Ворог збільшив зусилля з інфільтрації в центральну частину Мирнограду, - УВ "Схід"
Тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Про це йдеться у зведенні Угруповання військ "Схід" станом на вечір 11 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Бої на Покровському напрямку
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів:
- Никанорівка,
- Родинське,
- Сухецьке,
- Котлине,
- Удачне,
- Молодецьке,
- Філія
- та у бік Іванівки й Новопавлівки.
Сили оборони стримують натиск та вже відбили 21 атаку.
Ситуація у Покровську
Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська.
"Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику", - йдеться у зведенні.
Ситуація у Мирнограді
В УВ "Схід" зазначили, що ситуація у Мирнограді залишається складною. Ворог продовжує накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях.
"Ворог також збільшив зусилля з інфільтрації в центральну частину населеного пункту. Для недопущення подальшого просування ворога тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у Мирнограді та на підступах до міста", - йдеться у повідомленні.
- Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що ворог має просування у Покровську.
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