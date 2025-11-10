Лубинец предлагает новые подходы к эвакуации гражданских, в частности улучшить транзитные центры

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина должна изменить подход к эвакуации гражданского населения.

Об этом омбудсмен написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Система должна быть продумана до мелочей

Он отметил, что представители Офиса омбудсмена проверили 20 транзитных центров по стране и обнаружили там холодные помещения, отсутствие отопления, нехватку персонала, воды и "хаос в координации".

"Эвакуация не может быть стихийной реакцией — это должна быть государственная система, продуманная до мелочей", — подчеркнул Лубинец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство согласовало обязательную эвакуацию детей из отдельных общин Днепропетровской и Запорожской областей

Предложения

В частности, омбудсмен предложил правительству ряд предложений, среди них:

создать стандарты для обустройства центров;

гарантировать права тем, кто эвакуируется самостоятельно;

ввести единую систему учета.

Лубинец добавил, что Офис Омбудсмана начал пилотный проект трех мобильных общественных приемных, которые уже работают на транзитных пунктах эвакуации и в гуманитарных хабах. Они фиксируют нарушения, предоставляют консультации и координируют реагирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуация раненого с помощью НРК: история бойца "Хартии"