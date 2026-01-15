Занесли взрывчатку в тыл россиян: уникальная операция воинов бригады "Рубеж" на Покровском направлении. ВИДЕО

Воины бригады НГУ "Рубеж" провели уникальную операцию по подрыву позиций россиян в поселке Дорожное на Покровском направлении.

Начальник разведки 4-го батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж" говорит, что для оккупантов это была стратегическая точка из-за наличия надежного подвального помещения и шахты.

Даже удары авиации не давали результата, подрывать объект нужно было исключительно изнутри.

Так, два бойца бригады отправились к позициям россиян со взрывчаткой пешком.

Смотрите также: Дроны 155-й бригады ликвидировали 3 оккупантов и технику врага в Покровске. ВИДЕО

Несмотря на небольшие размеры, населенный пункт Дорожное имеет большое количество подвальных помещений и рабочих цехов, где оккупанты могли накапливаться.

Отсюда открывается дорога к Белицкому и Доброполью. Продолжение накопления россиян в Дорожном в конечном итоге могло бы привести к тому, что враг мог начать наступление на Доброполье.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дорога Шевченко - Покровск стала для оккупантов коридором потерь: артиллерия и дроны ДШВ уничтожают врага. ВИДЕО

Нестандартные решения

Использование наземных роботизированных комплексов не сработало. Тогда командование приняло нестандартное решение:

"Это сделали мои разведчики, которые согласились на эту задачу. Мы довольно толково к ней подошли, провели анализ, вели наблюдение в течение недели, осуществляли все подготовительные мероприятия. Разведчики на полигоне отрабатывали мероприятие, отход и так далее", - рассказал начальник разведки 4-го батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж".

Один из воинов взял рюкзак со взрывчаткой и пошел прямо в подвал к оккупантам. Другой остался поблизости, чтобы активировать детонатор.

Читайте также: Враг активизировал попытки просочиться в северную часть Покровска, но Силы обороны их останавливают, - ГВ "Схід"

Параллельно весь путь бойцов и финальную стадию операции прикрывали пилоты батальона. Боец успешно покинул подвал, оставив там рюкзак с взрывчаткой. Пилоты контролировали выход, чтобы россияне не выбросили взрывчатку.

Операцию удалось реализовать. После нее оккупанты перестали выходить на связь со своими командирами. Пилоты FPV-дронов финально отработали по месту скопления россиян.

Начальник разведки подчеркнул, что им удалось уничтожить важнейшую точку скопления россиян на участке фронта и предотвратить продвижение оккупантов в сторону Доброполья - крупнейшего после Покровска города в агломерации.

Читайте: РФ пытается вклиниться в оборону ВСУ на Лиманском направлении, - ВСУ