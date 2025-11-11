УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21371 відвідувач онлайн
Новини Евакуація з Запоріжжя
963 2

У Малокатеринівці Запорізької області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми

Евакуація дітей

У селищі Малокатеринівка Запорізької області оголосили примусову евакуацію дітей разом із батьками або особами, які їх замінюють.

Про це повідомила Кушугумська громада у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з наказом Запорізької обласної військової адміністрації від 10 листопада №72 та розпорядженням голови Кушугумської селищної ради від 7 листопада №183, евакуація проводиться у зв’язку зі значним погіршенням безпекової ситуації та активізацією бойових дій у регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лубінець пропонує нові підходи до евакуації цивільних, зокрема покращити транзитні центри

Метою рішення є збереження життя людей, які проживають у зоні потенційної небезпеки. Деталі щодо логістики, транспорту та місць розміщення евакуйованих буде повідомлено окремо.

За даними місцевої влади, у прифронтових громадах Запорізької області нині проживають близько 9 тисяч людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 300 місцевих жителів залишилось у Дворічанській громаді на Харківщині: ворожі дрони постійно полюють на цивільних, - МВА

Автор: 

евакуація (2526) Запорізька область (4900) Запорізький район (574) Малокатеринівка (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що Зеля, кажеш лінія фронту не рухається? Скоро і Харків з Сумами прийдеться евакуйовувати, якщо рашисти захоплять всю донецьку область
показати весь коментар
11.11.2025 15:51 Відповісти
Але до Чопа ще далеко і трохи часу є
показати весь коментар
11.11.2025 16:00 Відповісти
 
 