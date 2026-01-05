РУС
Новости Боевые действия на юге
На Запорожье враг пытается подойти к Павловке и вытеснить наших бойцов из Степногорска, - Силы обороны

В Силах обороны объяснили, почему враг усилил атаки на Степногорск

В Запорожской области противник пытается подойти к населенному пункту Павловка и вытеснить наших бойцов из поселка Степногорск.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"И здесь большое количество авиаударов и артиллерийских обстрелов. Это признаки того, что враг готовит определенную активизацию", - отметил Владислав Волошин.

Он пояснил, что это направление важно для врага, поскольку оно ближе всего к Запорожью.

"К тому же Степногорска 20-25 километров. Так же здесь есть высоты, и оттуда можно осуществлять обстрелы южных окраин Запорожья и держать под контролем логистические пути. Также оттуда можно угрожать городу Орехов с востока", - сказал Волошин.

армия РФ (21831) Силы обороны юга (504) Степногорск (55) Павловка (4)
Знову те саме. Ворог просувається на правому фланзі оборони Оріхова, формуючи крило охоплення. Просування відбувається фактично по берегу висохлого водосховища, де тримати оборону, маючи природну перешкоду справа - за всіма законами мало бути легше.
показать весь комментарий
05.01.2026 16:01 Ответить
Запорожье сдают, Сирського на гиляку, военные ЗСУ говорят, что Запорожью осталось недели три.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:00 Ответить
 
 