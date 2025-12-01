"Залізний промінь": Ізраїль представив нову лазерну систему ППО

Ізраїль оголосив про завершення розробки нової лазерної системи протиповітряної оборони "Залізний промінь". Як повідомляє Цензор.НЕТ, система невдовзі має перейти до етапу підготовки до постачання армії, пише The Times of Israel.

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Лазерна зброя нового покоління

Керівник Управління оборонних досліджень і розробок Міністерства оборони Ізраїлю Денні Голд зазначив, що комплекс повністю готовий, а його впровадження заплановане на кінець 2025 року. Він уточнив, що система вже пройшла всебічні випробування та відповідає вимогам бойового застосування.

"Очікується, що лазерна система "Залізний промінь" докорінно змінить правила ведення бойових дій. Паралельно ми вже працюємо над системами наступного покоління", – заявив Голд.

Розробкою комплексу займалася компанія Rafael Advanced Defense Systems. Лазер буде використовуватися для ураження малих цілей, доповнюючи наявні ізраїльські системи ППО, зокрема "Залізний купол", "Пращу Давида" та "Стрілу".

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Переваги та обмеження системи

Технологія дозволяє вести перехоплення фактично безперервно, за умови наявності стабільного джерела енергії. Це робить систему перспективною для протидії масованим атакам.

Разом з тим, ефективність лазера може знижуватися у складних погодних умовах — під час густого туману, хмарності або сильних опадів.

У Ізраїлі відзначають, що розробка тривала з 2014 року і є важливим елементом модернізації багаторівневої системи протиповітряної оборони країни.

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