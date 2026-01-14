Росіяни намагаються створити плацдарм для ударів по Запоріжжю, - Сили оборони півдня
Російські загарбники намагаються прорватися до Степногірська у Запорізькій області. Селище розташоване на вигідному для ворога плацдармі, який дасть змогу вести вогонь по місту Запоріжжя.
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі виданню РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Степногірськ
За його словами, бої на підступах до селища Степногірськ продовжуються.
"Там ворог штурмує наші позиції біля Плавнів і Приморського і хоче підійти ближче до Степногірська, інфільтруватися туди, відтіснити Сили оборони України з цього населеного пункту", - розповів Волошин.
Гуляйпільський напрямок
Сили оборони півдня зазначили, що у разі захоплення Степногірська російські війська, перебуваючи на панівних висотах, зможуть завдавати ударів по східних, південно-східних і південних околицях Запоріжжя, а також обстрілювати логістичні шляхи, що ведуть із Запоріжжя на схід –– до Гуляйполя й Оріхова.
- Однією з найбільш активних ділянок фронту на Запоріжжі нині є Гуляйпільська. Так, у січні на напрямку було зафіксовано за добу більше боєзіткнень, ніж на Покровському напрямку, який вважається одним із найбільш активних.
....? А міняти Курську область .. ? То шо вже не получіца... ?