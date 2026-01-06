У РФ вже були спроби зайти до Малокатеринівки на Запоріжжі по дну водосховища, - Сили оборони Півдня

Російські окупанти вже здійснювали поодинокі спроби зайти до селища Малокатеринівка на Запоріжжі, що фактично є передмістям Запоріжжя.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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Що відомо?

Згідно з мапою DeepState до Малокатеринівки вже наблизилася "сіра зона". Проте, за словами Волошина, до ворога ще є певна відстань.

4 січня бої йшли в Плавнях, також є боєзіткнення у Приморському.

"Здебільшого там дачні масиви і там немає великої капітальної забудови… Інфільтраційні групи противника намагаються зайти і просунутися якнайдалі, користуючись тим, що Каховського водосховища вже немає і можна пересуватися "по дну", - пояснив речник.

Деякі такі групи рашистів, каже Волошин, вже намагалися дібратись "по дну" колишнього водосховища, переправитись через річку Конка і зайти зі сходу до Малокатеринівки.

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"Було навіть декілька боєзіткнень там. Тому що ми проводимо розвідувально-пошукові і пошуково-ударні дії, знищуючи такі групи", - додав він.

Також, за словами речника, в небі над Малокатеринівкою постійно перебуває велика кількість російських дронів, і з кожним днем їх стає все більше.

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"Це вже прифронтовий населений пункт. Адже противник намагається повністю взяти під контроль Приморське, використовувати його як місце, де зосереджуються штурмові групи, які ідуть надалі в напрямку Степногірська. Ситуація там доволі не проста", - пояснив Волошин.

Він додав, що ворог намагатиметься - і вже фіксувалися такі спроби - перейти через Конку і зайти в Малокатеринівку, тому що основне завдання росіян – максимально наблизитись до околиць Запоріжжя.

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Що передувало?

У листопаді 2025 року у Малокатеринівці Запорізької області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми.

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