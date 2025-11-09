Уряд погодив обов’язкову евакуацію дітей із окремих громад Дніпропетровщини та Запорізької області
В Україні посилюють заходи безпеки для мешканців прифронтових територій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, координаційний штаб ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей.
Про це інформує пресслужба Мінрозвитку.
Готують нові центри для евакуйованих
Заплановано евакуацію підопічних із закладів інституційного догляду в Запорізькій області, розташованих приблизно за 50 км від лінії бойового зіткнення.
Евакуація проходитиме з урахуванням вимог безпеки, медичних показань та необхідного супроводу.
"Головне - безпека дітей і належні умови для всіх, хто залишає небезпечні території", - наголосила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко, яка тримає питання на особистому контролі.
Як проходитиме евакуація
Евакуаційні заходи здійснюватимуться у взаємодії між ДСНС, Національною поліцією, місцевими громадами, волонтерами та міжнародними партнерами. На прифронтових територіях працюють спеціалізовані підрозділи:
-
ДСНС "Фенікс";
- Нацполіції "Білий Янгол".
Під час евакуації застосовується броньована техніка, медичне обладнання та засоби захисту. Маломобільних громадян доставлятимуть до лікарень або спеціалізованих установ.
Міністерство соціальної політики спільно з місцевими громадами організовує нові пункти тимчасового розміщення у безпечніших регіонах країни. Крім того, розглядається створення додаткового транзитного центру в Харківській області.
У Генштабі зазначили, що від початку доби неділі, 9 листопада, на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, 60 з них – на Покровському напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На жаль , також страждають і малочисельні адекватні мешкашціцмз громад , в також невинні діти.
.
Цього наслухались від робичів..... Волоси дибки
Европі дешевше взяти громадян ( мирняк) до себе, а не давати щомісяця мільярди Крадіям.
При такому "керівництві" актуально думати як зберегти Генофонд хоча б мінімально !! Про Потужне втримання територій вже не йдеться!! ( Ну добре... Про повернення втрачених територій СИЛОЮ не йдеться
Силам Оборони не дали скористатися панікою у ворожому стані!!
Тоді було актуально рейд по областям - курщина, білгородщина !! Або оточення всіх срочників русні, поліцаїв і відкат до кордону попутно знищуючи ВСІ ВСІ мости, дороги, ЛЕП, трансформатори, кабелі, всю інфраструктуру, що може бути для плацдарму ворога - як треба навіть колодязі та водопооводи.