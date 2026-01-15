Занесли взрывчатку в тыл россиян: уникальная операция воинов бригады "Рубеж" на Покровском направлении. ВИДЕО

Воины бригады НГУ "Рубеж" провели уникальную операцию по подрыву позиций россиян в поселке Дорожное на Покровском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Ukrainian Witness.

Подробности

Начальник разведки 4-го батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж" говорит, что для оккупантов это была стратегическая точка из-за наличия надежного подвального помещения и шахты.

Даже удары авиации не давали результата, подрывать объект нужно было исключительно изнутри. 

Так, два бойца бригады отправились к позициям россиян со взрывчаткой пешком.

Смотрите также: Дроны 155-й бригады ликвидировали 3 оккупантов и технику врага в Покровске. ВИДЕО

Дорожное

Несмотря на небольшие размеры, населенный пункт Дорожное имеет большое количество подвальных помещений и рабочих цехов, где оккупанты могли накапливаться.

Отсюда открывается дорога к Белицкому и Доброполью. Продолжение накопления россиян в Дорожном в конечном итоге могло бы привести к тому, что враг мог начать наступление на Доброполье.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дорога Шевченко - Покровск стала для оккупантов коридором потерь: артиллерия и дроны ДШВ уничтожают врага. ВИДЕО

Нестандартные решения

Использование наземных роботизированных комплексов не сработало. Тогда командование приняло нестандартное решение: 

"Это сделали мои разведчики, которые согласились на эту задачу. Мы довольно толково к ней подошли, провели анализ, вели наблюдение в течение недели, осуществляли все подготовительные мероприятия. Разведчики на полигоне отрабатывали мероприятие, отход и так далее", - рассказал начальник разведки 4-го батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж".

Один из воинов взял рюкзак со взрывчаткой и пошел прямо в подвал к оккупантам. Другой остался поблизости, чтобы активировать детонатор.

Читайте также: Враг активизировал попытки просочиться в северную часть Покровска, но Силы обороны их останавливают, - ГВ "Схід"

Параллельно весь путь бойцов и финальную стадию операции прикрывали пилоты батальона. Боец успешно покинул подвал, оставив там рюкзак с взрывчаткой. Пилоты контролировали выход, чтобы россияне не выбросили взрывчатку.

Операцию удалось реализовать. После нее оккупанты перестали выходить на связь со своими командирами. Пилоты FPV-дронов финально отработали по месту скопления россиян.

Начальник разведки подчеркнул, что им удалось уничтожить важнейшую точку скопления россиян на участке фронта и предотвратить продвижение оккупантов в сторону Доброполья - крупнейшего после Покровска города в агломерации.

Читайте: РФ пытается вклиниться в оборону ВСУ на Лиманском направлении, - ВСУ

Віра українців тільки ЗСУ! продажна влада на чолі з найвеличнішим "туристом" все просирають і здають... Військовим Божої опіки.
15.01.2026 09:58 Ответить
Влада не може бути продажна, її вже купили, так що з продажу зняли, ну може хто-небудь ще залишився і чекає пропозиції
15.01.2026 10:32 Ответить
Черговим українським супергероям-респект...
15.01.2026 09:59 Ответить
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
15.01.2026 10:15 Ответить
Рубіж! Свобода! 🫡🇺🇦
15.01.2026 10:18 Ответить
З великим подивом читаю про те що "погода сприяє просуванню кацапів". Впевнений що погода сприяє нам так само як і кацапам і навіть більше нам чим їм бо ми на своїй землі.
15.01.2026 10:21 Ответить
Слава ВСУ! Героям Слава!
Тільки я би поки про це не розповідав, таку операцію можна і повторити, але ху...лята стануть уважними
15.01.2026 10:23 Ответить
👍👍👍🇺🇦💙💛
15.01.2026 14:46
 
 