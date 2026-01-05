На Запоріжжі ворог намагається підійти до Павлівки та витіснити наших бійців зі Степногірська, - Сили оборони

У Запорізькій області противник намагається підійти до населеного пункту Павлівка та витіснити наших бійців із селища Степногірськ.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Силах оборони пояснили, чому ворог посилив атаки на Степногірськ

"І тут велика кількість авіаударів та артилерійських обстрілів. Це ознаки, що ворог готує певну активізацію", - зазначив Владислав Волошин.

Він пояснив, що цей напрямок важливий для ворога, оскільки він найближче до Запоріжжя.

"До того ж Степногірська 20-25 кілометрів. Так само тут є висоти, і звідти можна здійснювати обстріли південних околиць Запоріжжя і тримати під контролем логістичні шляхи. Також звідти можна загрожувати місту Оріхів зі сходу", - сказав Волошин.

Також читайте: У Гуляйполі тривають запеклі вуличні бої, - Сили оборони півдня