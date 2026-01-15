РФ намагається вклинитися в оборону ЗСУ на Лиманському напрямку, - ЗСУ

Бойові дії станом на 15 січня: що відомо?

Протягом минулої доби зафіксовано 132 бойових зіткнення на передовій.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Вчора загарбники завдали 63 авіаційних ударів, скинули 154 керованих авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 8087 дронів-камікадзе та здійснили 3999 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 41 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Староукраїнка, Різдвянка, Долинка, Барвінівка, Любицьке, Залізничне, Таврійське Запорізької області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та шість артилерійських систем противника.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку російських загарбників, противник завдав одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснив 111 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії станом на 15 січня: що відомо?

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника у районах Вовчанська, Зеленого та у напрямках населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле.

Бойові дії станом на 15 січня: що відомо?

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників у бік Петропавлівки, Піщаного, Борової.

Бойові дії станом на 15 січня: що відомо?

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Карпівка, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва.

Бойові дії станом на 15 січня: що відомо?

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах Федорівки, Свято-Покровського та у бік Закітного.

Бойові дії станом на 15 січня: що відомо?

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Бойові дії станом на 15 січня: що відомо?

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського.

Бойові дії станом на 15 січня: що відомо?

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.

Бойові дії станом на 15 січня: що відомо?

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя.

Бойові дії станом на 15 січня: що відомо?

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки.

Бойові дії станом на 15 січня: що відомо?

На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили дві атаки ворога в районі Приморського та в напрямку Павлівки.

Бойові дії станом на 15 січня: що відомо?

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Бойові дії станом на 15 січня: що відомо?

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Вони не вклинитися намагаються. Вони знов по ніким не виявленій трубі заходять в тил Слав'янська, відрізаючи його з півночи по лінії Ямпіль - Лиман - Святогорськ, далі можливо - Ізюм - Балаклія, перетворюючи на новий "Азовсталь"-Маріуполь. Поки речники Сирського втирають нам, що орки намагаються взяти Слав'янськ в лоб з півдня - через Покровськ та Констаху.
15.01.2026 08:30
 
 