2025

В этом году 69-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая.

Напомним, что в 2024 году Украину представлял на Евровидении дуэт певиц alyona alyona и Jerry Heil. Они заняли третье место.

Читайте: Украинскую делегацию на "Евровидении-2024" оштрафовали за футболки с надписью "Free Azovstal Defenders". ФОТО

Автор: 

Евровидение (781) конкурс (1157) музыка (805) Швейцария (629)
Топ комментарии
+26
*****, яке ***** Євробачення?
показать весь комментарий
08.02.2025 23:20 Ответить
+26
Чомусь прочитав як **********..
Шо б на це сказав дідусь Фройд?
показать весь комментарий
08.02.2025 23:22 Ответить
+24
Какие выборы лучших из худших? Какое Евровидение во время войны за выживание страны? Е@ануться можно.
показать весь комментарий
08.02.2025 23:29 Ответить
Для того й лідер приліз на брехні щоб знищити Україну , мародерство ,свічки на нащих площах ,шашлики, бакланові агрохімії ,данілові ,,йцеголові ,якісь завгоспи , шобло фсбешне яке воно притягнуло на брехні в раду
показать весь комментарий
09.02.2025 10:27 Ответить
Підтримаєм непевною орієнтацією бойовий дух і віру в перемогу.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:53 Ответить
Так здійснюється управління. Образ "закінчення війни" оформлений аудіовізуально наперед до критичних битв і звітований транснаціональним замовникам.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:59 Ответить
да...при Порошенко таких не було....
показать весь комментарий
09.02.2025 12:03 Ответить
Z це що ***,ви серйозно????
показать весь комментарий
09.02.2025 15:37 Ответить
