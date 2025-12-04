Израиль примет участие в песенном конкурсе "Евровидение-2026": ряд стран объявили бойкот
Европейский вещательный союз (EBU) официально разрешил Израилю принять участие в "Евровидении-2026". После такого решения ряд европейских стран объявили, что будут бойкотировать песенный конкурс в следующем году.
Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.
Почему такое решение
Решение было принято на фоне утверждения новых реформ конкурса.
В EBU заявили, что Евровидение остается соревнованием между общественными вещателями, а не между правительствами.
Руководство союза подчеркивает, что израильский общественный вещатель KAN соответствует всем правилам конкурса и имеет право на участие. Организаторы в очередной раз отметили аполитичный статус мероприятия.
Какие страны отказались от участия из-за Израиля
- Нидерланды, Испания, Ирландия и Словения заявили, что будут бойкотировать песенный конкурс.
Отказ вещателей от участия в конкурсе означает, что они также не будут транслировать "Евровидение-2026".
Одним из самых активных критиков участия страны стала Испания, которая является одной из стран-основательниц "Евровидения". Она также входит в так называемую "Большую пятерку", которая автоматически попадает в финал конкурса, поскольку именно ее взносы существенно влияют на бюджет конкурса.
Напомним, ранее несколько стран призвали Европейский вещательный союз отстранить от песенного конкурса Израиль из-за военных действий в Секторе Газа.
- В этом году "Евровидение" уже в третий раз пройдет в столице Австрии Вене после победы на "Евровидении-2025" австрийского представителя JJ с песней Wasted Love.
- Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая соответственно, а финал — 16 мая 2026 года.
