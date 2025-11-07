Вместо популистских "зимних" выплат можно было приобрести 33 750 НРК для эвакуации раненых

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, как наземный роботизированный комплекс (НРК) для эвакуации раненых, созданный в R&D лабораториях Первого отдельного медицинского батальона, успешно эвакуирует раненых. Создание этого НРК профинансировано благодаря благотворительным пожертвованиям. Стоимость такого НРК - 800 тыс. грн. То есть господин президент и его окружение успешно пиарятся на том, что оплачено за счет рядовых украинцев.

Об этом пишет Николай Малюха, информирует Цензор.НЕТ.

Он также подсчитал, сколько НРК можно было бы приобрести на средства, запланированные для популистских выплат "зимняя тысяча" и "УЗ-3000":

на очередную выплату "зимней тысячи" заложили не менее 10 млрд грн = 12 500 НРК для эвакуации раненых;

стоимость популистской программы УЗ-3000 о шаровых 3К км поездок поездами "Укрзализныци" обойдутся в 17 млрд грн = 21 250 НРК,

То есть только на этих двух популистских программах можно было бы получить 33 750 НРК, отмечает Малюха.

Если взять за основу, что линия активных боевых действий составляет 1000 км, то это по 33,7 НРК на один км. "Но популизм и будущие электоральные перспективы (удержать власть) важнее жизни бойцов", - добавляет он.

Читайте также: Зеленский поручил правительству сформировать пакет "зимней поддержки" для украинцев

Читайте также: Свириденко о программе "зимней поддержки": "Это не популизм"