Израиль примет участие в песенном конкурсе "Евровидение-2026": ряд стран объявили бойкот

Европейский вещательный союз (EBU) официально разрешил Израилю принять участие в "Евровидении-2026". После такого решения ряд европейских стран объявили, что будут бойкотировать песенный конкурс в следующем году.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Почему такое решение

Решение было принято на фоне утверждения новых реформ конкурса.

В EBU заявили, что Евровидение остается соревнованием между общественными вещателями, а не между правительствами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евровидение под угрозой: 6 стран отказываются участвовать в конкурсе, если не будет дисквалификации Израиля

Руководство союза подчеркивает, что израильский общественный вещатель KAN соответствует всем правилам конкурса и имеет право на участие. Организаторы в очередной раз отметили аполитичный статус мероприятия.

Какие страны отказались от участия из-за Израиля

Нидерланды, Испания, Ирландия и Словения заявили, что будут бойкотировать песенный конкурс.

Отказ вещателей от участия в конкурсе означает, что они также не будут транслировать "Евровидение-2026".

Одним из самых активных критиков участия страны стала Испания, которая является одной из стран-основательниц "Евровидения". Она также входит в так называемую "Большую пятерку", которая автоматически попадает в финал конкурса, поскольку именно ее взносы существенно влияют на бюджет конкурса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия победила на Евровидении-2025: Украина заняла 9-е место

Напомним, ранее несколько стран призвали Европейский вещательный союз отстранить от песенного конкурса Израиль из-за военных действий в Секторе Газа.

В этом году "Евровидение" уже в третий раз пройдет в столице Австрии Вене после победы на "Евровидении-2025" австрийского представителя JJ с песней Wasted Love.

Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая соответственно, а финал — 16 мая 2026 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Железный луч": Израиль представил новую лазерную систему ПВО