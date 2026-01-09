Сили оборони ліквідували окупантів, які переховувалися у фекальних ямах під Мирноградом, - 7 корпус ДШВ
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ під час пошуково-ударної операції виявили та ліквідували російських військових, які переховувалися на території фермерського господарства неподалік Мирнограда.
Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Останні пів року захоплення Мирнограда залишається однією з ключових цілей армії РФ на Покровському напрямку. Російські війська постійно намагаються знайти слабкі місця в обороні міста, змінюють тактику та нарощують сили.
Наразі навколо Мирнограда зосереджено понад 10 підрозділів противника, які продовжують накопичення сил на південних і північно-східних околицях міста. Водночас росіяни з початку року зменшили кількість відкритих штурмів, натомість посилили спроби інфільтрації в центральну частину населеного пункту.
Маскування РФ
Під час однієї з операцій українські військові виявили, що кілька груп росіян використовували інженерні комунікації фермерського об’єкта - зокрема фекальні ями - для маскування та накопичення сил. За даними ДШВ, цю локацію ворог планував використати для перерізання логістики Сил оборони та проведення диверсій у тилу українських позицій.
Після виявлення місця укриття російських військових було знищено.
Нагадаємо, у смузі відповідальності 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ окупанти здійснили чергову спробу масованого штурму з використанням броньованої техніки на Покровському напрямку. Подільські десантники відбили масований штурм.
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