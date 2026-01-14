Росіяни намагаються створити плацдарм для ударів по Запоріжжю, - Сили оборони півдня

Російські загарбники намагаються прорватися до Степногірська у Запорізькій області. Селище розташоване на вигідному для ворога плацдармі, який дасть змогу вести вогонь по місту Запоріжжя.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі виданню РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Степногірськ

За його словами, бої на підступах до селища Степногірськ продовжуються.

"Там ворог штурмує наші позиції біля Плавнів і Приморського і хоче підійти ближче до Степногірська, інфільтруватися туди, відтіснити Сили оборони України з цього населеного пункту", - розповів Волошин.

Гуляйпільський напрямок

Сили оборони півдня зазначили, що у разі захоплення Степногірська російські війська, перебуваючи на панівних висотах, зможуть завдавати ударів по східних, південно-східних і південних околицях Запоріжжя, а також обстрілювати логістичні шляхи, що ведуть із Запоріжжя на схід –– до Гуляйполя й Оріхова.

Однією з найбільш активних ділянок фронту на Запоріжжі нині є Гуляйпільська. Так, у січні на напрямку було зафіксовано за добу більше боєзіткнень, ніж на Покровському напрямку, який вважається одним із найбільш активних.

