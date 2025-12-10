Посла Украины в Израиле вызвали из-за критики Нетаньяху

Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за его высказываний о разговорах премьер-министра Биньямина Нетаньяху с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дипломату сделали замечание после его интервью новостному порталу YNET.

Украинскому послу было выражено недовольство и вынесено официальное взыскание за нарушение дипломатического протокола.

Причина вызова и заявление МИД

Заместитель генерального директора по вопросам Евразии Юваль Фукс подчеркнул, что высказывания посла были "абсолютно неприемлемыми".

Корнийчук в интервью YNET критиковал Нетаньяху за то, что премьер хвастался своими личными контактами с Путиным, подчеркивая необходимость поддержки демократий, особенно после атак 7 октября.

"Я здесь не для того, чтобы советовать вашему премьер-министру, что говорить, но хочу напомнить, что Россия ведет жестокую войну против Украины уже почти четыре года", — заявил Евгений Корнийчук.

Контекст заявлений премьер-министра Израиля

Ранее Нетаньяху в Кнесете заявлял, что Израиль поддерживает постоянные контакты с Россией, а также что Кремль поддерживает террористические группировки, такие как ХАМАС и Хезболла, помимо ведения войны в Украине.

