Силы обороны ликвидировали оккупантов, которые скрывались в фекальных ямах под Мирноградом, - 7 корпус ДШВ

оккупанты, РФ

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ во время поисково-ударной операции обнаружили и ликвидировали российских военных, которые скрывались на территории фермерского хозяйства недалеко от Мирнограда.

Об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Последние полгода захват Мирнограда остается одной из ключевых целей армии РФ на Покровском направлении. Российские войска постоянно пытаются найти слабые места в обороне города, меняют тактику и наращивают силы.

Сейчас вокруг Мирнограда сосредоточено более 10 подразделений противника, которые продолжают накопление сил на южных и северо-восточных окраинах города. В то же время россияне с начала года уменьшили количество открытых штурмов, зато усилили попытки инфильтрации в центральную часть населенного пункта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг накапливает ресурсы в Серебрянском лесу и хочет обойти Дроновку, - 81 оаэмбр

Маскировка РФ

Во время одной из операций украинские военные обнаружили, что несколько групп россиян использовали инженерные коммуникации фермерского объекта - в частности фекальные ямы - для маскировки и накопления сил. По данным ДШВ, эту локацию враг планировал использовать для перерезания логистики Сил обороны и проведения диверсий в тылу украинских позиций.

После обнаружения места укрытия российских военных было уничтожено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны сдерживают врага возле Гришино, в Мирнограде продолжаются бои, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Напомним, в зоне ответственности 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ оккупанты осуществили очередную попытку массированного штурма с использованием бронированной техники на Покровском направлении. Подольские десантники отбили массированный штурм.

79 отдельная десантно-штурмовая бригада (207) ДШВ Десантно-штурмовые войска (310) Мирноград (208)
+7
Как в радной говєні-уютна па дамашнєму...
09.01.2026 11:21 Ответить
+5
Та вся рф фекальна яма.
09.01.2026 11:20 Ответить
+5
Вигрібна яма - друга офіційна назва Лаптєстанської федерації.
09.01.2026 11:25 Ответить
Асенізатори?
09.01.2026 11:18 Ответить
Та вся рф фекальна яма.
09.01.2026 11:20 Ответить
мразота рашистська , там ваша місцє
09.01.2026 11:50 Ответить
Саме там їм і місьце !! Я у рідній Моськовії !!))
09.01.2026 11:21 Ответить
Как в радной говєні-уютна па дамашнєму...
09.01.2026 11:21 Ответить
Ну навіщо, вони просто хотіли повітрям батьківщини подихати, на хоч на останнє це зробити встигли
09.01.2026 11:23 Ответить
Вигрібна яма - друга офіційна назва Лаптєстанської федерації.
09.01.2026 11:25 Ответить
ахах гавно в говне .впринципе должна быть рабочая схема . но чтото пошло не так)))
09.01.2026 11:25 Ответить
Гівно з гівна прийшли і в гівні спочивати будуть.
09.01.2026 11:25 Ответить
Повністю злилися із навколишнім середовищем, як знайти краплю в океані.
09.01.2026 11:30 Ответить
лайно до лайна !!!
09.01.2026 11:34 Ответить
Все логічно- де народилися там і сконали
09.01.2026 11:36 Ответить
От нафіга підарам допомагати?
Хай би там сиділи подовше, поки б не втопилися.
Чи, то їхній природний стан, існувати у гімні....
Тоді все вірно!
Нищити підарів будь де, будь чим, в необмеженій кількості!
09.01.2026 11:41 Ответить
Тягне кацапів до гівна. Генетичний код і основна скрєпа.
09.01.2026 11:42 Ответить
Лайно до лайна
09.01.2026 11:44 Ответить
Рожденные в говне от говна, что бы сдохнуть в говне!
09.01.2026 11:51 Ответить
свій до свого по своє
09.01.2026 12:14 Ответить
 
 