У Малокатеринівці Запорізької області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми

У селищі Малокатеринівка Запорізької області оголосили примусову евакуацію дітей разом із батьками або особами, які їх замінюють.

Про це повідомила Кушугумська громада у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з наказом Запорізької обласної військової адміністрації від 10 листопада №72 та розпорядженням голови Кушугумської селищної ради від 7 листопада №183, евакуація проводиться у зв’язку зі значним погіршенням безпекової ситуації та активізацією бойових дій у регіоні.

Метою рішення є збереження життя людей, які проживають у зоні потенційної небезпеки. Деталі щодо логістики, транспорту та місць розміщення евакуйованих буде повідомлено окремо.

За даними місцевої влади, у прифронтових громадах Запорізької області нині проживають близько 9 тисяч людей.

