РФ пытается вклиниться в оборону ВСУ на Лиманском направлении, - ВСУ

За прошедшие сутки зафиксировано 132 боевых столкновеления на передовой.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера захватчики нанесли 63 авиационных удара, сбросили 154 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 8087 дронов-камикадзе и осуществили 3999 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 41 – из реактивных систем залпового огня.



Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области; Староукраинка, Рождественка, Долинка, Барвиновка, Любицкое, Железнодорожное, Таврическое Запорожской области.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и шесть артиллерийских систем противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили одну атаку российских захватчиков, противник нанес один авиаудар, сбросив две авиабомбы, осуществил 111 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 14 атак противника в районах Волчанска, Зеленого и в направлениях населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков в сторону Петропавловки, Песчаного, Боровой.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Карповка, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах Федоровки, Свято-Покровского и в сторону Закитного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил 15 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, а также в сторону Софиевки, Новопавловки и Торского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино, Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 11 атак вблизи населенных пунктов Сичневое, Злагода и в сторону Ивановки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 20 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили две атаки врага в районе Приморского и в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

