Занесли взрывчатку в тыл россиян: уникальная операция воинов бригады "Рубеж" на Покровском направлении. ВИДЕО
Воины бригады НГУ "Рубеж" провели уникальную операцию по подрыву позиций россиян в поселке Дорожное на Покровском направлении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Ukrainian Witness.
Подробности
Начальник разведки 4-го батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж" говорит, что для оккупантов это была стратегическая точка из-за наличия надежного подвального помещения и шахты.
Даже удары авиации не давали результата, подрывать объект нужно было исключительно изнутри.
Так, два бойца бригады отправились к позициям россиян со взрывчаткой пешком.
Дорожное
Несмотря на небольшие размеры, населенный пункт Дорожное имеет большое количество подвальных помещений и рабочих цехов, где оккупанты могли накапливаться.
Отсюда открывается дорога к Белицкому и Доброполью. Продолжение накопления россиян в Дорожном в конечном итоге могло бы привести к тому, что враг мог начать наступление на Доброполье.
Нестандартные решения
Использование наземных роботизированных комплексов не сработало. Тогда командование приняло нестандартное решение:
"Это сделали мои разведчики, которые согласились на эту задачу. Мы довольно толково к ней подошли, провели анализ, вели наблюдение в течение недели, осуществляли все подготовительные мероприятия. Разведчики на полигоне отрабатывали мероприятие, отход и так далее", - рассказал начальник разведки 4-го батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж".
Один из воинов взял рюкзак со взрывчаткой и пошел прямо в подвал к оккупантам. Другой остался поблизости, чтобы активировать детонатор.
Параллельно весь путь бойцов и финальную стадию операции прикрывали пилоты батальона. Боец успешно покинул подвал, оставив там рюкзак с взрывчаткой. Пилоты контролировали выход, чтобы россияне не выбросили взрывчатку.
Операцию удалось реализовать. После нее оккупанты перестали выходить на связь со своими командирами. Пилоты FPV-дронов финально отработали по месту скопления россиян.
Начальник разведки подчеркнул, что им удалось уничтожить важнейшую точку скопления россиян на участке фронта и предотвратить продвижение оккупантов в сторону Доброполья - крупнейшего после Покровска города в агломерации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки я би поки про це не розповідав, таку операцію можна і повторити, але ху...лята стануть уважними