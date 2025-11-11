США построят военную базу возле сектора Газа
США планируют создать масштабную военную базу вблизи сектора Газа — в районе Отеф-Аза, непосредственно прилегающем к анклаву.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на израильское издание Shomrim, проект реализуют для размещения Международных стабилизационных сил, которые будут обеспечивать режим прекращения огня в Газе.
База для стабилизационных сил
По информации источников, военный объект сможет разместить несколько тысяч военнослужащих, а его бюджет оценивается в полмиллиарда долларов.
"Строительство базы демонстрирует решительное намерение Вашингтона играть ведущую роль в стабилизации ситуации в Газе", — отмечает Shomrim.
Возведение базы станет сигналом о готовности США принимать активное участие в урегулировании израильско-палестинского конфликта.
В то же время этот шаг может вызвать споры в Республиканской партии, где часть политиков выступает против расширения военного присутствия США за рубежом.
Ограниченное присутствие США в Израиле
В настоящее время американское военное присутствие в Израиле незначительно и включает:
около 200 военнослужащих;
батарею ПРО THAAD, которая помогает перехватывать иранские ракеты;
совместные программы учений с ЦАХАЛ.
Планируемый объект станет крупнейшей американской военной инвестицией в Израиле за последнее десятилетие.
Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривает создание международных стабилизационных сил в Секторе Газа с мандатом на два года.
