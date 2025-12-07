Нетаньяху отказался уходить из политики ради помилования

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не планирует уходить из политики в обмен на возможное помилование в коррупционных разбирательствах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Times of Israel.

Заявление прозвучало во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в формате общения с журналистами. На вопрос о возможном отказе от политической деятельности Нетаньяху ответил коротким "нет", а затем в шутку отметил, что иностранные политики и журналисты "слишком переживают за его будущее".

Нетаньяху о своем политическом будущем

Премьер подчеркнул, что именно израильские избиратели будут решать его политическую судьбу. Параллельно он объявил о намерении углубить сотрудничество с Германией, заявив, что новый этап двустороннего взаимодействия может "превзойти предыдущие достижения".

"Они очень обеспокоены моим будущим... Они хотят убедиться, что, как бы это сказать? Они обеспокоены моим будущим", — сказал Нетаньяху.

Коррупционные обвинения против премьера

Нетаньяху фигурирует в нескольких резонансных делах, где его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Среди ключевых эпизодов — продвижение интересов телекоммуникационной компании "Безек" во время его работы на посту министра связи, а также возможное влияние на редакционную политику новостного портала Walla.

Отдельно следствие изучает факты получения его семьей дорогих подарков в 2007–2016 годах — ювелирных изделий, элитных напитков, сигар и оплаченных авиабилетов на общую сумму около 174 тысяч евро. Политик последовательно отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с просьбой помиловать Нетаньяху.

