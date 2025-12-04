РУС
Израиль примет участие в песенном конкурсе "Евровидение-2026": ряд стран объявили бойкот

Израиль примет участие в Евровидении

Европейский вещательный союз (EBU) официально разрешил Израилю принять участие в "Евровидении-2026". После такого решения ряд европейских стран объявили, что будут бойкотировать песенный конкурс в следующем году.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Почему такое решение

Решение было принято на фоне утверждения новых реформ конкурса.

В EBU заявили, что Евровидение остается соревнованием между общественными вещателями, а не между правительствами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евровидение под угрозой: 6 стран отказываются участвовать в конкурсе, если не будет дисквалификации Израиля

Руководство союза подчеркивает, что израильский общественный вещатель KAN соответствует всем правилам конкурса и имеет право на участие. Организаторы в очередной раз отметили аполитичный статус мероприятия.

Какие страны отказались от участия из-за Израиля

  • Нидерланды, Испания, Ирландия и Словения заявили, что будут бойкотировать песенный конкурс.

Отказ вещателей от участия в конкурсе означает, что они также не будут транслировать "Евровидение-2026".

Одним из самых активных критиков участия страны стала Испания, которая является одной из стран-основательниц "Евровидения". Она также входит в так называемую "Большую пятерку", которая автоматически попадает в финал конкурса, поскольку именно ее взносы существенно влияют на бюджет конкурса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия победила на Евровидении-2025: Украина заняла 9-е место

Напомним, ранее несколько стран призвали Европейский вещательный союз отстранить от песенного конкурса Израиль из-за военных действий в Секторе Газа.

  • В этом году "Евровидение" уже в третий раз пройдет в столице Австрии Вене после победы на "Евровидении-2025" австрийского представителя JJ с песней Wasted Love.
  • Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая соответственно, а финал — 16 мая 2026 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Железный луч": Израиль представил новую лазерную систему ПВО

+16
"низка європейських країн оголосили, що бойкотуватимуть пісенний конкурс"

а не хочет низка європейських країн оголосити бойкот соревнованиям по дзюдо и самбо?
04.12.2025 20:21 Ответить
+11
А рашку ця низка не збирається бойкотувати? Уже майже скрізь їм аквафреш повернули, де низка бойкотувальщиків? Чи Ізраїль не має права захищати свою країну? Світ геть ********, захищають терористів, виставляють претензії до жертв агресії.
04.12.2025 20:37 Ответить
+5
А ии під час війни обов'язково візмемо участь, замість закупівлі зброї і нас поїде
04.12.2025 20:21 Ответить
А їбло цього виродка могло б на передовій розганяти ворогів від страху!
04.12.2025 20:31 Ответить
Лисий , як і зе чмо, візьме в любу дірку до трьохдюймовки
04.12.2025 21:09 Ответить
низка європейських країн краще заблокують допомогу Україні , так їм фінансово вигідніше - кацапська нафта за копійки кишеню не тисне ((
04.12.2025 20:35 Ответить
сорєвнованія - ето другоє.
04.12.2025 20:53 Ответить
Минулого року пісня Ізраїлю була шикарна
04.12.2025 20:23 Ответить
Это рука кремля. Вовчику выгоден хаос и бедлам в Европе.
04.12.2025 20:33 Ответить
А рашку ця низка не збирається бойкотувати? Уже майже скрізь їм аквафреш повернули, де низка бойкотувальщиків? Чи Ізраїль не має права захищати свою країну? Світ геть ********, захищають терористів, виставляють претензії до жертв агресії.
04.12.2025 20:37 Ответить
Низка країн МОЛОДЦІ !!! Так з агресорами і СЛІД ПОСТУПАТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
04.12.2025 20:43 Ответить
чемодан - вокзал - падлостина.
газаватники в Україні не потрібні.
04.12.2025 20:54 Ответить
Я теж долучаюсь до бойкоту цього конкурсу гомосєков та трансвєстітов.
04.12.2025 20:46 Ответить
кожний свою пісню співає і на тому конкурсі на якому йому потрібно.
Україна на сході і півдні, Ізраїль на півночі і заході.
а конкурс співаків ротом?
how about that?
https://www.youtube.com/@SplendentEileen/featured
04.12.2025 20:48 Ответить
Коли кацапи бомбили Сірійські міста ніхто не байкотував всякі конкурси та спортівні змагання
04.12.2025 20:58 Ответить
Тобто низка країн оголосила бойкот загарбницький системі жидів,
бо це не прийнятно європейській системі співтовариству.
У нас більше роботи нема, як слідкувати за обрізаними підарами.
04.12.2025 20:59 Ответить
- Знаете, Сарочка, вчера на концерте Монсеррат Кабалье так фальшивила, таки невозможно слушать.
- А вы там были?
- Нет, мне Изя напел.
04.12.2025 21:11 Ответить
 
 