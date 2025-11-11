США збудують військову базу біля Сектору Гази
США планують створити масштабну військову базу поблизу Сектору Гази — в районі Отеф-Аза, що безпосередньо прилягає до анклаву.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ізраїльське видання Shomrim, проєкт реалізують для розміщення Міжнародних стабілізаційних сил, які забезпечуватимуть режим припинення вогню в Газі.
База для стабілізаційних сил
За інформацією джерел, військовий об’єкт зможе розмістити кілька тисяч військовослужбовців, а його бюджет оцінюється у пів мільярда доларів.
"Будівництво бази демонструє рішучий намір Вашингтона відігравати провідну роль у стабілізації ситуації в Газі", — зазначає Shomrim.
Зведення бази стане сигналом про готовність США брати активну участь у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту.
Водночас цей крок може викликати суперечки в Республіканській партії, де частина політиків виступає проти розширення військової присутності США за кордоном.
Обмежена присутність США в Ізраїлі
Наразі американська військова присутність в Ізраїлі є незначною і включає:
близько 200 військовослужбовців;
батарею ПРО THAAD, яка допомагає перехоплювати іранські ракети;
спільні програми навчань із ЦАХАЛ.
Запланований об’єкт стане найбільшою американською військовою інвестицією в Ізраїлі за останнє десятиліття.
Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати представили проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, який передбачає створення міжнародних стабілізаційних сил у Секторі Гази з мандатом на два роки.
