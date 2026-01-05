На Запорожье враг пытается подойти к Павловке и вытеснить наших бойцов из Степногорска, - Силы обороны

В Запорожской области противник пытается подойти к населенному пункту Павловка и вытеснить наших бойцов из поселка Степногорск.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Силах обороны объяснили, почему враг усилил атаки на Степногорск

"И здесь большое количество авиаударов и артиллерийских обстрелов. Это признаки того, что враг готовит определенную активизацию", - отметил Владислав Волошин.

Он пояснил, что это направление важно для врага, поскольку оно ближе всего к Запорожью.

"К тому же Степногорска 20-25 километров. Так же здесь есть высоты, и оттуда можно осуществлять обстрелы южных окраин Запорожья и держать под контролем логистические пути. Также оттуда можно угрожать городу Орехов с востока", - сказал Волошин.

Читайте также: В Гуляйполе продолжаются ожесточенные уличные бои, - Силы обороны юга