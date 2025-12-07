РУС
Нетаньяху отказался уходить из политики ради помилования

Нетаньяху заявил, что не уйдет из политики

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не планирует уходить из политики в обмен на возможное помилование в коррупционных разбирательствах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Times of Israel.

Заявление прозвучало во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в формате общения с журналистами. На вопрос о возможном отказе от политической деятельности Нетаньяху ответил коротким "нет", а затем в шутку отметил, что иностранные политики и журналисты "слишком переживают за его будущее".

Нетаньяху о своем политическом будущем

Премьер подчеркнул, что именно израильские избиратели будут решать его политическую судьбу. Параллельно он объявил о намерении углубить сотрудничество с Германией, заявив, что новый этап двустороннего взаимодействия может "превзойти предыдущие достижения".

"Они очень обеспокоены моим будущим... Они хотят убедиться, что, как бы это сказать? Они обеспокоены моим будущим", — сказал Нетаньяху.

Коррупционные обвинения против премьера

Нетаньяху фигурирует в нескольких резонансных делах, где его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Среди ключевых эпизодов — продвижение интересов телекоммуникационной компании "Безек" во время его работы на посту министра связи, а также возможное влияние на редакционную политику новостного портала Walla.

Отдельно следствие изучает факты получения его семьей дорогих подарков в 2007–2016 годах — ювелирных изделий, элитных напитков, сигар и оплаченных авиабилетов на общую сумму около 174 тысяч евро. Политик последовательно отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с просьбой помиловать Нетаньяху.

Тільки 174 тисячі євро, на всю сім'ю? Та вони майже святі
07.12.2025 19:53 Ответить
Цей теж буде порушувати купу законів своєї країни, щоб втриматись при владі, інакше загримить до в'язниці. Це прямо тенденція, пхатися до влади, що не сісти. В Чехії Бабіш, в Словаччині Фіцо, в Угорщині Орбан, в США Трумп, короче наперсточники захоплюють світ.
07.12.2025 19:56 Ответить
Забули про Україну у переліку , бо якщо судити за розмірами , то ми увесь світ переплюнули.
07.12.2025 20:08 Ответить
Так, можна і Україну включити сюди. Єдине, що за розмірами ми далеко не на перших позиціях, а от по рівню ганьби точно на першому місці.
07.12.2025 20:19 Ответить
У листопаді минулого року МКС видав ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченнями у воєнних злочинах у Газі, хоча Ізраїль їх заперечує. МКС також видав ордер на командира ХАМАС.
Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду, звинувативши його в "нелегітимних і безпідставних діях проти Америки та нашого близького союзника Ізраїлю".
07.12.2025 19:57 Ответить
Палата представників США проголосувала за санкції проти МКС, але законопроєкт провалився в Сенаті.

Понад 120 країн є членами суду, зокрема багато європейських, але не США та Ізраїль.

МКС є судом останньої інстанції, і він втручається лише тоді, коли національні органи влади не можуть або не хочуть провадити справу.
07.12.2025 19:59 Ответить
И правильно сделали
США и ИЗРАИЛЬ - это вам не Швейцария
Они воюют
А значит - их солдат может привлечь Суд
В который непременно подадут иски из Кацапстана
На украинских солдат и офицеров
Которых ******** Зеленский послал в Курскую область
И мы еще потом нахлебаемся таких судебных процессов
Мама,не горюй!!!!
07.12.2025 20:18 Ответить
Не нервуйте, путін також в цій компанії криміналу Міжнародного кримінального суду.
07.12.2025 20:21 Ответить
Мне на путина - *****
Мне не ***** на украинских офицеров и солдат
Которых могут посадить
07.12.2025 20:23 Ответить
Хєрпідунізм -це національна ознака.
07.12.2025 20:09 Ответить
Міндіч у Вас?
07.12.2025 20:16 Ответить
Наш теж нехоче хоча казав шо коли піде Алі шо отой Баба то і він піде. Сбрехав 3,14..бол.
07.12.2025 20:18 Ответить
Як колишні савєтські генсеки - з кабінету тільки ногами вперед )
07.12.2025 20:19 Ответить
 
 