В Малокатериновке Запорожской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

В поселке Малокатериновка Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей вместе с родителями или лицами, их заменяющими.

Об этом сообщила Кушугумская община в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приказу Запорожской областной военной администрации от 10 ноября №72 и распоряжению председателя Кушугумского поселкового совета от 7 ноября №183, эвакуация проводится в связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью и активизацией боевых действий в регионе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лубинец предлагает новые подходы к эвакуации гражданских, в частности улучшить транзитные центры

Целью решения является сохранение жизни людей, проживающих в зоне потенциальной опасности. Детали относительно логистики, транспорта и мест размещения эвакуированных будут сообщены отдельно.

По данным местных властей, в прифронтовых громадах Запорожской области в настоящее время проживают около 9 тысяч человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 300 местных жителей осталось в Двуречанской общине на Харьковщине: вражеские дроны постоянно охотятся на гражданских, - МВА