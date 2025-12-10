РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10606 посетителей онлайн
Новости Дипломатические связи
801 9

Посла Украины в Израиле вызвали из-за критики Нетаньяху

Послу Украины в Израиле Корнейчуку вынесли выговор

Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за его высказываний о разговорах премьер-министра Биньямина Нетаньяху с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дипломату сделали замечание после его интервью новостному порталу YNET.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украинскому послу было выражено недовольство и вынесено официальное взыскание за нарушение дипломатического протокола.

Читайте: Мир в Газе: Израиль ожидает начала второго этапа плана Трампа

Причина вызова и заявление МИД

Заместитель генерального директора по вопросам Евразии Юваль Фукс подчеркнул, что высказывания посла были "абсолютно неприемлемыми".

Корнийчук в интервью YNET критиковал Нетаньяху за то, что премьер хвастался своими личными контактами с Путиным, подчеркивая необходимость поддержки демократий, особенно после атак 7 октября.

"Я здесь не для того, чтобы советовать вашему премьер-министру, что говорить, но хочу напомнить, что Россия ведет жестокую войну против Украины уже почти четыре года", — заявил Евгений Корнийчук.

Читайте: Всегда было понимание, что Украина не вступит в НАТО, еще задолго до Путина, - Трамп

Контекст заявлений премьер-министра Израиля

Ранее Нетаньяху в Кнесете заявлял, что Израиль поддерживает постоянные контакты с Россией, а также что Кремль поддерживает террористические группировки, такие как ХАМАС и Хезболла, помимо ведения войны в Украине.

Читайте также: Германия развернула израильскую ПВО для перехвата российских ракет

Израиль (2131) Нетаньяху Биньямин (203) путин владимир (32538)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уряд Ізраїлю затвердив призначення нового посла в Україні. Дипломатичну місію в Києві очолить Рої Розенбліт.

Відповідне рішення було ухвалене 23 листопада.

Розенбліт змінить Михайла Бродського, чий термін повноважень завершується. Бродський обіймав посаду посла з 2021 року та отримає нове призначення.

Розенбліт раніше працював послом за сумісництвом у країнах Тихоокеанського регіону та очолював дипмісію Ізраїлю в Сенегалі. Був також і радником у посольствах Ізраїлю в Москві та Каїрі.
показать весь комментарий
10.12.2025 21:47 Ответить
Відмиваючи Нетаньягу, Ізраїль відмиває і путіна.
показать весь комментарий
10.12.2025 21:52 Ответить
Наш теж не любить критику. Мабуть гени однакові.
показать весь комментарий
10.12.2025 21:53 Ответить
не дай бог,кошерных обидеть..гевалт!! кстати-шо там с Миндичем?молчит Исраэль?
показать весь комментарий
10.12.2025 22:02 Ответить
непутайте!!!!! Єто- другое!!!!
показать весь комментарий
10.12.2025 22:09 Ответить
Так, а шо він не так сказав?
показать весь комментарий
10.12.2025 22:00 Ответить
Біба просто думає, що Бога за пейси вхопив...
показать весь комментарий
10.12.2025 22:05 Ответить
Нетаньяху диктатор-хабадник що підставив населення під 7.10 щоб не проводити вибори.
Видавай міндіча і табачника!
показать весь комментарий
10.12.2025 22:07 Ответить
Ну щас посла Ізралю викличуть на Банкову, нехай Зе особисто йому втолковує, що ***** - терорист і кіллер.
показать весь комментарий
10.12.2025 22:09 Ответить
 
 