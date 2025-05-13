УКР
Новини Євробачення
Гурт Ziferblat виступив у першому півфіналі Євробачення-2025 і подякував Європі за підтримку України

Гурт Ziferblat виступив на Євробаченні

У вівторок, 13 травня, гурт Ziferblat, який представляє Україну на Євробаченні-2025, виступив із піснею Bird of Pray у першому півфіналі пісенного конкурсу.

Про це пише "Суспільне.Культура", інформує Цензор.НЕТ.

Гурт виступив під 5-м номером.

Після виступу виконавці зі сцени подякували Європі за підтримку України.

"Дякуємо Європі за вашу підтримку. Дякуємо дуже сильно", - сказав лідер гурту Данило Лещинський.

Як відомо, з України не можна голосувати за представників України. Натомість українці з-за кордону зможуть віддати голоси за Ziferblat.

Читайте також: Гурт Ziferblat представлятиме Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії

Євробачення-2025

Цьогоріч 69-й пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель. Півфінали пісенного конкурсу відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня.

Нагадаємо, що у 2024 році Україну представляв на Євробаченні дует співачок alyona alyona та Jerry Heil. Вони посіли третє місце.

Євробачення (607) Європа (1958) підтримка (637)
Топ коментарі
+10
Подумаешь, потратим очередные десятки миллионов налогов на х@йзнаетчто вместо армии. Да уж, классное лицо у страны, ведущей войну за свое выживание.

14.05.2025 00:18 Відповісти
+1
На зелю нашого похож
14.05.2025 00:55 Відповісти
+1
Самовлюбленные фрики имеют общие черты.
14.05.2025 00:59 Відповісти
Подумаешь, потратим очередные десятки миллионов налогов на х@йзнаетчто вместо армии. Да уж, классное лицо у страны, ведущей войну за свое выживание.

14.05.2025 00:18 Відповісти
На зелю нашого похож
14.05.2025 00:55 Відповісти
Самовлюбленные фрики имеют общие черты.
14.05.2025 00:59 Відповісти
Налоги на это вроде не тратятся - испольнитель за свой счет и за счет спонсоров готовит номер.
14.05.2025 03:16 Відповісти
Чому не запустили на Євробачення Klavdia Petrivna, результат був би гарантований?
Зараз група дає концерти по країнах ЄС,а Циферблат і надалі залишатиметься тим,що є зараз.
14.05.2025 08:06 Відповісти
Припаскудна якість фонограми, паршиве відео паршивий кліп костми - відсутність смаку. Прохід у фінал мене здивував.
14.05.2025 08:46 Відповісти
 
 