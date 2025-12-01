УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9607 відвідувачів онлайн
Новини Війна Ізраїлю проти ХАМАС
6 499 39

"Залізний промінь": Ізраїль представив нову лазерну систему ППО

Залізний промінь - нова лазерна система ППО Ізраїлю

Ізраїль оголосив про завершення розробки нової лазерної системи протиповітряної оборони "Залізний промінь". Як повідомляє Цензор.НЕТ, система невдовзі має перейти до етапу підготовки до постачання армії, пише The Times of Israel.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Лазерна зброя нового покоління

Керівник Управління оборонних досліджень і розробок Міністерства оборони Ізраїлю Денні Голд зазначив, що комплекс повністю готовий, а його впровадження заплановане на кінець 2025 року. Він уточнив, що система вже пройшла всебічні випробування та відповідає вимогам бойового застосування.

"Очікується, що лазерна система "Залізний промінь" докорінно змінить правила ведення бойових дій. Паралельно ми вже працюємо над системами наступного покоління", – заявив Голд.

Розробкою комплексу займалася компанія Rafael Advanced Defense Systems. Лазер буде використовуватися для ураження малих цілей, доповнюючи наявні ізраїльські системи ППО, зокрема "Залізний купол", "Пращу Давида" та "Стрілу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США пропонують створити міжнародні стабілізаційні сили у Газі

Переваги та обмеження системи

Технологія дозволяє вести перехоплення фактично безперервно, за умови наявності стабільного джерела енергії. Це робить систему перспективною для протидії масованим атакам.

Разом з тим, ефективність лазера може знижуватися у складних погодних умовах — під час густого туману, хмарності або сильних опадів.

У Ізраїлі відзначають, що розробка тривала з 2014 року і є важливим елементом модернізації багаторівневої системи протиповітряної оборони країни.

Читайте: Засновника Binance звинуватили у фінансуванні ХАМАС. Що відомо?

Автор: 

Ізраїль (1992) ППО (4182) Сектор Гази (204)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Виявляється, що бувають міндічеподібні, які працюють на державу! Та тільки не у нас!
показати весь коментар
01.12.2025 20:21 Відповісти
+8
Це як раз не міндічеподобні, а нормальні люди, які працюють на свою державу. Чи у вас будь-який єврей за замовченням "міндічеподібний", і для вас диво, що хтось не такий?
показати весь коментар
01.12.2025 21:03 Відповісти
+6
Ізраїль вже давно цими лазера користується,по крайній мірі рік,то точно,бачив на ютюбі їх використання. На відміну від наших базікань,про лазерну зброю.
Лазерна зброя ефективна,якраз у південних широтах,/без хмарних та без мряки/а не в наших.
показати весь коментар
01.12.2025 20:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Міндіча видаєте? Тоді промінь - це як грім серед ясного неба! Бабах і немає...
показати весь коментар
01.12.2025 20:18 Відповісти
Суверени! Що сказати таки досягли бажаного - збудували національну державу , наслідки цього не забарились ...
показати весь коментар
01.12.2025 20:19 Відповісти
Виявляється, що бувають міндічеподібні, які працюють на державу! Та тільки не у нас!
показати весь коментар
01.12.2025 20:21 Відповісти
Це як раз не міндічеподобні, а нормальні люди, які працюють на свою державу. Чи у вас будь-який єврей за замовченням "міндічеподібний", і для вас диво, що хтось не такий?
показати весь коментар
01.12.2025 21:03 Відповісти
Можливо міндічі інвестували наші гроші в оборону Ізраїлю
Навпаки щось не спостерігається ))
показати весь коментар
01.12.2025 21:22 Відповісти
Да уже разогнались!Инвестировать во что то только потому что в 22году паспорт на всякий случай взяли!Они собирались в Украине жить с ворованым, Израиль очень дорогая страна и на пороховой бочке Израиль сам справляется со своим заданием и получает помощь от США,мелкие Миндичи их не интересуют! Израиль страна Start AP в Мире на 100тыс населения 32тыс зарегистрированных иновативных проектов.Сегодня в немецкой прессе читала,как Германия отстала от Израиля,!
показати весь коментар
01.12.2025 22:40 Відповісти
Німці лоханулися. Треба було арабів з турками мочити, а не євреїв. Були б зараз в шоколаді.
показати весь коментар
02.12.2025 01:44 Відповісти
Саме в цей час десь плаче один Солонін... тому що неможливо створити таку систему, а вони взяли і створили...
показати весь коментар
01.12.2025 20:26 Відповісти
Те що придатне у пустелі у нас не працюватиме.
показати весь коментар
01.12.2025 22:46 Відповісти
Це вже інше питання.
показати весь коментар
02.12.2025 01:40 Відповісти
Солонін створює закони природи ?
показати весь коментар
02.12.2025 00:14 Відповісти
Слухаючи та дивлячись його відеоблоги про лазерну зброю стає зрозуміло, що багато в чому його знання в цій галузі на жаль залишилися на рівні 80-х років минулого віку.
За ці майже пʼять десятків років у галузі HELWS зʼявилися, зокрема такі революційні технічні рішення:
1) адаптивні (пряма та зворотня) оптичні системи, які забезпечують точне фокусування лазерного променя на великі відстані (до 10 км) і побудовані на базі деформованих дзеркал (deformable mirrors), сенсорів фронту хвилі (wavefront sensors) та алгоритмів реального часу корекції.
2) Волоконні лазери (fiber lasers), потужністю ~100 кВт, об'єднані через когерентне комбінування променів (Coherent Beam Combining, CBC) - технологію, де 100-200 окремих лазерних променів (кожен розміром з монету) синхронізуються в один фокусований лазерний пучок, зменшуючи дисперсію.
Результат - ППО Ізраїлю має на озброєнні HELWS Iron Beam 450, яка доставляє понад 100 кВт лазерної потужності на площу розміром з монету (~3.14 см², припускаючи діаметр 2 см) на відстані 10 км. Щільності потужності ~30-32 МВт/м² (100 кВт / 3.14×10^{-4} м²), достатньо для швидкого нагріву/випаровування матеріалу цілі (метал/пластик дрона).
Повна енергія на ціль залежить від часу утримання (dwell time ~4 с), ~400 кДж (100 кВт × 4 с). Це еквівалентно ~95 ккал, що викликає структурне пошкодження (спалення, вибух) за секунди. Ефективність - близько 70-80% енергії досягає цілі з втратами 20-30% на атмосферу, з низькою вартістю ~$2-10 за лазерний постріл.
Призначення HELWS Iron Beam 450 - ураження на відстані до 10 км невеликих безпілотників (розміру Шахедів та менших), невеликих балістичних ракет типу Касам, довжиною до 70 см, мін, снарядів при бойовому застосуванні у комплексі з радарами, зокрема із Залізним Куполом.
показати весь коментар
02.12.2025 01:19 Відповісти
Без претензій. У порядку спроби уявити ...
Утримати ціль - 4 с ?? На якій швидкості ?? 1-2-3-4 ??

Солонін так і підсумував - може бути для збиття дрібних дронів у сонячну погоду. Не більше.
показати весь коментар
02.12.2025 23:26 Відповісти
Відчувати секунди dwell time мабуть буде точніше, якщо вимовляти числа: 22, 23, 24, 26, 26

Швидкість у апогеї (верхній точці траекторії) (або крильова для дронів), м/с
Артснаряд 155 мм:

~400-500 м/с

Початкова швидкість ~700 м/с при куті ~45°, горизонтальна складова ~500 м/с; на апогеї ~400 м/с з урахуванням опору повітря.

Мінометна міна 120 мм:

~100-150 м/с

Початкова швидкість 200-300 м/с при високому куті (80°), горизонтальна складова ~50-100 м/с; на апогеї ~100-150 м/с з опором.

Ракета Касам:

~200-300 м/с

Початкова швидкість ~300-400 м/с, горизонтальна складова ~200-300 м/с; траєкторія балістична з низьким опором.

Дрон Герань-2:

~50 м/с (180 км/год)

Крильова швидкість стабільна, без балістичної траєкторії.

Дрон Герань-3:

~100-167 м/с (360-600 км/год)

Крильова швидкість з турбореактивним двигуном; варіації залежно від режиму (крейсерський ~300-370 км/год).

У ясну погоду (без хмар, пилу чи туману) час ураження (dwell time -час утримання лазерного променя на цілі для нагріву та руйнування) становить 2-5 секунд для всіх вищевказаних цілей. Твердження базується на опублікованих результатах випробувань та специфікаціях HELWS Iron Beam 450. Для артснаряда 155 мм та мінометної міни 120 мм: ~3-5 с. Металевий корпус нагрівається та руйнується (вибух або деформація).
Для ракети Касам: ~2-4 с. Легкий корпус (сталь + саморобні матеріали) руйнується швидше.
Для дронів Герань-2 та Герань-3: ~2-3 с. Пластикові/композитні елементи (крила, електроніка) вразливі; низька швидкість полегшує наведення.
показати весь коментар
03.12.2025 00:15 Відповісти
До израильтян таку систему створили украинцы, помню год назад о ней сообщал командующий силами беспилотных систем, но дроны как летали, так и летают. Скорей всего близкий результат будет и у Израиля, просто страна меньше и опасные направления проще перекрыть
показати весь коментар
02.12.2025 01:27 Відповісти
В Україні така вундервафля нінафіг не треба (на нинішньому етапі розвитку технологій).
показати весь коментар
02.12.2025 01:41 Відповісти
Ви про Марка?
показати весь коментар
02.12.2025 10:45 Відповісти
Ізраїль вже давно цими лазера користується,по крайній мірі рік,то точно,бачив на ютюбі їх використання. На відміну від наших базікань,про лазерну зброю.
Лазерна зброя ефективна,якраз у південних широтах,/без хмарних та без мряки/а не в наших.
показати весь коментар
01.12.2025 20:29 Відповісти
Ізраїль випробував Систему під час війни з Хізболою, тоді було збито 40 безпілотників.
До речі, Ізраїль розробкою лазерної зброї займалися з 90-х років разом із США.
показати весь коментар
02.12.2025 05:19 Відповісти
Чекаємо на книгу "Україна не Ізраїль".
показати весь коментар
01.12.2025 20:34 Відповісти
Ха, пацаки, у нас давно есть "ЗЕлений Промінь"
показати весь коментар
01.12.2025 20:34 Відповісти
ЗБРОЯ МАЙБУТНЬОГО ВЖЕ В ЗСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=kHkyrh7esbs
показати весь коментар
01.12.2025 20:37 Відповісти
Бластери вже на підході
показати весь коментар
01.12.2025 20:35 Відповісти
А як там наша "лазерна зброя"? Мабуть теж Міндіч "виготовляє"?
показати весь коментар
01.12.2025 20:41 Відповісти
Нажаль, ефективна лише в пустелі.
показати весь коментар
01.12.2025 20:43 Відповісти
Ну, у Ізраїлі тумани та сильні опади часто не бувають...
показати весь коментар
01.12.2025 20:52 Відповісти
Тепер ми знаємо на що пішли вкрадені в України і Українців гроші банди Єрмака-Зеленського-Міндіча...
А ''мудрий'' Український народ має ''померти'' від кровожерливих москальських окупантів.
''Зато па-ржом''....
Сумно....
показати весь коментар
01.12.2025 20:58 Відповісти
Так діє країна, яка хоче жити і жити гарно. А не двушки ворогам відсилає. Ненавиджу цю смердючу брехливу кончену лицемірну клоаку!
показати весь коментар
01.12.2025 20:59 Відповісти
Так міндічі ж і вілсилали !!!! І на москву і на Ізраїль.
Мамірімі буде безпечніше на землі обітованній
показати весь коментар
01.12.2025 21:24 Відповісти
Хто хоче шукає можливості
Хто не хоче шукає причини.
показати весь коментар
01.12.2025 21:21 Відповісти
Фламінго цим лазером не збити.
показати весь коментар
01.12.2025 21:33 Відповісти
Туман, батенька, туман помешает. Впрочем, по Израилю мы и не собирамеся стрелять
показати весь коментар
02.12.2025 00:17 Відповісти
Молодці!
показати весь коментар
01.12.2025 21:54 Відповісти
така ж туфта,як і Залізний Купол?
показати весь коментар
01.12.2025 22:02 Відповісти
Чого українці не сидять там і не обкрадають їх десятиліттями як вони нас?
показати весь коментар
01.12.2025 22:04 Відповісти
В Украине достаточно своих воров,которые более 30лет обкрадають и кстати и дальше будут потомучто иначе не могут!😂
показати весь коментар
01.12.2025 22:43 Відповісти
Ага, щирі українці.

показати весь коментар
01.12.2025 23:58 Відповісти
... міндіч привіз ?
показати весь коментар
02.12.2025 00:04 Відповісти
Чому завод Антонов виробляв планери на яких встановлювались світові рекорди по дальності, а чинуши України це розкрали ???
Чому розвалено і розкрадено стільки держ. підприємств ???
Здається, що п.дари попереду і з тилу....
показати весь коментар
02.12.2025 10:16 Відповісти
 
 