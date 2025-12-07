РУС
Мир в Газе: Израиль ожидает начала второго этапа плана Трампа

Беньямин Нетаньяху: о мире между Израилем и Сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что первый этап мирного плана для Сектора Газа будет завершен в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Sweden Herald.

По словам Нетаньяху, переход ко второму этапу плана возможен после того, как группировка ХАМАС вернет Израилю тело последнего заложника. В обмен Израиль должен вернуть останки 15 погибших палестинцев.

Планы второго этапа мирного процесса

Премьер-министр отметил, что второй этап будет "гораздо сложнее". Он предусматривает:

  • разоружение группировки ХАМАС;

  • дальнейший вывод израильских войск из сектора Газа;

  • создание переходного правительства Палестины.

"Мы почти на месте. Мы ожидаем, что вскоре перейдем ко второму этапу", – заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который находится с визитом в Израиле.

Что предшествовало

Ранее Трамп объявил о начале второй фазы мирного плана для Газы, однако эксперты выражают сомнения относительно его успешности. 10 октября он сообщил, что договоренность ХАМАСа и Израиля о прекращении огня и возвращении заложников является "первой фазой" мирного плана, предложенного США.

Топ комментарии
+1
Це уже перемога 8-ма? Чи 7 із половиною? 7.5???
07.12.2025 22:16 Ответить
Плани другого етапу мирного процесу
Прем'єр-міністр зазначив, що другий етап буде "набагато складніший". Він передбачає:
- роззброєння угруповання ХАМАС;
- подальше виведення ізраїльських військ із сектору Гази;
- створення перехідного уряду Палестини.

Другий і третій виконають. Перший - ніколи
07.12.2025 22:04 Ответить
навпаки, ізраїлю не треба, щоб існував якийсь там уряд палестини, їм потрібна вся та земля
07.12.2025 22:16 Ответить
А чого вони так посиленно пхали цю землю разом з людьми до Єгипту свого часу? Просто Єгипет не згодився забрати цих людей разом з Газою.
07.12.2025 23:20 Ответить
Вічна війна - зараз трохи стихла - бо Іран присадили
07.12.2025 22:08 Ответить
ця "вічна" війна з 47 року.
показать весь комментарий
******* чи шо, не було ніякого другого етапа
тімбольї третього, не дай бог першого
07.12.2025 22:09 Ответить
В чергу .. тут я би (Україна ) ми стоїмо за миром до найважнішого най-най талановитішого президента всіх часів та народів таваріща Трампа.
07.12.2025 22:12 Ответить
Це уже перемога 8-ма? Чи 7 із половиною? 7.5???
07.12.2025 22:16 Ответить
Тоді в Україні Трамп завершив війну на 8.1 чи все таки 8, і 0 десятих?
показать весь комментарий
Я навіть знаю яка назва у плана Трампа -"Безпантовий" або "Галіма трава"
показать весь комментарий
Зайди в палату,,випий ліки
показать весь комментарий
Терплячі холокостери. Вже насувається, як мінімум третій - арабський, після іспанського і німецького, звісно якщо не рахувати дружні кац-погроми. Головне, не перейматися і памʼятайте: у всьому винен Бандера.
показать весь комментарий
07.12.2025 22:59 Ответить
 
 