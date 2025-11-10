Лубінець пропонує нові підходи до евакуації цивільних, зокрема покращити транзитні центри

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна повинна змінити підхід до евакуації цивільного населення.

Про це омбудсмен написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Система має бути продумана до дрібниць

Він зазначив, що представники Офісу омбудсмена перевірили 20 транзитних центрів по країні й виявили там холодні приміщення, відсутність опалення, нестачу персоналу, води та "хаос у координації".

"Евакуація не може бути стихійною реакцією — це має бути державна система, продумана до дрібниць", - наголосив Лубінець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд погодив обов’язкову евакуацію дітей із окремих громад Дніпропетровщини та Запоріжжя

Пропозиції

Так, омбудсмен запропонував уряду низку пропозицій, серед них:

створити стандарти для облаштування центрів;

гарантувати права тим, хто евакуюється самостійно;

запровадити єдину систему обліку.

Лубінець додав, що Офіс Омбудсмана розпочав пілотний проєкт трьох мобільних громадських приймалень, котрі вже працюють на транзитних пунктах евакуації та в гуманітарних хабах. Вони фіксують порушення, надають консультації та координують реагування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація пораненого за допомогою НРК: історія бійця "Хартії"