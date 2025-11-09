Уряд погодив обов’язкову евакуацію дітей із окремих громад Дніпропетровщини та Запорізької області

В Україні посилюють заходи безпеки для мешканців прифронтових територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, координаційний штаб ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це інформує пресслужба Мінрозвитку.

Готують нові центри для евакуйованих

Заплановано евакуацію підопічних із закладів інституційного догляду в Запорізькій області, розташованих приблизно за 50 км від лінії бойового зіткнення.

Евакуація проходитиме з урахуванням вимог безпеки, медичних показань та необхідного супроводу.

"Головне - безпека дітей і належні умови для всіх, хто залишає небезпечні території", - наголосила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко, яка тримає питання на особистому контролі.

Як проходитиме евакуація

Евакуаційні заходи здійснюватимуться у взаємодії між ДСНС, Національною поліцією, місцевими громадами, волонтерами та міжнародними партнерами. На прифронтових територіях працюють спеціалізовані підрозділи:

ДСНС "Фенікс";

Нацполіції "Білий Янгол".

Під час евакуації застосовується броньована техніка, медичне обладнання та засоби захисту. Маломобільних громадян доставлятимуть до лікарень або спеціалізованих установ.

Міністерство соціальної політики спільно з місцевими громадами організовує нові пункти тимчасового розміщення у безпечніших регіонах країни. Крім того, розглядається створення додаткового транзитного центру в Харківській області.

