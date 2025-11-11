В Малокатериновке Запорожской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми
В поселке Малокатериновка Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей вместе с родителями или лицами, их заменяющими.
Об этом сообщила Кушугумская община в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
Согласно приказу Запорожской областной военной администрации от 10 ноября №72 и распоряжению председателя Кушугумского поселкового совета от 7 ноября №183, эвакуация проводится в связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью и активизацией боевых действий в регионе.
Целью решения является сохранение жизни людей, проживающих в зоне потенциальной опасности. Детали относительно логистики, транспорта и мест размещения эвакуированных будут сообщены отдельно.
По данным местных властей, в прифронтовых громадах Запорожской области в настоящее время проживают около 9 тысяч человек.
