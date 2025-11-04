УКР
Заявки на отримання "зимової тисячі" прийматимуть із 15 листопада, - у Кабміні пояснили, на що можна витратити кошти

Українці отримають зимову тисячу

Орієнтовна дата старту подачі заявок на виплату 1000 гривень у межах пакета зимової підтрики населення - 15 листопада 2025 року, закрити можливість їх подачі планується 15 грудня.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Загалом отримувачів тієї чи іншої форми держпідтримки в Україні близько 15 млн людей. Кошти, передбачені на виплати 1000 грн, враховують їх потреби", - сказав він.

Також читайте: В Україні розширили перелік отримувачів соціальної допомоги. Хто може претендувати на виплати?

Хто зможе отримати 6500 грн виплати?

Цього року уряд також виділив з держбюджету 4,4 млрд грн на виплати 6500 грн для "тих, хто найбільше потребує підтримки". Ця виплата буде доступна дітям під опікою чи піклуванням, дітям з інвалідністю, дітям-вихованцям прийомних сімей і ДБСТ (в т.ч. діти з інвалідністю), людям з інвалідністю I групи серед ВПО, дітям із малозабезпечених сімей до 18 років, ⁠одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд.

Куди надійдуть кошти?

Улютін пояснив, що кошти зараховуватимуться на поточний рахунок із спецрежимом використання або на "Дія.Картку". Їх можна буде використати протягом 180 календарних днів з дати зарахування.

Очікується, що допомогу за цією програмою отримають понад 660 тис. осіб.

Як своєю чергою пояснила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, Кабінет міністрів України очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у 1000 грн для дорослих та дітей, а також 6500 грн для найбільш вразливих категорій, очікувані витрати - 14 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пообіцяв українцям нову роздачу "зимової підтримки" і безкоштовні квитки на потяги

Хто не зможе отримати виплати?

За словами прем'єр-міністерки, як і раніше - отримати кошти не зможуть люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, а заявки на дітей можна буде подати окремо за наявності свідоцтва про народження.

На що кошти можна буде спрямувати?

Як і попереднього року, ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, книжок, спрямувати на благодійні рахунки Сил безпеки і оборони або волонтерських фондів.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, - зимову підтримку.
  • Згодом Свириденко розповіла деталі нової "зимової підтримки".

виплати (1143) Кабмін (14458) Свириденко Юлія (559)
+2
підняли вам податки,додали нових,підняли ціни через підняття цін на ресурси,податки,акцизи.....і опа,з барського плеча тисяча......і підуть і візьмуть бо змушені
04.11.2025 09:58 Відповісти
+1
Знову піар ПІДКУП і брехня. Влада умисно не хоче підтримуватиЗСУ,а все робить ,щоб було знищення наших воїнів, і залишились тупі виборці для підтримки шахраїв і злодіїв.
04.11.2025 10:00 Відповісти
+1
а ось і гречка бидло-виборцю від земразей
04.11.2025 10:00 Відповісти
у мене одного конвективный дисонанс що у країні яка воює на виснаження,і більшість населення >70% вже за межою бідності,такі речі не повинні вібуватися????
04.11.2025 10:13 Відповісти
а ось і гречка бидло-виборцю від земразей
Передам на ЗСУ.
04.11.2025 10:03 Відповісти
Зараз всі, хто тут пасть рве проти Зєлі, принципово не візьмуть подачку)
04.11.2025 10:04 Відповісти
Пасть не рву, але торік не брав і цьогоріч теж не планую.
04.11.2025 10:07 Відповісти
Чому? Можна взяти і задонатити.
04.11.2025 10:11 Відповісти
Виборці Боневтіка Потужно-Брехливого мають їхати отримувати "тисячу брехуна і дебіла" в Маріуполь, Бахмут і Покровськ.
04.11.2025 10:05 Відповісти
Щоб ви видохли, блаЗЄнські.

Їжте, 73% ідіотів.
04.11.2025 10:05 Відповісти
Як своєю чергою пояснила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, Кабінет міністрів України очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка , бомжів України",яких наплодила "зелена наволоч" ,після анонсованої в 2019 році брехливою обіцянкм "подолання бідності" .Щоб про Ваших нащадків так дбали ,як Ви дбаєте про український народ ,аж до четвертого коліна
04.11.2025 10:06 Відповісти
Спасибо многожёнцам с множынным громадянством! Раз дебилы вас сюда пустили значит эта страна теперь ваша, делайте с украинскими детьми что угодно например пустите их на мясо, а украинских баб забирайте в свои гаремы...
04.11.2025 10:06 Відповісти
04.11.2025 10:07 Відповісти
Це на додачу до подарунків від Укрзалізниці, на які орієнтовно може піти від 400 мільярдів гривень.
Звідки воно гроші братиме?
Справді, нагадує роздачу гречки перед виборами.
04.11.2025 10:10 Відповісти
Розкажу конкретний вчорашній випадок,який був особисто зі мною. В одне з відділення ДЕРЖАВНОГО Приват банку (вул Бажана) звернувся для пояснення чи можна отримувати кешбек (так розрекламований) Маю пенсіонну карточку банку і карточку " Підтримка" Поклав на стіл свій кнопочний телефон В грубій формі отримав відповідь--вам не можна,ви не маєте смартфон і не в "Дії". ТОБТО ЗЕЛЕНА ВЛАДА ПОДІЛИЛА СУСПІЛЬСТВО НА БІЛИХ І ЧОРНИХ А про рівність по Конституції ---це для лохів Такої мерзеннох,брехливої,цинічної влади НІКОЛИ НЕ ВІДЧУВАВ ЗА СВОЇ ДОВГІ РОКИ, При СРСР---було більше поваги до людей .
04.11.2025 10:10 Відповісти
Вони одного добются що ЄС перестане фінансувати Україну ,замість того щоб думати про захист і відновлення енергетики ,як допомогти тим хто втратив майно від рашиської агресії ,як нарешті допомогти військовим ,випуск ракет ,дронів ітд ,йде пустий популізм як утриматись у владі страшно відповідати за те що накоїли ,якщо наступить мир цю владу ніхто не переобере.
04.11.2025 10:13 Відповісти
Грабують мільярдами а за індульгенцію продовжувати гарбувати ЛОХторату дають тисячу за яку можна купити упаковку ліків від цукрового діабету на тиждень - просто брильянтовий "бізнес"! Боже боже якщо ти є за що на нас така кара???
04.11.2025 10:13 Відповісти
 
 