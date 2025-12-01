"Железный луч": Израиль представил новую лазерную систему ПВО

Израиль объявил о завершении разработки новой лазерной системы противовоздушной обороны "Железный луч". Как сообщает Цензор.НЕТ, система вскоре должна перейти к этапу подготовки к поставке армии, пишет The Times of Israel.

Лазерное оружие нового поколения

Руководитель Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля Дэнни Голд отметил, что комплекс полностью готов, а его внедрение запланировано на конец 2025 года. Он уточнил, что система уже прошла всесторонние испытания и соответствует требованиям боевого применения.

"Ожидается, что лазерная система "Железный луч" коренным образом изменит правила ведения боевых действий. Параллельно мы уже работаем над системами следующего поколения", — заявил Голд.

Разработкой комплекса занималась компания Rafael Advanced Defense Systems. Лазер будет использоваться для поражения малых целей, дополняя существующие израильские системы ПВО, в частности "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрелу".

Преимущества и ограничения системы

Технология позволяет вести перехват фактически непрерывно, при условии наличия стабильного источника энергии. Это делает систему перспективной для противодействия массированным атакам.

Вместе с тем, эффективность лазера может снижаться в сложных погодных условиях — во время густого тумана, облачности или сильных осадков.

В Израиле отмечают, что разработка продолжалась с 2014 года и является важным элементом модернизации многоуровневой системы противовоздушной обороны страны.

