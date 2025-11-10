РУС
Новости
270 2

Лубинец предлагает новые подходы к эвакуации гражданских, в частности улучшить транзитные центры

Эвакуация в Украине: Лубинец призвал изменить подход

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина должна изменить подход к эвакуации гражданского населения.

Об этом омбудсмен написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Система должна быть продумана до мелочей

Он отметил, что представители Офиса омбудсмена проверили 20 транзитных центров по стране и обнаружили там холодные помещения, отсутствие отопления, нехватку персонала, воды и "хаос в координации".

"Эвакуация не может быть стихийной реакцией — это должна быть государственная система, продуманная до мелочей", — подчеркнул Лубинец.

Предложения

В частности, омбудсмен предложил правительству ряд предложений, среди них:

  • создать стандарты для обустройства центров;
  • гарантировать права тем, кто эвакуируется самостоятельно;
  • ввести единую систему учета.

Лубинец добавил, что Офис Омбудсмана начал пилотный проект трех мобильных общественных приемных, которые уже работают на транзитных пунктах эвакуации и в гуманитарных хабах. Они фиксируют нарушения, предоставляют консультации и координируют реагирование.

 

эвакуация (2213) Лубинец Дмитрий (507) война в Украине (6805)
Хоть до раны прикладывай,какая забота слугуродов на 4 год войны.Балаболы зелёные.
показать весь комментарий
10.11.2025 23:36 Ответить
Тварі
показать весь комментарий
11.11.2025 00:02 Ответить
 
 