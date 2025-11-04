РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12094 посетителя онлайн
Новости Зимняя поддержка от правительства
1 739 32

Свириденко о программе "зимней поддержки": "Это не популизм"

зеленский,свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко отреагировала на обвинения в популизме в отношении правительственной программы "зимней поддержки".

Об этом она заявила во время закрытой встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

По словам главы правительства, цель инициативы - помочь гражданам, оказавшимся в сложных условиях. Свириденко подчеркнула, что критики государственных программ и те, кто действительно нуждается в помощи, не всегда являются одними и теми же людьми.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отопительный сезон стартовал по плану. Теперь задача - пройти с теплом всю зиму, - Свириденко провела заседание Антикризисного энергоштаба

"Это - не популизм. Если не правительство, то кто должен помочь людям? Это наша работа, наша задача", - отметила премьер-министр.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, - зимнюю поддержку.
  • Впоследствии Свириденко рассказала подробности новой "зимней поддержки".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

выплаты (702) популизм (80) Свириденко Юлия (267)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Брехати гріх, Юля.
показать весь комментарий
04.11.2025 11:13 Ответить
+8
Це не популізм - це замануха
показать весь комментарий
04.11.2025 11:10 Ответить
+7
Зразу вірю.
показать весь комментарий
04.11.2025 11:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зразу вірю.
показать весь комментарий
04.11.2025 11:09 Ответить
Це не популізм - це замануха
показать весь комментарий
04.11.2025 11:10 Ответить
Бубочка сказав - бубочка зробив.
Це я про кінець. Єпохи бідності.
показать весь комментарий
04.11.2025 11:12 Ответить
Брехати гріх, Юля.
показать весь комментарий
04.11.2025 11:13 Ответить
воно вже інакше не може - профдеформація
показать весь комментарий
04.11.2025 11:17 Ответить
вона не бреше, бо не знає слова "популізм", і думає,що це щось з сексуального
показать весь комментарий
04.11.2025 11:34 Ответить
Translator

напевно скоро вибори зепідари жопу лизати начинають
показать весь комментарий
04.11.2025 11:14 Ответить
Вибори ще не скоро і не факт що будуть взагалі. Просто зепідари окрім популізму нічого більше не можуть.
показать весь комментарий
04.11.2025 11:20 Ответить
Як єрмак наказав, так Свириденко із зелупнями з Будинку Уряду і глаголять!! Ось такі вони Патріоти у вишиванках, заради записів у трудовій книжці !!!
показать весь комментарий
04.11.2025 11:16 Ответить
Треба заборонити патріотизм та вишиванки?
показать весь комментарий
04.11.2025 11:33 Ответить
Це не популізм? А що це тоді? Підкуп громадян для рейтингів Боневтіка?
показать весь комментарий
04.11.2025 11:16 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2025 11:19 Ответить
"це не популізм" - це "ВПОПУВЛІЗ", з "лізатором" своєму виборцю
показать весь комментарий
04.11.2025 11:19 Ответить
Президентство коксонутого з 2019 це суцільний популізм і піар
показать весь комментарий
04.11.2025 11:19 Ответить
це щоб не мучалася
показать весь комментарий
04.11.2025 11:27 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2025 11:21 Ответить
Зелупа казав 200 міл'ярдів до кінця року бюджету не вистачає. Слуга урода розповідав що війсковим нема грошей підняти зарплатню навіть на 10тисяч. А усім роздати по тисячі гроші дивним чином знайшлись
показать весь комментарий
04.11.2025 11:25 Ответить
ЗЕлена гидота запустіння України!
показать весь комментарий
04.11.2025 11:26 Ответить
Зазвичай зелений колір асоціювався з Ісламом, а тут таке...
показать весь комментарий
04.11.2025 11:34 Ответить
Не популізм. Зеленізм.
показать весь комментарий
04.11.2025 11:34 Ответить
Ригозелена мразота та допомога людям,насмішила так насмішила.
показать весь комментарий
04.11.2025 11:35 Ответить
Це не популізм??!
Це треш казнокрада!!!
показать весь комментарий
04.11.2025 11:35 Ответить
По 20 євро роздадуть, оце жирувати будемо
показать весь комментарий
04.11.2025 11:49 Ответить
дебілка свириденка не знає, що завдання уряду, яким вона керує, балансувати економікою, що б держава розвивалася, а не роздавати населенню, його ж гроші!!!
хоччааа.....
про що це я?
вона не чим не керує, вона подобається дєрьмаку.
цікаво, що таке унікальне робить стюардеса юля?
показать весь комментарий
04.11.2025 11:54 Ответить
Та ж ясно, всі притомні розуміють, що таким чином пропіхнули тєму з дофінансуванням Укрзалізниці, бо потужні зелені мєнєджери НЕобдристалися, керуючи цим важливим та стратегічним державним підприємством, яке чомусь за 6 років опинилось на межі банкрутства (ну тут 100% винен Байден ). А так да, Юлька, віримо тобі, який тут популізм, мені ж п...здєц як потрібен зимою халявний проїзд у плацкарті на боковій верхній полці.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:00 Ответить
Дурнувате!!!! А на дрони всією громадою скидуємось!!! Сосна корабельна!!!
показать весь комментарий
04.11.2025 12:04 Ответить
Знов Юля, хоч і не Тимошенко, а така ж підступна!
показать весь комментарий
04.11.2025 12:05 Ответить
У Зельоних все популізм. Починаючи з передвиборчої кампанії. І раптом це не популізм!
показать весь комментарий
04.11.2025 12:07 Ответить
Ти шо нас за дурнів маєш. Да це чистої води популізм
показать весь комментарий
04.11.2025 12:07 Ответить
Звісно не популізм, якщо свириденко з братом, керівництвом та зеленими слугами повернуть вкрадене. І на армію вистачить, і на оборону з економікою.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:09 Ответить
 
 