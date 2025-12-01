"Железный луч": Израиль представил новую лазерную систему ПВО
Израиль объявил о завершении разработки новой лазерной системы противовоздушной обороны "Железный луч". Как сообщает Цензор.НЕТ, система вскоре должна перейти к этапу подготовки к поставке армии, пишет The Times of Israel.
Лазерное оружие нового поколения
Руководитель Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля Дэнни Голд отметил, что комплекс полностью готов, а его внедрение запланировано на конец 2025 года. Он уточнил, что система уже прошла всесторонние испытания и соответствует требованиям боевого применения.
"Ожидается, что лазерная система "Железный луч" коренным образом изменит правила ведения боевых действий. Параллельно мы уже работаем над системами следующего поколения", — заявил Голд.
Разработкой комплекса занималась компания Rafael Advanced Defense Systems. Лазер будет использоваться для поражения малых целей, дополняя существующие израильские системы ПВО, в частности "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрелу".
Преимущества и ограничения системы
Технология позволяет вести перехват фактически непрерывно, при условии наличия стабильного источника энергии. Это делает систему перспективной для противодействия массированным атакам.
Вместе с тем, эффективность лазера может снижаться в сложных погодных условиях — во время густого тумана, облачности или сильных осадков.
В Израиле отмечают, что разработка продолжалась с 2014 года и является важным элементом модернизации многоуровневой системы противовоздушной обороны страны.
Навпаки щось не спостерігається ))
Лазерна зброя ефективна,якраз у південних широтах,/без хмарних та без мряки/а не в наших.
https://www.youtube.com/watch?v=kHkyrh7esbs
А ''мудрий'' Український народ має ''
померти''від кровожерливих москальських окупантів.
''Зато па-ржом''....
Сумно....
Мамірімі буде безпечніше на землі обітованній
Хто не хоче шукає причини.