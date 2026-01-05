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На Запоріжжі ворог намагається підійти до Павлівки та витіснити наших бійців зі Степногірська, - Сили оборони
У Запорізькій області противник намагається підійти до населеного пункту Павлівка та витіснити наших бійців із селища Степногірськ.
Про це розповів речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.
У Силах оборони пояснили, чому ворог посилив атаки на Степногірськ
"І тут велика кількість авіаударів та артилерійських обстрілів. Це ознаки, що ворог готує певну активізацію", - зазначив Владислав Волошин.
Він пояснив, що цей напрямок важливий для ворога, оскільки він найближче до Запоріжжя.
"До того ж Степногірська 20-25 кілометрів. Так само тут є висоти, і звідти можна здійснювати обстріли південних околиць Запоріжжя і тримати під контролем логістичні шляхи. Також звідти можна загрожувати місту Оріхів зі сходу", - сказав Волошин.
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