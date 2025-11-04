Свириденко о программе "зимней поддержки": "Это не популизм"

Премьер-министр Юлия Свириденко отреагировала на обвинения в популизме в отношении правительственной программы "зимней поддержки".

Об этом она заявила во время закрытой встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

По словам главы правительства, цель инициативы - помочь гражданам, оказавшимся в сложных условиях. Свириденко подчеркнула, что критики государственных программ и те, кто действительно нуждается в помощи, не всегда являются одними и теми же людьми.

"Это - не популизм. Если не правительство, то кто должен помочь людям? Это наша работа, наша задача", - отметила премьер-министр.

Что предшествовало?

Напомним, что 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, - зимнюю поддержку.

Впоследствии Свириденко рассказала подробности новой "зимней поддержки".

