Заявки на получение "зимней тысячи" будут принимать с 15 ноября, - в Кабмине объяснили, на что можно потратить средства
Ориентировочная дата начала подачи заявок на выплату 1000 гривен в рамках пакета зимней поддержки населения - 15 ноября 2025 года, закрыть возможность их подачи планируется 15 декабря.
Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Минсоцполитики сосредоточено на поддержке людей в сложных жизненных обстоятельствах, семей с детьми, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и людей старшего возраста. Всего получателей той или иной формы господдержки в Украине около 15 млн человек. Средства, предусмотренные на выплаты 1000 грн, учитывают их потребности", - сказал он.
Кто сможет получить 6500 грн выплаты?
В этом году правительство также выделило из госбюджета 4,4 млрд грн на выплаты 6500 грн для "тех, кто больше всего нуждается в поддержке". Эта выплата будет доступна детям под опекой или попечительством, детям с инвалидностью, детям-воспитанникам приемных семей и ДБСТ (в т.ч. детям с инвалидностью), людям с инвалидностью I группы среди ВПЛ, детям из малообеспеченных семей до 18 лет, одиноким пенсионерам, получающим надбавку на уход.
Куда поступят средства?
Улютин пояснил, что средства будут зачисляться на текущий счет со спецрежимом использования или на "Дія.Картку". Их можно будет использовать в течение 180 календарных дней с даты зачисления.
Ожидается, что помощь по этой программе получат более 660 тыс. человек.
Как в свою очередь пояснила премьер-министр Юлия Свириденко, Кабинет Министров Украины ожидает от 10 до 14 млн получателей единовременной государственной денежной помощи по программе "Зимняя поддержка" в размере 1000 грн для взрослых и детей, а также 6500 грн для наиболее уязвимых категорий, ожидаемые расходы - 14 млрд грн.
Кто не сможет получить выплаты?
По словам премьер-министра, как и раньше - получить средства не смогут люди, которые находятся на временно оккупированных территориях или за границей, а заявки на детей можно будет подать отдельно при наличии свидетельства о рождении.
На что можно будет направить средства?
Как и в предыдущем году, эти средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, книг, направить на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерских фондов.
Что предшествовало?
- Напомним, что 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, - зимнюю поддержку.
- Впоследствии Свириденко рассказала подробности новой "зимней поддержки".
