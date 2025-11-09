УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22172 відвідувача онлайн
Новини Евакуація з Запоріжжя Евакуація на Дніпропетровщині
6 193 21

Уряд погодив обов’язкову евакуацію дітей із окремих громад Дніпропетровщини та Запорізької області

Обов’язкова евакуація із Дніпропетровської та Запорізької областей

В Україні посилюють заходи безпеки для мешканців прифронтових територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, координаційний штаб ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей. 

Про це інформує пресслужба Мінрозвитку.

Готують нові центри для евакуйованих

Заплановано евакуацію підопічних із закладів інституційного догляду в Запорізькій області, розташованих приблизно за 50 км від лінії бойового зіткнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський: Доручив посилити використання роботизованих дронів для медичної евакуації поранених

Евакуація проходитиме з урахуванням вимог безпеки, медичних показань та необхідного супроводу.

"Головне - безпека дітей і належні умови для всіх, хто залишає небезпечні території", - наголосила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко, яка тримає питання на особистому контролі.

Як проходитиме евакуація

Евакуаційні заходи здійснюватимуться у взаємодії між ДСНС, Національною поліцією, місцевими громадами, волонтерами та міжнародними партнерами. На прифронтових територіях працюють спеціалізовані підрозділи:

  • ДСНС "Фенікс";

  • Нацполіції "Білий Янгол".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З тимчасово окупованої території вивезли хлопця, якого росіяни могли мобілізувати

Під час евакуації застосовується броньована техніка, медичне обладнання та засоби захисту. Маломобільних громадян доставлятимуть до лікарень або спеціалізованих установ.

Міністерство соціальної політики спільно з місцевими громадами організовує нові пункти тимчасового розміщення у безпечніших регіонах країни. Крім того, розглядається створення додаткового транзитного центру в Харківській області.

У Генштабі зазначили, що від початку доби неділі, 9 листопада, на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, 60 з них – на Покровському напрямку. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість популістичних "зимових" виплат можна було придбати 33 750 НРК, для евакуації поранених

Автор: 

діти (5551) евакуація (2523) Запорізька область (4898) Дніпропетровська область (5041)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
ніхєра собі пірімоги зєлупня. при Порошенку такого не було,да вова?
показати весь коментар
09.11.2025 18:38 Відповісти
+29
Оманські домовленності- "па Днепру",засяяли свіжими фарбами...
показати весь коментар
09.11.2025 18:52 Відповісти
+19
Курська операція таки була успішна. для путіна
показати весь коментар
09.11.2025 19:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ніхєра собі пірімоги зєлупня. при Порошенку такого не було,да вова?
показати весь коментар
09.11.2025 18:38 Відповісти
" А чого барига не вмер за Крим" ? © Сцанич би точно вмирав, обороняв!! Але йому тоді порохоботи заборонили
показати весь коментар
09.11.2025 23:54 Відповісти
Здається мені, що по статистиці в цих громадах 21 квітня 2019 року більше 90% відсотків виборців радісно стрибнули на ЗЕлені граблі, які с тих пір і луплять проголосувавших по їх порожнім макітрами!

На жаль , також страждають і малочисельні адекватні мешкашціцмз громад , в також невинні діти.
.
показати весь коментар
10.11.2025 09:27 Відповісти
Хоч із запізненям але правильно. Після КАБів лишається тільки пил...
показати весь коментар
09.11.2025 18:38 Відповісти
Уроди ще й їх модернизували..дальність збільшили
показати весь коментар
09.11.2025 18:41 Відповісти
Оманські домовленності- "па Днепру",засяяли свіжими фарбами...
показати весь коментар
09.11.2025 18:52 Відповісти
Такими темпами скоро почуємо про евакуацію з Дніпра та Запоріжжя.Цікаво-де всіх цих людей розміщують?
показати весь коментар
09.11.2025 19:08 Відповісти
Був нещодавно репортаж як поліцейські евакуювали хворих стареньких, інвалідів, довезли "в тил", висадили з бусіка і поїхали собі далі за наступними. А ті залишились з торбами коло дороги з якоюсь тіткою може з сільради. І що хочеш те й роби. Отак і евакуюють.
показати весь коментар
09.11.2025 19:15 Відповісти
Незнаю за такий спосіб доставки (((.. а от медицина платна на підконтрольній території. Деруть лікарі, вимагають - пофіг хто є біженцем без майна і здоров'я
Цього наслухались від робичів..... Волоси дибки
показати весь коментар
09.11.2025 23:52 Відповісти
На мапі до Запоріжжя 40 км.
показати весь коментар
09.11.2025 20:05 Відповісти
Мене закидають тапками за "не поЦріотичні" слова , але я в таких дискусіях завжди наполягаю --- треба мати План Евакуації всіх !! Навіть план на випадок оборонятись на перевалах в Карпатах, як спартанці під Фермопілами.
Европі дешевше взяти громадян ( мирняк) до себе, а не давати щомісяця мільярди Крадіям.
При такому "керівництві" актуально думати як зберегти Генофонд хоча б мінімально !! Про Потужне втримання територій вже не йдеться!! ( Ну добре... Про повернення втрачених територій СИЛОЮ не йдеться
показати весь коментар
09.11.2025 23:45 Відповісти
Скоро каву не то что в Ялте не попьешь, но и в Днепре не факт что получиться
показати весь коментар
09.11.2025 19:12 Відповісти
Курська операція таки була успішна. для путіна
показати весь коментар
09.11.2025 19:14 Відповісти
Можливо це наслідки курської операції тоді багато військових забрали зі східного фронту. Хто зна.
показати весь коментар
09.11.2025 19:23 Відповісти
Її розтягнули на рік!!!
Силам Оборони не дали скористатися панікою у ворожому стані!!
Тоді було актуально рейд по областям - курщина, білгородщина !! Або оточення всіх срочників русні, поліцаїв і відкат до кордону попутно знищуючи ВСІ ВСІ мости, дороги, ЛЕП, трансформатори, кабелі, всю інфраструктуру, що може бути для плацдарму ворога - як треба навіть колодязі та водопооводи.
показати весь коментар
09.11.2025 23:50 Відповісти
Верещучка з шмигалем, дітей на шатлах будуть вивозити, за власний кошт???
показати весь коментар
09.11.2025 19:27 Відповісти
чого це за власний кошт? УЗ 3000 км - безоплатно
показати весь коментар
10.11.2025 01:48 Відповісти
Ну такими темпами кацапня під Новий рік знову під Києвом буде. Ех народ, і нахєра з ви за піськограя голосували...
показати весь коментар
09.11.2025 19:31 Відповісти
А з москви коли евакуація?
показати весь коментар
09.11.2025 19:46 Відповісти
Там мірниє люді.На іх культурє виросла пакалєніє і в Украінє.Ата другоє.
показати весь коментар
09.11.2025 20:19 Відповісти
 
 