Новости Эвакуация из Запорожья
287 2

В Малокатериновке Запорожской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

Эвакуация детей

В поселке Малокатериновка Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей вместе с родителями или лицами, их заменяющими.

Об этом сообщила Кушугумская община в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приказу Запорожской областной военной администрации от 10 ноября №72 и распоряжению председателя Кушугумского поселкового совета от 7 ноября №183, эвакуация проводится в связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью и активизацией боевых действий в регионе.

Целью решения является сохранение жизни людей, проживающих в зоне потенциальной опасности. Детали относительно логистики, транспорта и мест размещения эвакуированных будут сообщены отдельно.

По данным местных властей, в прифронтовых громадах Запорожской области в настоящее время проживают около 9 тысяч человек.

эвакуация (2214) Запорожская область (3750) Запорожский район (324) Малокатериновка (11)
Що Зеля, кажеш лінія фронту не рухається? Скоро і Харків з Сумами прийдеться евакуйовувати, якщо рашисти захоплять всю донецьку область
11.11.2025 15:51 Ответить
Але до Чопа ще далеко і трохи часу є
11.11.2025 16:00 Ответить
 
 