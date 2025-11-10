Новини
Лубінець пропонує нові підходи до евакуації цивільних, зокрема покращити транзитні центри

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна повинна змінити підхід до евакуації цивільного населення.

Система має бути продумана до дрібниць

Він зазначив, що представники Офісу омбудсмена перевірили 20 транзитних центрів по країні й виявили там холодні приміщення, відсутність опалення, нестачу персоналу, води та "хаос у координації".

"Евакуація не може бути стихійною реакцією — це має бути державна система, продумана до дрібниць", - наголосив Лубінець.

Пропозиції

Так, омбудсмен запропонував уряду низку пропозицій, серед них:

  • створити стандарти для облаштування центрів;
  • гарантувати права тим, хто евакуюється самостійно;
  • запровадити єдину систему обліку.

Лубінець додав, що Офіс Омбудсмана розпочав пілотний проєкт трьох мобільних громадських приймалень, котрі вже працюють на транзитних пунктах евакуації та в гуманітарних хабах. Вони фіксують порушення, надають консультації та координують реагування.

Хоть до раны прикладывай,какая забота слугуродов на 4 год войны.Балаболы зелёные.
10.11.2025 23:36 Відповісти
Тварі
11.11.2025 00:02 Відповісти
Тобто повний "нєуд" і незалік Лідору!! А хто несе повноваження і обов'язки Лідора??? Верховний зе командувач !!
11.11.2025 01:36 Відповісти
 
 