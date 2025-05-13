Гурт Ziferblat виступив у першому півфіналі Євробачення-2025 і подякував Європі за підтримку України
У вівторок, 13 травня, гурт Ziferblat, який представляє Україну на Євробаченні-2025, виступив із піснею Bird of Pray у першому півфіналі пісенного конкурсу.
Про це пише "Суспільне.Культура", інформує Цензор.НЕТ.
Гурт виступив під 5-м номером.
Після виступу виконавці зі сцени подякували Європі за підтримку України.
"Дякуємо Європі за вашу підтримку. Дякуємо дуже сильно", - сказав лідер гурту Данило Лещинський.
Як відомо, з України не можна голосувати за представників України. Натомість українці з-за кордону зможуть віддати голоси за Ziferblat.
Євробачення-2025
Цьогоріч 69-й пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель. Півфінали пісенного конкурсу відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня.
Нагадаємо, що у 2024 році Україну представляв на Євробаченні дует співачок alyona alyona та Jerry Heil. Вони посіли третє місце.
Зараз група дає концерти по країнах ЄС,а Циферблат і надалі залишатиметься тим,що є зараз.