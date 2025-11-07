Замість популістичних "зимових" виплат можна було придбати 33 750 НРК, для евакуації поранених
Президент Володимир Зеленський розповів про те як наземний роботизований комплекс (НРК) для евакуації поранених, що був створений в R&D лабораторіях Першого окремого медичного батальйону, успішно евакуює поранених. Створення цього НРК профінансовано завдяки благодійним донатам. Вартість такого НРК - 800 тис. грн. Тобто пан Президент та його оточення успішно піаряться на тому, що оплачено коштом рядових українців.
Про це пише Микола Малюха, інформує Цензор.НЕТ.
Він також порахував, скільки НРК можна було б придбати, на кошти, що заплановані для популістичних виплат "зимової тисячі" та "УЗ-3000":
- на чергову виплату "зимової тисячі" заклали щонайменше 10 млрд грн = 12 500 НРК для евакуації поранених;
- вартість популістської програми УЗ-3000 про шарові 3К км поїздок потягами Укрзалізниці обійдуться в 17 млрд грн = 21 250 НРК,
Тобто лише на цих двох популістичних програмах можна було б отримати 33 750 НРК, зазначає Малюха.
Якщо взяти за основу, що лінія активних бойових дій складає 1000 км, то це по 33,7 НРК на один км. "Але популізм і майбутні електоральні перспективи (втримати владу) важливіші за життя бійців", - додає він.
Чуєш прутнесосе, масове використання високотехнологчних рішень, а саме нрк і бпак є єдиною можливістю зберегти людей. Роботизація піхоти це не завтрашній день в наших реаліях, а вже сьогоднішній. А операторів нрк підготувати, якщо сьогодні би було прийнято державне ршення на роботизацію піхоти не так вже важко.
Але ж вам зеленій плісняві, то не треба, бо задачу русаки поставили знищити Україну
Мільярди на роздачу по 1000 грн - є.
На Укрзалізницю - є.
На київські тендери - мільярди є.
На кешбек - є.
На будівництва від Кулеби - теж є.
Але:
На безкоштовне розмитнення для військових - немає.
На підвищення зарплат для тих, хто не на бойових, але виконує свою роботу за 20 тисяч - немає.
На численні ініціативи, пов'язані із захистом неба - знову «шукайте гроші через волонтерів» 🤷♂️
Рanem et circenses/Хліба і видовищ! - банальна стратегема: бути компліментарним до населення, переключати їх увагу від проблем на "холодильник"- їжа, розваги, попкорм, - відволікали їх розвагами, підміняти реальність віртуальністю... І все щоб утримати владу...
Бо військові не надійні.
Це поки вони в ЗСУ, то намагаються не критикувати владу, щоб не прилетіло стягнення чи ще якась прутня з ГШ, від Сирського чи з Банкової.
Коли їх демобілізують, тоді всі покажуть, яка реальна "підтримка" Зеленського панує серед військових ЗСУ.
криворуке чмо провалило абсолютно все і передало повноваження секретарці
хто воно без єрмака ?