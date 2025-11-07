РУС
Вместо популистских "зимних" выплат можно было приобрести 33 750 НРК для эвакуации раненых

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, как наземный роботизированный комплекс (НРК) для эвакуации раненых, созданный в R&D лабораториях Первого отдельного медицинского батальона, успешно эвакуирует раненых. Создание этого НРК профинансировано благодаря благотворительным пожертвованиям. Стоимость такого НРК - 800 тыс. грн. То есть господин президент и его окружение успешно пиарятся на том, что оплачено за счет рядовых украинцев.

Он также подсчитал, сколько НРК можно было бы приобрести на средства, запланированные для популистских выплат "зимняя тысяча" и "УЗ-3000":

  • на очередную выплату "зимней тысячи" заложили не менее 10 млрд грн = 12 500 НРК для эвакуации раненых;
  • стоимость популистской программы УЗ-3000 о шаровых 3К км поездок поездами "Укрзализныци" обойдутся в 17 млрд грн = 21 250 НРК,

То есть только на этих двух популистских программах можно было бы получить 33 750 НРК, отмечает Малюха.

Если взять за основу, что линия активных боевых действий составляет 1000 км, то это по 33,7 НРК на один км. "Но популизм и будущие электоральные перспективы (удержать власть) важнее жизни бойцов", - добавляет он.

Читайте также: Зеленский поручил правительству сформировать пакет "зимней поддержки" для украинцев

Читайте также: Свириденко о программе "зимней поддержки": "Это не популизм"

Їм би вибори виграти (якими і не пахне), а ви зі своєю війною причепились.
07.11.2025 18:37 Ответить
на все гроші є
07.11.2025 18:38 Ответить
а скільки є пілотів для нрк? Навіщо писати відверту маячню про потреби в 100500 нрк. Скільки нрк завтра можуть використовуватись? 10, 20, 100?
07.11.2025 18:38 Ответить
краще Томагавки рахував
07.11.2025 18:41 Ответить
https://t.me/lachentyt Лачен пише

Мільярди на роздачу по 1000 грн - є.
На Укрзалізницю - є.
На київські тендери - мільярди є.
На кешбек - є.
На будівництва від Кулеби - теж є.

Але:
На безкоштовне розмитнення для військових - немає.
На підвищення зарплат для тих, хто не на бойових, але виконує свою роботу за 20 тисяч - немає.
На численні ініціативи, пов'язані із захистом неба - знову «шукайте гроші через волонтерів» 🤷‍♂️
07.11.2025 18:41 Ответить
******* не київські тендери, а тендери управсправами ВРУ, рахуйте утримання депутатів та їх помічників. Бо якось дивно рахувати комунальні потреби Києва, а інших міст ні. Крім того, з бюджету Києва й так зелені вкрали 8 лярдів, які Кличко б спланував для фронту.
07.11.2025 18:55 Ответить
НОК то таке.. Вибори-то все. "Я прийшов на один термін"-Янелох. Але-і далі 95 квартал,гра на публіку
07.11.2025 18:46 Ответить
Ця публіка, партія&правительство, зібрана по принципах формування шашличної компанії - тусовки, живе у своїй паралельній реальності і всякі "33 750 НРК, для евакуації поранених, у їх меню немає і ніколи не буде.

"Президент та його оточення успішно піаряться на тому, що оплачено коштом рядових українців"

Рanem et circenses/Хліба і видовищ! - банальна стратегема: бути компліментарним до населення, переключати їх увагу від проблем на "холодильник"- їжа, розваги, попкорм, - відволікали їх розвагами, підміняти реальність віртуальністю... І все щоб утримати владу...
07.11.2025 18:52 Ответить
Якщо на цей НРК положити здорову людину то не факт що через декількох сотень метрів по бездоріжжі ця людина залишиться здоровою,там так трясе що поранений має дуже великі шанси загинути від того ж уламка,котрий через дуже жорстку підвіску може пошкодити важливі органи чи судини,а через дуже малу швидкість це надто легка мішень для ворожих дронів.За 800000 гривень краще вже купувати пікапи,та обладнувати їх антидроновими решітками та РЕБами.
07.11.2025 18:57 Ответить
ЗЕбільний популізм.Скільки грошей ЗЕлені гниди просерають,а ще більше крадуть.
07.11.2025 19:03 Ответить
 
 