На Запорожье враг пытается подойти к Павловке и вытеснить наших бойцов из Степногорска, - Силы обороны
В Запорожской области противник пытается подойти к населенному пункту Павловка и вытеснить наших бойцов из поселка Степногорск.
Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.
В Силах обороны объяснили, почему враг усилил атаки на Степногорск
"И здесь большое количество авиаударов и артиллерийских обстрелов. Это признаки того, что враг готовит определенную активизацию", - отметил Владислав Волошин.
Он пояснил, что это направление важно для врага, поскольку оно ближе всего к Запорожью.
"К тому же Степногорска 20-25 километров. Так же здесь есть высоты, и оттуда можно осуществлять обстрелы южных окраин Запорожья и держать под контролем логистические пути. Также оттуда можно угрожать городу Орехов с востока", - сказал Волошин.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sashko Slastyon #543422
показать весь комментарий05.01.2026 16:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Максим Ленковский
показать весь комментарий05.01.2026 17:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль