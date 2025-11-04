Заявки на отримання "зимової тисячі" прийматимуть із 15 листопада, - у Кабміні пояснили, на що можна витратити кошти

Орієнтовна дата старту подачі заявок на виплату 1000 гривень у межах пакета зимової підтрики населення - 15 листопада 2025 року, закрити можливість їх подачі планується 15 грудня.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Загалом отримувачів тієї чи іншої форми держпідтримки в Україні близько 15 млн людей. Кошти, передбачені на виплати 1000 грн, враховують їх потреби", - сказав він.

Хто зможе отримати 6500 грн виплати?

Цього року уряд також виділив з держбюджету 4,4 млрд грн на виплати 6500 грн для "тих, хто найбільше потребує підтримки". Ця виплата буде доступна дітям під опікою чи піклуванням, дітям з інвалідністю, дітям-вихованцям прийомних сімей і ДБСТ (в т.ч. діти з інвалідністю), людям з інвалідністю I групи серед ВПО, дітям із малозабезпечених сімей до 18 років, ⁠одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд.

Куди надійдуть кошти?

Улютін пояснив, що кошти зараховуватимуться на поточний рахунок із спецрежимом використання або на "Дія.Картку". Їх можна буде використати протягом 180 календарних днів з дати зарахування.

Очікується, що допомогу за цією програмою отримають понад 660 тис. осіб.

Як своєю чергою пояснила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, Кабінет міністрів України очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у 1000 грн для дорослих та дітей, а також 6500 грн для найбільш вразливих категорій, очікувані витрати - 14 млрд грн.

Хто не зможе отримати виплати?

За словами прем'єр-міністерки, як і раніше - отримати кошти не зможуть люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, а заявки на дітей можна буде подати окремо за наявності свідоцтва про народження.

На що кошти можна буде спрямувати?

Як і попереднього року, ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, книжок, спрямувати на благодійні рахунки Сил безпеки і оборони або волонтерських фондів.

Що передувало?

Нагадаємо, що 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, - зимову підтримку.

Згодом Свириденко розповіла деталі нової "зимової підтримки".

