Гурт Ziferblat виступив у першому півфіналі Євробачення-2025 і подякував Європі за підтримку України

У вівторок, 13 травня, гурт Ziferblat, який представляє Україну на Євробаченні-2025, виступив із піснею Bird of Pray у першому півфіналі пісенного конкурсу.

Гурт виступив під 5-м номером.

Після виступу виконавці зі сцени подякували Європі за підтримку України.

"Дякуємо Європі за вашу підтримку. Дякуємо дуже сильно", - сказав лідер гурту Данило Лещинський.

Як відомо, з України не можна голосувати за представників України. Натомість українці з-за кордону зможуть віддати голоси за Ziferblat.

Євробачення-2025

Цьогоріч 69-й пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель. Півфінали пісенного конкурсу відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня.

Нагадаємо, що у 2024 році Україну представляв на Євробаченні дует співачок alyona alyona та Jerry Heil. Вони посіли третє місце.

