2 559 19

"Железный луч": Израиль представил новую лазерную систему ПВО

Железный луч — новая лазерная система ПВО Израиля

Израиль объявил о завершении разработки новой лазерной системы противовоздушной обороны "Железный луч". Как сообщает Цензор.НЕТ, система вскоре должна перейти к этапу подготовки к поставке армии, пишет The Times of Israel.

Лазерное оружие нового поколения

Руководитель Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля Дэнни Голд отметил, что комплекс полностью готов, а его внедрение запланировано на конец 2025 года. Он уточнил, что система уже прошла всесторонние испытания и соответствует требованиям боевого применения.

"Ожидается, что лазерная система "Железный луч" коренным образом изменит правила ведения боевых действий. Параллельно мы уже работаем над системами следующего поколения", — заявил Голд.

Разработкой комплекса занималась компания Rafael Advanced Defense Systems. Лазер будет использоваться для поражения малых целей, дополняя существующие израильские системы ПВО, в частности "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрелу".

Преимущества и ограничения системы

Технология позволяет вести перехват фактически непрерывно, при условии наличия стабильного источника энергии. Это делает систему перспективной для противодействия массированным атакам.

Вместе с тем, эффективность лазера может снижаться в сложных погодных условиях — во время густого тумана, облачности или сильных осадков.

В Израиле отмечают, что разработка продолжалась с 2014 года и является важным элементом модернизации многоуровневой системы противовоздушной обороны страны.

Израиль (2125) ПВО (3289) Сектор Газа (191)
Топ комментарии
+5
+5

Виявляється, що бувають міндічеподібні, які працюють на державу! Та тільки не у нас!
01.12.2025 20:21
+3
+3

Саме в цей час десь плаче один Солонін... тому що неможливо створити таку систему, а вони взяли і створили...
01.12.2025 20:26
+2
+2

Міндіча видаєте? Тоді промінь - це як грім серед ясного неба! Бабах і немає...
01.12.2025 20:18
Міндіча видаєте? Тоді промінь - це як грім серед ясного неба! Бабах і немає...
01.12.2025 20:18
Суверени! Що сказати таки досягли бажаного - збудували національну державу , наслідки цього не забарились ...
01.12.2025 20:19
Виявляється, що бувають міндічеподібні, які працюють на державу! Та тільки не у нас!
01.12.2025 20:21
Це як раз не міндічеподобні, а нормальні люди, які працюють на свою державу. Чи у вас будь-який єврей за замовченням "міндічеподібний", і для вас диво, що хтось не такий?
01.12.2025 21:03
Можливо міндічі інвестували наші гроші в оборону Ізраїлю
Навпаки щось не спостерігається ))
01.12.2025 21:22
Саме в цей час десь плаче один Солонін... тому що неможливо створити таку систему, а вони взяли і створили...
01.12.2025 20:26
Ізраїль вже давно цими лазера користується,по крайній мірі рік,то точно,бачив на ютюбі їх використання. На відміну від наших базікань,про лазерну зброю.
Лазерна зброя ефективна,якраз у південних широтах,/без хмарних та без мряки/а не в наших.
01.12.2025 20:29
Чекаємо на книгу "Україна не Ізраїль".
01.12.2025 20:34
Ха, пацаки, у нас давно есть "ЗЕлений Промінь"
01.12.2025 20:34
ЗБРОЯ МАЙБУТНЬОГО ВЖЕ В ЗСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=kHkyrh7esbs
01.12.2025 20:37
Бластери вже на підході
01.12.2025 20:35
А як там наша "лазерна зброя"? Мабуть теж Міндіч "виготовляє"?
01.12.2025 20:41
Нажаль, ефективна лише в пустелі.
01.12.2025 20:43
Ну, у Ізраїлі тумани та сильні опади часто не бувають...
01.12.2025 20:52
Тепер ми знаємо на що пішли вкрадені в України і Українців гроші банди Єрмака-Зеленського-Міндіча...
А ''мудрий'' Український народ має ''померти'' від кровожерливих москальських окупантів.
''Зато па-ржом''....
Сумно....
01.12.2025 20:58
Так діє країна, яка хоче жити і жити гарно. А не двушки ворогам відсилає. Ненавиджу цю смердючу брехливу кончену лицемірну клоаку!
01.12.2025 20:59
Так міндічі ж і вілсилали !!!! І на москву і на Ізраїль.
Мамірімі буде безпечніше на землі обітованній
01.12.2025 21:24
Хто хоче шукає можливості
Хто не хоче шукає причини.
01.12.2025 21:21
Фламінго цим лазером не збити.
01.12.2025 21:33
 
 