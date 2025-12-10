Посла Украины в Израиле вызвали из-за критики Нетаньяху
Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за его высказываний о разговорах премьер-министра Биньямина Нетаньяху с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дипломату сделали замечание после его интервью новостному порталу YNET.
Украинскому послу было выражено недовольство и вынесено официальное взыскание за нарушение дипломатического протокола.
Причина вызова и заявление МИД
Заместитель генерального директора по вопросам Евразии Юваль Фукс подчеркнул, что высказывания посла были "абсолютно неприемлемыми".
Корнийчук в интервью YNET критиковал Нетаньяху за то, что премьер хвастался своими личными контактами с Путиным, подчеркивая необходимость поддержки демократий, особенно после атак 7 октября.
"Я здесь не для того, чтобы советовать вашему премьер-министру, что говорить, но хочу напомнить, что Россия ведет жестокую войну против Украины уже почти четыре года", — заявил Евгений Корнийчук.
Контекст заявлений премьер-министра Израиля
Ранее Нетаньяху в Кнесете заявлял, что Израиль поддерживает постоянные контакты с Россией, а также что Кремль поддерживает террористические группировки, такие как ХАМАС и Хезболла, помимо ведения войны в Украине.
- Ранее мы сообщали, что Биньямин Нетаньяху не планирует уходить из политики в обмен на возможное помилование в коррупционных производствах.
