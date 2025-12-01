"Залізний промінь": Ізраїль представив нову лазерну систему ППО
Ізраїль оголосив про завершення розробки нової лазерної системи протиповітряної оборони "Залізний промінь". Як повідомляє Цензор.НЕТ, система невдовзі має перейти до етапу підготовки до постачання армії, пише The Times of Israel.
Лазерна зброя нового покоління
Керівник Управління оборонних досліджень і розробок Міністерства оборони Ізраїлю Денні Голд зазначив, що комплекс повністю готовий, а його впровадження заплановане на кінець 2025 року. Він уточнив, що система вже пройшла всебічні випробування та відповідає вимогам бойового застосування.
"Очікується, що лазерна система "Залізний промінь" докорінно змінить правила ведення бойових дій. Паралельно ми вже працюємо над системами наступного покоління", – заявив Голд.
Розробкою комплексу займалася компанія Rafael Advanced Defense Systems. Лазер буде використовуватися для ураження малих цілей, доповнюючи наявні ізраїльські системи ППО, зокрема "Залізний купол", "Пращу Давида" та "Стрілу".
Переваги та обмеження системи
Технологія дозволяє вести перехоплення фактично безперервно, за умови наявності стабільного джерела енергії. Це робить систему перспективною для протидії масованим атакам.
Разом з тим, ефективність лазера може знижуватися у складних погодних умовах — під час густого туману, хмарності або сильних опадів.
У Ізраїлі відзначають, що розробка тривала з 2014 року і є важливим елементом модернізації багаторівневої системи протиповітряної оборони країни.
- Раніше ми писали, що США планують створити масштабну військову базу поблизу Сектору Гази — в районі Отеф-Аза, що безпосередньо прилягає до анклаву.
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За ці майже пʼять десятків років у галузі HELWS зʼявилися, зокрема такі революційні технічні рішення:
1) адаптивні (пряма та зворотня) оптичні системи, які забезпечують точне фокусування лазерного променя на великі відстані (до 10 км) і побудовані на базі деформованих дзеркал (deformable mirrors), сенсорів фронту хвилі (wavefront sensors) та алгоритмів реального часу корекції.
2) Волоконні лазери (fiber lasers), потужністю ~100 кВт, об'єднані через когерентне комбінування променів (Coherent Beam Combining, CBC) - технологію, де 100-200 окремих лазерних променів (кожен розміром з монету) синхронізуються в один фокусований лазерний пучок, зменшуючи дисперсію.
Результат - ППО Ізраїлю має на озброєнні HELWS Iron Beam 450, яка доставляє понад 100 кВт лазерної потужності на площу розміром з монету (~3.14 см², припускаючи діаметр 2 см) на відстані 10 км. Щільності потужності ~30-32 МВт/м² (100 кВт / 3.14×10^{-4} м²), достатньо для швидкого нагріву/випаровування матеріалу цілі (метал/пластик дрона).
Повна енергія на ціль залежить від часу утримання (dwell time ~4 с), ~400 кДж (100 кВт × 4 с). Це еквівалентно ~95 ккал, що викликає структурне пошкодження (спалення, вибух) за секунди. Ефективність - близько 70-80% енергії досягає цілі з втратами 20-30% на атмосферу, з низькою вартістю ~$2-10 за лазерний постріл.
Призначення HELWS Iron Beam 450 - ураження на відстані до 10 км невеликих безпілотників (розміру Шахедів та менших), невеликих балістичних ракет типу Касам, довжиною до 70 см, мін, снарядів при бойовому застосуванні у комплексі з радарами, зокрема із Залізним Куполом.
Утримати ціль - 4 с ?? На якій швидкості ?? 1-2-3-4 ??
Солонін так і підсумував - може бути для збиття дрібних дронів у сонячну погоду. Не більше.
Швидкість у апогеї (верхній точці траекторії) (або крильова для дронів), м/с
Артснаряд 155 мм:
~400-500 м/с
Початкова швидкість ~700 м/с при куті ~45°, горизонтальна складова ~500 м/с; на апогеї ~400 м/с з урахуванням опору повітря.
Мінометна міна 120 мм:
~100-150 м/с
Початкова швидкість 200-300 м/с при високому куті (80°), горизонтальна складова ~50-100 м/с; на апогеї ~100-150 м/с з опором.
Ракета Касам:
~200-300 м/с
Початкова швидкість ~300-400 м/с, горизонтальна складова ~200-300 м/с; траєкторія балістична з низьким опором.
Дрон Герань-2:
~50 м/с (180 км/год)
Крильова швидкість стабільна, без балістичної траєкторії.
Дрон Герань-3:
~100-167 м/с (360-600 км/год)
Крильова швидкість з турбореактивним двигуном; варіації залежно від режиму (крейсерський ~300-370 км/год).
У ясну погоду (без хмар, пилу чи туману) час ураження (dwell time -час утримання лазерного променя на цілі для нагріву та руйнування) становить 2-5 секунд для всіх вищевказаних цілей. Твердження базується на опублікованих результатах випробувань та специфікаціях HELWS Iron Beam 450. Для артснаряда 155 мм та мінометної міни 120 мм: ~3-5 с. Металевий корпус нагрівається та руйнується (вибух або деформація).
Для ракети Касам: ~2-4 с. Легкий корпус (сталь + саморобні матеріали) руйнується швидше.
Для дронів Герань-2 та Герань-3: ~2-3 с. Пластикові/композитні елементи (крила, електроніка) вразливі; низька швидкість полегшує наведення.
Лазерна зброя ефективна,якраз у південних широтах,/без хмарних та без мряки/а не в наших.
До речі, Ізраїль розробкою лазерної зброї займалися з 90-х років разом із США.
https://www.youtube.com/watch?v=kHkyrh7esbs
А ''мудрий'' Український народ має ''
померти''від кровожерливих москальських окупантів.
''Зато па-ржом''....
Сумно....
Мамірімі буде безпечніше на землі обітованній
Хто не хоче шукає причини.
Чому розвалено і розкрадено стільки держ. підприємств ???
Здається, що п.дари попереду і з тилу....