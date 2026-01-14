Росіяни просунулися у Степногірську на Запоріжжі та біля 2 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські війська мають просування у Донецькій та у Запорізькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Залізнянського (Донецька область), Яблунівки (Донецька область) та у Степногірську (Запорізька область), - йдеться у повідомленні.
МАПИ просування армії РФ
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог має просування біля Шандриголового та Свято-Покровського на Донеччині.
- 9 січня у DeepState повідомили, що війська РФ просунулися у Гуляйполі та Приморському Запорізької області.
- Станом на 10 січня рашисти мали територіальні просування у Краматорському районі Донеччини.
- 11 січня повідомлялось, що ворог просунувся у Вовчанську і поблизу Вільчи на Харківщині та в Покровську на Донеччині.
