Замість популістичних "зимових" виплат можна було придбати 33 750 НРК, для евакуації поранених

Президент Володимир Зеленський розповів про те як наземний роботизований комплекс (НРК) для евакуації поранених, що був створений в R&D лабораторіях Першого окремого медичного батальйону, успішно евакуює поранених. Створення цього НРК профінансовано завдяки благодійним донатам. Вартість такого НРК - 800 тис. грн. Тобто пан Президент та його оточення успішно піаряться на тому, що оплачено коштом рядових українців.

Про це пише Микола Малюха, інформує Цензор.НЕТ.

Він також порахував, скільки НРК можна було б придбати, на кошти, що заплановані для популістичних виплат "зимової тисячі" та "УЗ-3000":

на чергову виплату "зимової тисячі" заклали щонайменше 10 млрд грн = 12 500 НРК для евакуації поранених;

вартість популістської програми УЗ-3000 про шарові 3К км поїздок потягами Укрзалізниці обійдуться в 17 млрд грн = 21 250 НРК,

Тобто лише на цих двох популістичних програмах можна було б отримати 33 750 НРК, зазначає Малюха.

Якщо взяти за основу, що лінія активних бойових дій складає 1000 км, то це по 33,7 НРК на один км. "Але популізм і майбутні електоральні перспективи (втримати владу) важливіші за життя бійців", - додає він.

