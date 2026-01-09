Силы обороны ликвидировали оккупантов, которые скрывались в фекальных ямах под Мирноградом, - 7 корпус ДШВ
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ во время поисково-ударной операции обнаружили и ликвидировали российских военных, которые скрывались на территории фермерского хозяйства недалеко от Мирнограда.
Об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Последние полгода захват Мирнограда остается одной из ключевых целей армии РФ на Покровском направлении. Российские войска постоянно пытаются найти слабые места в обороне города, меняют тактику и наращивают силы.
Сейчас вокруг Мирнограда сосредоточено более 10 подразделений противника, которые продолжают накопление сил на южных и северо-восточных окраинах города. В то же время россияне с начала года уменьшили количество открытых штурмов, зато усилили попытки инфильтрации в центральную часть населенного пункта.
Маскировка РФ
Во время одной из операций украинские военные обнаружили, что несколько групп россиян использовали инженерные коммуникации фермерского объекта - в частности фекальные ямы - для маскировки и накопления сил. По данным ДШВ, эту локацию враг планировал использовать для перерезания логистики Сил обороны и проведения диверсий в тылу украинских позиций.
После обнаружения места укрытия российских военных было уничтожено.
Напомним, в зоне ответственности 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ оккупанты осуществили очередную попытку массированного штурма с использованием бронированной техники на Покровском направлении. Подольские десантники отбили массированный штурм.
Хай би там сиділи подовше, поки б не втопилися.
Чи, то їхній природний стан, існувати у гімні....
Тоді все вірно!
Нищити підарів будь де, будь чим, в необмеженій кількості!