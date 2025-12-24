РУС
1 582 15

Украинский посол ушел с мероприятия МИД Израиля у Стены Плача из-за представителя РФ, - СМИ

Корнийчук покинул мероприятие в Израиле из-за присутствия посла РФ

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук досрочно покинул официальное дипломатическое мероприятие у Стены Плача в Иерусалиме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале израильского издания Ynet.

Инцидент произошел во время церемонии зажжения ханукальной свечи, организованной министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Мероприятие проводилось в прошлый четверг в связи с трагедией против еврейской общины в Сиднее, где погибли 15 человек.

Причина досрочного ухода украинского посла

По информации Ynet, Корнийчук покинул мероприятие после того, как увидел среди присутствующих посла Российской Федерации в Израиле Анатолия Викторова. Украинского дипломата, по его словам, заранее не проинформировали об участии представителя РФ.

На церемонию были приглашены послы из разных стран мира, однако фактически прибыли 28 дипломатов. Из них 17 были послами, еще 11 — заместителями или руководителями дипломатических миссий. Все представители стран Европейского Союза, кроме посла Чехии, участия в мероприятии не приняли.

Корнийчук не дождался совместного фотографирования с главой МИД Израиля, на котором также присутствовал российский посол, и покинул локацию до завершения официальной части.

"Они должны были заранее сообщить о присутствии российского посла. Мы бы не пригласили представителя Израиля на мероприятие с иранцами в Киев", — заявил украинский дипломат.

Реакция МИД Израиля и предыдущий дипломатический конфликт

В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что не зафиксировали никаких официальных отказов от участия в мероприятии. В ведомстве подчеркнули, что все дипломаты были приглашены на равных условиях.

"28 послов и глав дипломатических миссий посетили мероприятие с зажжением свечей у Стены Плача. Мы благодарим всех послов, которые почтили это событие и пришли, включая послов Украины и России", — сообщили в МИД Израиля.

В то же время Корнийчук отметил, что передал свое недовольство ситуацией высокопоставленным чиновникам израильского внешнеполитического ведомства.

  • Ранее украинского посла уже вызывали в МИД Израиля для выражения официального недовольства. Причиной стали его публичные комментарии о контактах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прозвучали в интервью Ynet.

Израиль (2139) посол (1848) россия (98502) война в Украине (7334)
Топ комментарии
+11
ставте далі мінори по всій країні ...
24.12.2025 23:55 Ответить
+9
За інформацією Ynet, Корнійчук залишив захід після того, як побачив серед присутніх посла Російської Федерації в Ізраїлі Анатолія Вікторова. Джерело: https://censor.net/ua/n3592286, його мабуть було легко побачити по кровавому сліду позаду нього.
24.12.2025 23:54 Ответить
+5
+
24.12.2025 23:51 Ответить
+
24.12.2025 23:51 Ответить
Стояти близько або поряд, з московітом-убивцею, не личить ПОРЯДНИМ і ВИХОВАНИМ людям!!!
Сподіваємося, що московіт-убивця, нікого поруч не зґвалтував, а потім, не убив, як це вони робили, в Ічкерії, Грузії, Молдові, Сирії, Лівії та Украні!?!???
25.12.2025 00:31 Ответить
відайте міндича з цугарменом !

.
25.12.2025 00:45 Ответить
За інформацією Ynet, Корнійчук залишив захід після того, як побачив серед присутніх посла Російської Федерації в Ізраїлі Анатолія Вікторова. Джерело: https://censor.net/ua/n3592286, його мабуть було легко побачити по кровавому сліду позаду нього.
24.12.2025 23:54 Ответить
ставте далі мінори по всій країні ...
24.12.2025 23:55 Ответить
то символи окупації, їх будуть ставити в будь-якому випадку
25.12.2025 00:02 Ответить
за кілометр срати не сяду
24.12.2025 23:59 Ответить
та да Ізраель ср* кою на два базару ...навіть двушечкі своїм братам на московію відправляють ...грабують Україну на пару з руснею ,а в стрічках піну пуськають ,кричать шо ми антісіміти ...
25.12.2025 00:01 Ответить
І чому від тебе лаптями та кислими щамі завжди смердить, путлоботіна?
25.12.2025 00:10 Ответить
шо важко правду сприймаєш ?...звикай , самі дали зі своїм лідором 🤡,людям висновкі зробити , вороги ви ,і ми це знаємо ...
25.12.2025 00:18 Ответить
зато прийммати двушечки з катару - не западло.
25.12.2025 00:31 Ответить
Евгену Корнійчуку послу з України велика подяка, та шана за відстоювання інтересів України в Сраїлі.
СЛАВА УКРАЇНІ!!
СЛАВА НАЦІЇ!!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ.
25.12.2025 00:20 Ответить
Ух ты ! Какие понты от украинского посла в Израиле
Напомню тем,кто забыл
Израиль - это страна
В которую с помощью президента Зеленского
Совсем недавно чкурнул Миндич
Главный свидетель коррупции ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
Это для президента - НОРМАЛЬНО ?
А вот посетить церемонию памяти еврейских граждан в толпе послов со всего мира ,где будет российский посол
Это ужас,ужас?
После ВАШИХ ДВУШЕК НА МОСКВУ, пан Зеленский
Самый последний преступник на вашем фоне
Будет выглядеть приличным человеком
И поэтому не надо гонять понты перед украинцами
А нужно уметь сочувствовать чужой трагедии
Вам ,президент Зеленский - на трагедию и своего народа наплевать
Вам лишь бы карманы набить
И с Москвой не забыть поделиться!!!
25.12.2025 00:53 Ответить
 
 