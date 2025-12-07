Мир в Газе: Израиль ожидает начала второго этапа плана Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что первый этап мирного плана для Сектора Газа будет завершен в ближайшее время.

По словам Нетаньяху, переход ко второму этапу плана возможен после того, как группировка ХАМАС вернет Израилю тело последнего заложника. В обмен Израиль должен вернуть останки 15 погибших палестинцев.

Планы второго этапа мирного процесса

Премьер-министр отметил, что второй этап будет "гораздо сложнее". Он предусматривает:

разоружение группировки ХАМАС;

дальнейший вывод израильских войск из сектора Газа;

создание переходного правительства Палестины.

"Мы почти на месте. Мы ожидаем, что вскоре перейдем ко второму этапу", – заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который находится с визитом в Израиле.

Что предшествовало

Ранее Трамп объявил о начале второй фазы мирного плана для Газы, однако эксперты выражают сомнения относительно его успешности. 10 октября он сообщил, что договоренность ХАМАСа и Израиля о прекращении огня и возвращении заложников является "первой фазой" мирного плана, предложенного США.

Ранее мы сообщали, что Биньямин Нетаньяху не согласился уйти из политики в обмен на возможное помилование в коррупционных разбирательствах.

