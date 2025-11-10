Лубінець пропонує нові підходи до евакуації цивільних, зокрема покращити транзитні центри
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна повинна змінити підхід до евакуації цивільного населення.
Про це омбудсмен написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Система має бути продумана до дрібниць
Він зазначив, що представники Офісу омбудсмена перевірили 20 транзитних центрів по країні й виявили там холодні приміщення, відсутність опалення, нестачу персоналу, води та "хаос у координації".
"Евакуація не може бути стихійною реакцією — це має бути державна система, продумана до дрібниць", - наголосив Лубінець.
Пропозиції
Так, омбудсмен запропонував уряду низку пропозицій, серед них:
- створити стандарти для облаштування центрів;
- гарантувати права тим, хто евакуюється самостійно;
- запровадити єдину систему обліку.
Лубінець додав, що Офіс Омбудсмана розпочав пілотний проєкт трьох мобільних громадських приймалень, котрі вже працюють на транзитних пунктах евакуації та в гуманітарних хабах. Вони фіксують порушення, надають консультації та координують реагування.
Тобто повний "нєуд" і незалік Лідору!! А хто несе повноваження і обов'язки Лідора??? Верховний зе командувач !!