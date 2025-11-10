Лубинец предлагает новые подходы к эвакуации гражданских, в частности улучшить транзитные центры
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина должна изменить подход к эвакуации гражданского населения.
Об этом омбудсмен написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Система должна быть продумана до мелочей
Он отметил, что представители Офиса омбудсмена проверили 20 транзитных центров по стране и обнаружили там холодные помещения, отсутствие отопления, нехватку персонала, воды и "хаос в координации".
"Эвакуация не может быть стихийной реакцией — это должна быть государственная система, продуманная до мелочей", — подчеркнул Лубинец.
Предложения
В частности, омбудсмен предложил правительству ряд предложений, среди них:
- создать стандарты для обустройства центров;
- гарантировать права тем, кто эвакуируется самостоятельно;
- ввести единую систему учета.
Лубинец добавил, что Офис Омбудсмана начал пилотный проект трех мобильных общественных приемных, которые уже работают на транзитных пунктах эвакуации и в гуманитарных хабах. Они фиксируют нарушения, предоставляют консультации и координируют реагирование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль