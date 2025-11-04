Свириденко о программе "зимней поддержки": "Это не популизм"
Премьер-министр Юлия Свириденко отреагировала на обвинения в популизме в отношении правительственной программы "зимней поддержки".
Об этом она заявила во время закрытой встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
По словам главы правительства, цель инициативы - помочь гражданам, оказавшимся в сложных условиях. Свириденко подчеркнула, что критики государственных программ и те, кто действительно нуждается в помощи, не всегда являются одними и теми же людьми.
"Это - не популизм. Если не правительство, то кто должен помочь людям? Это наша работа, наша задача", - отметила премьер-министр.
Что предшествовало?
- Напомним, что 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, - зимнюю поддержку.
- Впоследствии Свириденко рассказала подробности новой "зимней поддержки".
Топ комментарии
Це я про кінець. Єпохи бідності.
напевно скоро вибори зепідари жопу лизати начинають
Це треш казнокрада!!!
хоччааа.....
про що це я?
вона не чим не керує, вона подобається дєрьмаку.
цікаво, що таке унікальне робить стюардеса юля?