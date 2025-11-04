РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10294 посетителя онлайн
Новости Зимняя поддержка от правительства
2 287 29

Заявки на получение "зимней тысячи" будут принимать с 15 ноября, - в Кабмине объяснили, на что можно потратить средства

Украинцы получат зимнюю тысячу

Ориентировочная дата начала подачи заявок на выплату 1000 гривен в рамках пакета зимней поддержки населения - 15 ноября 2025 года, закрыть возможность их подачи планируется 15 декабря.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Минсоцполитики сосредоточено на поддержке людей в сложных жизненных обстоятельствах, семей с детьми, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и людей старшего возраста. Всего получателей той или иной формы господдержки в Украине около 15 млн человек. Средства, предусмотренные на выплаты 1000 грн, учитывают их потребности", - сказал он.

Читайте также: В Украине расширили перечень получателей социальной помощи. Кто может претендовать на выплаты?

Кто сможет получить 6500 грн выплаты?

В этом году правительство также выделило из госбюджета 4,4 млрд грн на выплаты 6500 грн для "тех, кто больше всего нуждается в поддержке". Эта выплата будет доступна детям под опекой или попечительством, детям с инвалидностью, детям-воспитанникам приемных семей и ДБСТ (в т.ч. детям с инвалидностью), людям с инвалидностью I группы среди ВПЛ, детям из малообеспеченных семей до 18 лет, ⁠одиноким пенсионерам, получающим надбавку на уход.

Куда поступят средства?

Улютин пояснил, что средства будут зачисляться на текущий счет со спецрежимом использования или на "Дія.Картку". Их можно будет использовать в течение 180 календарных дней с даты зачисления.

Ожидается, что помощь по этой программе получат более 660 тыс. человек.

Как в свою очередь пояснила премьер-министр Юлия Свириденко, Кабинет Министров Украины ожидает от 10 до 14 млн получателей единовременной государственной денежной помощи по программе "Зимняя поддержка" в размере 1000 грн для взрослых и детей, а также 6500 грн для наиболее уязвимых категорий, ожидаемые расходы - 14 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пообещал украинцам новую раздачу "зимней поддержки" и бесплатные билеты на поезда

Кто не сможет получить выплаты?

По словам премьер-министра, как и раньше - получить средства не смогут люди, которые находятся на временно оккупированных территориях или за границей, а заявки на детей можно будет подать отдельно при наличии свидетельства о рождении.

На что можно будет направить средства?

Как и в предыдущем году, эти средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, книг, направить на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерских фондов.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, - зимнюю поддержку.
  • Впоследствии Свириденко рассказала подробности новой "зимней поддержки".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

выплаты (702) Кабмин (14145) Свириденко Юлия (267)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Знову піар ПІДКУП і брехня. Влада умисно не хоче підтримуватиЗСУ,а все робить ,щоб було знищення наших воїнів, і залишились тупі виборці для підтримки шахраїв і злодіїв.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:00 Ответить
+9
підняли вам податки,додали нових,підняли ціни через підняття цін на ресурси,податки,акцизи.....і опа,з барського плеча тисяча......і підуть і візьмуть бо змушені
показать весь комментарий
04.11.2025 09:58 Ответить
+9
а ось і гречка бидло-виборцю від земразей
показать весь комментарий
04.11.2025 10:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
підняли вам податки,додали нових,підняли ціни через підняття цін на ресурси,податки,акцизи.....і опа,з барського плеча тисяча......і підуть і візьмуть бо змушені
показать весь комментарий
04.11.2025 09:58 Ответить
у мене одного конвективный дисонанс що у країні яка воює на виснаження,і більшість населення >70% вже за межою бідності,такі речі не повинні вібуватися????
показать весь комментарий
04.11.2025 10:13 Ответить
Знову піар ПІДКУП і брехня. Влада умисно не хоче підтримуватиЗСУ,а все робить ,щоб було знищення наших воїнів, і залишились тупі виборці для підтримки шахраїв і злодіїв.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:00 Ответить
а ось і гречка бидло-виборцю від земразей
показать весь комментарий
04.11.2025 10:00 Ответить
Передам на ЗСУ.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:03 Ответить
А Ви інвалід першої групи ВПО? Чи дитина під опікою? Текст читали?
показать весь комментарий
04.11.2025 10:33 Ответить
Тисяча всім, шість п'ятсот - льготним категоріям. Текст не читали ви
показать весь комментарий
04.11.2025 10:37 Ответить
Зараз всі, хто тут пасть рве проти Зєлі, принципово не візьмуть подачку)
показать весь комментарий
04.11.2025 10:04 Ответить
Пасть не рву, але торік не брав і цьогоріч теж не планую.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:07 Ответить
Чому? Можна взяти і задонатити.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:11 Ответить
Я доначу те, що заробляю сам. Брати подачки не буду.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:37 Ответить
Так Вам не дадуть. Ви дитина-інвалід першої групи ВПО? Текст читали?
показать весь комментарий
04.11.2025 10:34 Ответить
Виборці Боневтіка Потужно-Брехливого мають їхати отримувати "тисячу брехуна і дебіла" в Маріуполь, Бахмут і Покровськ.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:05 Ответить
Щоб ви видохли, блаЗЄнські.

Їжте, 73% ідіотів.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:05 Ответить
Як своєю чергою пояснила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, Кабінет міністрів України очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка , бомжів України",яких наплодила "зелена наволоч" ,після анонсованої в 2019 році брехливою обіцянкм "подолання бідності" .Щоб про Ваших нащадків так дбали ,як Ви дбаєте про український народ ,аж до четвертого коліна
показать весь комментарий
04.11.2025 10:06 Ответить
Спасибо многожёнцам с множынным громадянством! Раз дебилы вас сюда пустили значит эта страна теперь ваша, делайте с украинскими детьми что угодно например пустите их на мясо, а украинских баб забирайте в свои гаремы...
показать весь комментарий
04.11.2025 10:06 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2025 10:07 Ответить
Це на додачу до подарунків від Укрзалізниці, на які орієнтовно може піти від 400 мільярдів гривень.
Звідки воно гроші братиме?
Справді, нагадує роздачу гречки перед виборами.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:10 Ответить
Розкажу конкретний вчорашній випадок,який був особисто зі мною. В одне з відділення ДЕРЖАВНОГО Приват банку (вул Бажана) звернувся для пояснення чи можна отримувати кешбек (так розрекламований) Маю пенсіонну карточку банку і карточку " Підтримка" Поклав на стіл свій кнопочний телефон В грубій формі отримав відповідь--вам не можна,ви не маєте смартфон і не в "Дії". ТОБТО ЗЕЛЕНА ВЛАДА ПОДІЛИЛА СУСПІЛЬСТВО НА БІЛИХ І ЧОРНИХ А про рівність по Конституції ---це для лохів Такої мерзеннох,брехливої,цинічної влади НІКОЛИ НЕ ВІДЧУВАВ ЗА СВОЇ ДОВГІ РОКИ, При СРСР---було більше поваги до людей .
показать весь комментарий
04.11.2025 10:10 Ответить
Вони одного добются що ЄС перестане фінансувати Україну ,замість того щоб думати про захист і відновлення енергетики ,як допомогти тим хто втратив майно від рашиської агресії ,як нарешті допомогти військовим ,випуск ракет ,дронів ітд ,йде пустий популізм як утриматись у владі страшно відповідати за те що накоїли ,якщо наступить мир цю владу ніхто не переобере.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:13 Ответить
ЄС фінансувати не перестане, що б тут не робили, аби на процес "триматися" вистачало. А оскільки цей процес повинен тривали вічно, то бабло йтиме потоком. Чого б тоді й не покидатися трохи в худобу копійками (пардон, шагами)?
показать весь комментарий
04.11.2025 10:36 Ответить
Грабують мільярдами а за індульгенцію продовжувати гарбувати ЛОХторату дають тисячу за яку можна купити упаковку ліків від цукрового діабету на тиждень - просто брильянтовий "бізнес"! Боже боже якщо ти є за що на нас така кара???
показать весь комментарий
04.11.2025 10:13 Ответить
Ви там тій піз...і скажіть що ніхто не виіхав і в минулому році вовіна тисяча коштувала 23-24 лярда. Іпа...ті вилупки
показать весь комментарий
04.11.2025 10:25 Ответить
Звісно на томи найвеличнішого лідора, зачитуйтесь лошари
показать весь комментарий
04.11.2025 10:30 Ответить
куплю собі костюм с отлівом і в Сен-Тропе
показать весь комментарий
04.11.2025 10:30 Ответить
ого, цілих 20 еуро
показать весь комментарий
04.11.2025 10:32 Ответить
ага
показать весь комментарий
04.11.2025 10:32 Ответить
Там же написано: інвалідам першої групи ВПО. От в Вас яка? Чи дитина під опікою?
показать весь комментарий
04.11.2025 10:36 Ответить
 
 