Мир в Газе: Израиль ожидает начала второго этапа плана Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что первый этап мирного плана для Сектора Газа будет завершен в ближайшее время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Sweden Herald.
По словам Нетаньяху, переход ко второму этапу плана возможен после того, как группировка ХАМАС вернет Израилю тело последнего заложника. В обмен Израиль должен вернуть останки 15 погибших палестинцев.
Планы второго этапа мирного процесса
Премьер-министр отметил, что второй этап будет "гораздо сложнее". Он предусматривает:
-
разоружение группировки ХАМАС;
-
дальнейший вывод израильских войск из сектора Газа;
-
создание переходного правительства Палестины.
"Мы почти на месте. Мы ожидаем, что вскоре перейдем ко второму этапу", – заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который находится с визитом в Израиле.
Что предшествовало
Ранее Трамп объявил о начале второй фазы мирного плана для Газы, однако эксперты выражают сомнения относительно его успешности. 10 октября он сообщил, что договоренность ХАМАСа и Израиля о прекращении огня и возвращении заложников является "первой фазой" мирного плана, предложенного США.
- Ранее мы сообщали, что Биньямин Нетаньяху не согласился уйти из политики в обмен на возможное помилование в коррупционных разбирательствах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прем'єр-міністр зазначив, що другий етап буде "набагато складніший". Він передбачає:
- роззброєння угруповання ХАМАС;
- подальше виведення ізраїльських військ із сектору Гази;
- створення перехідного уряду Палестини.
Другий і третій виконають. Перший - ніколи
тімбольї третього, не дай бог першого