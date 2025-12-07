Мир у Газі: Ізраїль очікує на початок другого етапу плану Трампа
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив сподівання, що перший етап мирного плану для Сектору Гази буде завершений найближчим часом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Sweden Herald.
За словами Нетаньягу, перехід до другого етапу плану можливий після того, як угруповання ХАМАС поверне Ізраїлю тіло останнього заручника. В обмін Ізраїль має повернути рештки 15 загиблих палестинців.
Плани другого етапу мирного процесу
Прем'єр-міністр зазначив, що другий етап буде "набагато складніший". Він передбачає:
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роззброєння угруповання ХАМАС;
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подальше виведення ізраїльських військ із сектору Гази;
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створення перехідного уряду Палестини.
"Ми майже на місці. Ми очікуємо, що незабаром перейдемо до другого етапу", – заявив Нетаньягу на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, який перебуває з візитом в Ізраїлі.
Що передувало
Раніше Трамп оголосив про початок другої фази мирного плану для Гази, проте експерти висловлюють сумніви щодо його успішності. 10 жовтня він повідомив, що домовленість ХАМАСу та Ізраїлю щодо припинення вогню та повернення заручників є "першою фазою" мирного плану, запропонованого США.
- Раніше ми повідомляли, що Біньямін Нетаньяху не погодився йти з політики в обмін на можливе помилування у корупційних провадженнях.
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