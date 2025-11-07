Вместо популистских "зимних" выплат можно было приобрести 33 750 НРК для эвакуации раненых
Президент Владимир Зеленский рассказал о том, как наземный роботизированный комплекс (НРК) для эвакуации раненых, созданный в R&D лабораториях Первого отдельного медицинского батальона, успешно эвакуирует раненых. Создание этого НРК профинансировано благодаря благотворительным пожертвованиям. Стоимость такого НРК - 800 тыс. грн. То есть господин президент и его окружение успешно пиарятся на том, что оплачено за счет рядовых украинцев.
Об этом пишет Николай Малюха, информирует Цензор.НЕТ.
Он также подсчитал, сколько НРК можно было бы приобрести на средства, запланированные для популистских выплат "зимняя тысяча" и "УЗ-3000":
- на очередную выплату "зимней тысячи" заложили не менее 10 млрд грн = 12 500 НРК для эвакуации раненых;
- стоимость популистской программы УЗ-3000 о шаровых 3К км поездок поездами "Укрзализныци" обойдутся в 17 млрд грн = 21 250 НРК,
То есть только на этих двух популистских программах можно было бы получить 33 750 НРК, отмечает Малюха.
Если взять за основу, что линия активных боевых действий составляет 1000 км, то это по 33,7 НРК на один км. "Но популизм и будущие электоральные перспективы (удержать власть) важнее жизни бойцов", - добавляет он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мільярди на роздачу по 1000 грн - є.
На Укрзалізницю - є.
На київські тендери - мільярди є.
На кешбек - є.
На будівництва від Кулеби - теж є.
Але:
На безкоштовне розмитнення для військових - немає.
На підвищення зарплат для тих, хто не на бойових, але виконує свою роботу за 20 тисяч - немає.
На численні ініціативи, пов'язані із захистом неба - знову «шукайте гроші через волонтерів» 🤷♂️
"Президент та його оточення успішно піаряться на тому, що оплачено коштом рядових українців"
Рanem et circenses/Хліба і видовищ! - банальна стратегема: бути компліментарним до населення, переключати їх увагу від проблем на "холодильник"- їжа, розваги, попкорм, - відволікали їх розвагами, підміняти реальність віртуальністю... І все щоб утримати владу...