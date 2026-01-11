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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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Ворог збільшив зусилля з інфільтрації в центральну частину Мирнограду, - УВ "Схід"

Бої за Мирноград: в УВ Схід заявили про посилення інфільтрації окупантів

Тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це йдеться у зведенні Угруповання військ "Схід" станом на вечір 11 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Бої на Покровському напрямку

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів: 

  • Никанорівка,
  • Родинське,
  • Сухецьке,
  • Котлине,
  • Удачне,
  • Молодецьке,
  • Філія
  • та у бік Іванівки й Новопавлівки.

Сили оборони стримують натиск та вже відбили 21 атаку.

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Ситуація у Покровську

Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська.

"Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику", - йдеться у зведенні.

Ситуація у Мирнограді

В УВ "Схід" зазначили, що ситуація у Мирнограді залишається складною. Ворог продовжує накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях.

"Ворог також збільшив зусилля з інфільтрації в центральну частину населеного пункту. Для недопущення подальшого просування ворога тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у Мирнограді та на підступах до міста", - йдеться у повідомленні.

  • Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що ворог має просування у Покровську. 

Читайте також: Сили оборони утримують північ Покровська та нищать ворога на околицях Мирнограду, - УВ "Схід"

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