Украинский посол ушел с мероприятия МИД Израиля у Стены Плача из-за представителя РФ, - СМИ

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук досрочно покинул официальное дипломатическое мероприятие у Стены Плача в Иерусалиме.

Инцидент произошел во время церемонии зажжения ханукальной свечи, организованной министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Мероприятие проводилось в прошлый четверг в связи с трагедией против еврейской общины в Сиднее, где погибли 15 человек.

Причина досрочного ухода украинского посла

По информации Ynet, Корнийчук покинул мероприятие после того, как увидел среди присутствующих посла Российской Федерации в Израиле Анатолия Викторова. Украинского дипломата, по его словам, заранее не проинформировали об участии представителя РФ.

На церемонию были приглашены послы из разных стран мира, однако фактически прибыли 28 дипломатов. Из них 17 были послами, еще 11 — заместителями или руководителями дипломатических миссий. Все представители стран Европейского Союза, кроме посла Чехии, участия в мероприятии не приняли.

Корнийчук не дождался совместного фотографирования с главой МИД Израиля, на котором также присутствовал российский посол, и покинул локацию до завершения официальной части.

"Они должны были заранее сообщить о присутствии российского посла. Мы бы не пригласили представителя Израиля на мероприятие с иранцами в Киев", — заявил украинский дипломат.

Реакция МИД Израиля и предыдущий дипломатический конфликт

В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что не зафиксировали никаких официальных отказов от участия в мероприятии. В ведомстве подчеркнули, что все дипломаты были приглашены на равных условиях.

"28 послов и глав дипломатических миссий посетили мероприятие с зажжением свечей у Стены Плача. Мы благодарим всех послов, которые почтили это событие и пришли, включая послов Украины и России", — сообщили в МИД Израиля.

В то же время Корнийчук отметил, что передал свое недовольство ситуацией высокопоставленным чиновникам израильского внешнеполитического ведомства.