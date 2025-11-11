США построят военную базу возле сектора Газа

США планируют создать масштабную военную базу вблизи сектора Газа — в районе Отеф-Аза, непосредственно прилегающем к анклаву.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на израильское издание Shomrim, проект реализуют для размещения Международных стабилизационных сил, которые будут обеспечивать режим прекращения огня в Газе.

База для стабилизационных сил

По информации источников, военный объект сможет разместить несколько тысяч военнослужащих, а его бюджет оценивается в полмиллиарда долларов.

"Строительство базы демонстрирует решительное намерение Вашингтона играть ведущую роль в стабилизации ситуации в Газе", — отмечает Shomrim.

Возведение базы станет сигналом о готовности США принимать активное участие в урегулировании израильско-палестинского конфликта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США выразили надежду на сохранение перемирия в Газе

В то же время этот шаг может вызвать споры в Республиканской партии, где часть политиков выступает против расширения военного присутствия США за рубежом.

Ограниченное присутствие США в Израиле

В настоящее время американское военное присутствие в Израиле незначительно и включает:

около 200 военнослужащих;

батарею ПРО THAAD, которая помогает перехватывать иранские ракеты;

совместные программы учений с ЦАХАЛ.

Читайте также: Трамп может позволить Израилю возобновить войну в Газе - все зависит от ХАМАС

Планируемый объект станет крупнейшей американской военной инвестицией в Израиле за последнее десятилетие.

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривает создание международных стабилизационных сил в Секторе Газа с мандатом на два года.

Читайте: Трамп заявил, что мир в Газе требует новых усилий