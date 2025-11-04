Заявки на получение "зимней тысячи" будут принимать с 15 ноября, - в Кабмине объяснили, на что можно потратить средства

Ориентировочная дата начала подачи заявок на выплату 1000 гривен в рамках пакета зимней поддержки населения - 15 ноября 2025 года, закрыть возможность их подачи планируется 15 декабря.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Минсоцполитики сосредоточено на поддержке людей в сложных жизненных обстоятельствах, семей с детьми, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и людей старшего возраста. Всего получателей той или иной формы господдержки в Украине около 15 млн человек. Средства, предусмотренные на выплаты 1000 грн, учитывают их потребности", - сказал он.

Кто сможет получить 6500 грн выплаты?

В этом году правительство также выделило из госбюджета 4,4 млрд грн на выплаты 6500 грн для "тех, кто больше всего нуждается в поддержке". Эта выплата будет доступна детям под опекой или попечительством, детям с инвалидностью, детям-воспитанникам приемных семей и ДБСТ (в т.ч. детям с инвалидностью), людям с инвалидностью I группы среди ВПЛ, детям из малообеспеченных семей до 18 лет, ⁠одиноким пенсионерам, получающим надбавку на уход.

Куда поступят средства?

Улютин пояснил, что средства будут зачисляться на текущий счет со спецрежимом использования или на "Дія.Картку". Их можно будет использовать в течение 180 календарных дней с даты зачисления.

Ожидается, что помощь по этой программе получат более 660 тыс. человек.

Как в свою очередь пояснила премьер-министр Юлия Свириденко, Кабинет Министров Украины ожидает от 10 до 14 млн получателей единовременной государственной денежной помощи по программе "Зимняя поддержка" в размере 1000 грн для взрослых и детей, а также 6500 грн для наиболее уязвимых категорий, ожидаемые расходы - 14 млрд грн.

Кто не сможет получить выплаты?

По словам премьер-министра, как и раньше - получить средства не смогут люди, которые находятся на временно оккупированных территориях или за границей, а заявки на детей можно будет подать отдельно при наличии свидетельства о рождении.

На что можно будет направить средства?

Как и в предыдущем году, эти средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, книг, направить на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерских фондов.

Что предшествовало?

Напомним, что 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, - зимнюю поддержку.

Впоследствии Свириденко рассказала подробности новой "зимней поддержки".

