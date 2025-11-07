Замість популістичних "зимових" виплат можна було придбати 33 750 НРК, для евакуації поранених

Президент Володимир Зеленський розповів про те як наземний роботизований комплекс (НРК) для евакуації поранених, що був створений в R&D лабораторіях Першого окремого медичного батальйону, успішно евакуює поранених. Створення цього НРК профінансовано завдяки благодійним донатам. Вартість такого НРК - 800 тис. грн. Тобто пан Президент та його оточення успішно піаряться на тому, що оплачено коштом рядових українців.

Про це пише Микола Малюха, інформує Цензор.НЕТ.

Він також порахував, скільки НРК можна було б придбати, на кошти, що заплановані для  популістичних виплат "зимової тисячі" та "УЗ-3000":

  • на чергову виплату "зимової тисячі" заклали щонайменше 10 млрд грн = 12 500 НРК для евакуації поранених;
  • вартість популістської програми УЗ-3000 про шарові 3К км поїздок потягами Укрзалізниці обійдуться в 17 млрд грн = 21 250 НРК,

Тобто лише на цих двох популістичних програмах можна було б отримати 33 750 НРК, зазначає Малюха.

Якщо взяти за основу, що лінія активних бойових дій складає 1000 км, то це по 33,7 НРК на один км. "Але популізм і майбутні електоральні перспективи (втримати владу) важливіші за життя бійців", - додає він.

+24
Їм би вибори виграти (якими і не пахне), а ви зі своєю війною причепились.
07.11.2025 18:37 Відповісти
+18
https://t.me/lachentyt Лачен пише

Мільярди на роздачу по 1000 грн - є.
На Укрзалізницю - є.
На київські тендери - мільярди є.
На кешбек - є.
На будівництва від Кулеби - теж є.

Але:
На безкоштовне розмитнення для військових - немає.
На підвищення зарплат для тих, хто не на бойових, але виконує свою роботу за 20 тисяч - немає.
На численні ініціативи, пов'язані із захистом неба - знову «шукайте гроші через волонтерів» 🤷‍♂️
07.11.2025 18:41 Відповісти
+10
Ця публіка, партія&правительство, зібрана по принципах формування шашличної компанії - тусовки, живе у своїй паралельній реальності і всякі "33 750 НРК, для евакуації поранених, у їх меню немає і ніколи не буде.

"Президент та його оточення успішно піаряться на тому, що оплачено коштом рядових українців"

Рanem et circenses/Хліба і видовищ! - банальна стратегема: бути компліментарним до населення, переключати їх увагу від проблем на "холодильник"- їжа, розваги, попкорм, - відволікали їх розвагами, підміняти реальність віртуальністю... І все щоб утримати владу...
07.11.2025 18:52 Відповісти
Їм би вибори виграти (якими і не пахне), а ви зі своєю війною причепились.
07.11.2025 18:37 Відповісти
на все гроші є
07.11.2025 18:38 Відповісти
а скільки є пілотів для нрк? Навіщо писати відверту маячню про потреби в 100500 нрк. Скільки нрк завтра можуть використовуватись? 10, 20, 100?
07.11.2025 18:38 Відповісти
краще Томагавки рахував
07.11.2025 18:41 Відповісти
На відміну від літаків, 1 пілот не дорівнює 1 НРК, а втрачаються НРК аж бігом.
07.11.2025 19:18 Відповісти
стільки , скільки твій порношут -Іуда , навчив , працюючи на поразку України, вигнавши команду Залужного і призначивши кацапську консерву сирьського
07.11.2025 19:47 Відповісти
Сирському нема потреби бути кацапською консервою, достатньо бути дуполізом Зеленського і Єрмака. Результат той самий.
08.11.2025 22:07 Відповісти
Точно, давайте краще ще асфальту нового в Краматорську положимо до всього цього...
Чуєш прутнесосе, масове використання високотехнологчних рішень, а саме нрк і бпак є єдиною можливістю зберегти людей. Роботизація піхоти це не завтрашній день в наших реаліях, а вже сьогоднішній. А операторів нрк підготувати, якщо сьогодні би було прийнято державне ршення на роботизацію піхоти не так вже важко.
Але ж вам зеленій плісняві, то не треба, бо задачу русаки поставили знищити Україну
08.11.2025 03:27 Відповісти
******* не київські тендери, а тендери управсправами ВРУ, рахуйте утримання депутатів та їх помічників. Бо якось дивно рахувати комунальні потреби Києва, а інших міст ні. Крім того, з бюджету Києва й так зелені вкрали 8 лярдів, які Кличко б спланував для фронту.
07.11.2025 18:55 Відповісти
Лачен пише , а тє , що опозиція ЕС , кожєн день б'є в набат , тупорилі зешлунки не чують, їм 23$ , як їх , зехузяйвам , десятки мільярдів в офшорах Всі мовчать , гірше , ніж на кацапстані ………… Безпорадна отара баранів , яких " яжнелох оманський" ведє на убій , змирилась з пропагандою на зебломіндічмарафоні , з вбивствами їх родичей при бусіфікаціях і з жебрачеством переселенців , з знущанням поранених і свинством прокурорів , суддів , прикормлених холуїв журналістів , ЛСд ………
07.11.2025 19:55 Відповісти
НОК то таке.. Вибори-то все. "Я прийшов на один термін"-Янелох. Але-і далі 95 квартал,гра на публіку
07.11.2025 18:46 Відповісти
Якщо на цей НРК положити здорову людину то не факт що через декількох сотень метрів по бездоріжжі ця людина залишиться здоровою,там так трясе що поранений має дуже великі шанси загинути від того ж уламка,котрий через дуже жорстку підвіску може пошкодити важливі органи чи судини,а через дуже малу швидкість це надто легка мішень для ворожих дронів.За 800000 гривень краще вже купувати пікапи,та обладнувати їх антидроновими решітками та РЕБами.
07.11.2025 18:57 Відповісти
ЗЕбільний популізм.Скільки грошей ЗЕлені гниди просерають,а ще більше крадуть.
07.11.2025 19:03 Відповісти
В Зєлі порахували, що в Україні тупого стада🐏🐑 набагато більше ніж військових в лавах ЗСУ, тому манна небесна (у вигляді фінансових подачок) падає на 🐏🐑.
Це поки вони в ЗСУ, то намагаються не критикувати владу, щоб не прилетіло стягнення чи ще якась прутня з ГШ, від Сирського чи з Банкової.
Коли їх демобілізують, тоді всі покажуть, яка реальна "підтримка" Зеленського панує серед військових ЗСУ.
07.11.2025 19:20 Відповісти
Зараз всі гроші і всі сили тільки на ЗСУ. Німа нічого важливішого.
07.11.2025 19:22 Відповісти
НРК ж не будуть голосувати за Зеленського, хоч і по 10 тис. зимових їм роздай!
07.11.2025 19:37 Відповісти
Поранені почекають, а другий президенський строк - ні.
07.11.2025 19:44 Відповісти
Попридумували всіляку зе-муйню, а ми збираємо гроші для військових на все підряд, що дуже їм необхідно!...
07.11.2025 20:14 Відповісти
Зеля , не Бути тобі президентом другий термін.
07.11.2025 20:22 Відповісти
він і сам белькотів що тільки на один термін прийшов.
07.11.2025 21:05 Відповісти
07.11.2025 21:22 Відповісти
Які ж паскудні ці зелені гниди!
07.11.2025 21:56 Відповісти
Це якесь дно? Навіщо їздити на потягах куди попало, аби їздити? Тим більше коли ці поїздки збиткові.
07.11.2025 22:37 Відповісти
А кожний день збирають кошти на армію на телемарафоні. Військові просять кошти на дрони , автомобілі , на ремонтні майстерні, на запчастини до дронів у населення України. Сотні тисяч людей донатять на армію. А , що робить держава ? Атракціон щедрості . Укрзалізниця. 1000 грн. зимова. Не вирішили , хто це все має вкрасти. Коли в сім'ї немає грошей , економлять на всьому , купуючи тільки саме необхідне, а не виносять все з хати.
07.11.2025 23:02 Відповісти
Да какие раненые, не мешайте прикорытникам и их ****** жить лучшую жизнь
08.11.2025 04:37 Відповісти
Доречі, вже рік пройшов і повинен був запрацювати німецький військовий завод. Але його не буде!Українська влада вирішила змінити локацію) тому будівництво відклали..
08.11.2025 07:17 Відповісти
НРК нужно делать не для эвакуации, а такие, чтобы на позициях воевали и атаковали вместо штурмовиков. Тогда и раненных не будет. Людей в войне роботов нельзя использовать, потому что это смерти. Нужно роботами заменить солдат на нуле и на полях боев. Что за бестолковая хрень делать тележки на управлении для эвакуации, а мозгов нету приделать башни и воевать НРК, как танками и бронетехникой. Брать даже можно баги или квадроциклы и на них башни и броню и дронов перехватчиков и воевать ими и не одной единицей, а атаковать по 500 и больше и с тронами сверху. Это уже компьютерная игра и геймеров брать и ИИ обучать заодно на этой войне, чтобы потом ИИ мог выполнять также, как боты, как один из способов обучения ИИ. Воевать таким образом. И жизни беречь. роботов делать дешевле, чем тратить на солдат денег.
08.11.2025 07:30 Відповісти
Не одноразово перевірено, що кіло гречки і обіцянки халяви, краще діють на електорат, ніж якісь там перспективи в майбутньому чи армія, мова, віра
08.11.2025 07:37 Відповісти
поки одоробло при владі, ми будемо все втрачати
криворуке чмо провалило абсолютно все і передало повноваження секретарці
хто воно без єрмака ?
08.11.2025 09:08 Відповісти
Воно було би ніхто без наріду, який за нього помирає.
08.11.2025 11:06 Відповісти
 
 