Группа Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Швейцарии

На Национальном отборе на "Евровидение-2025" победила группа Ziferblat. Исполнители будут представлять Украину на международном песенном конкурсе, который состоится в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Жюри отдали группе Ziferblat 9 баллов, а вот зрители - 10. В итоге группа набрала больше всего баллов среди всех финалистов.

Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении с песней Bird of Pray.

Евровидение-2025

В этом году 69-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая.

Напомним, что в 2024 году Украину представлял на Евровидении дуэт певиц alyona alyona и Jerry Heil. Они заняли третье место.

