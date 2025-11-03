В Україні розширили перелік отримувачів соціальної допомоги. Хто може претендувати на виплати?

В Україні стартує новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги, і відтепер розширюється перелік категорій отримувачів – оформити та отримати допомогу зможе більша кількість родин з низьким рівнем доходів, зокрема й ті, які раніше не були отримувачами конкретних видів соцдопомог.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, це бета-тестування нового етапу проєкту, і вже зараз родини можуть звертатися з відповідними заявами до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Можливість оформити базову соціальну допомогу доступна також онлайн – у застосунку "Дія". Однак на цьому етапі скористатися нею можуть лише деякі отримувачі таких видів допомог.

"Базова соціальна допомога трансформує 5 видів державної допомоги в одну суттєву державну підтримку. Вона передбачає комплексний підхід до підтримки малозабезпечених сімей: замість окремих виплат родина отримує одну – базову, розраховану на всю сім'ю", – нагадали в Мінсоцполітики.

Експериментальний проєкт стартував 1 липня 2025 року – перший етап охопив отримувачів окремих видів соціальних допомог. Тепер новий етап бета-тестування – проєкт розширюється на усі сім'ї, які відповідають критеріям, навіть якщо раніше вони не отримували соціальні допомоги.

Розмір допомоги є індивідуальним: він прив'язаний до базової величини, яка зараз становить 4,5 тис. грн, і розраховується як різниця між загальною сумою цієї величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.

Допомога розраховується таким чином:

100% базової величини – для першого члена сім'ї (уповноваженого представника, який подає заяву на призначення);

100% – для кожної дитини віком до 18 років, а також для людей з інвалідністю I або II групи;

70% базової величини – для кожного наступного члена сім'ї.

Для тих, хто має право на пенсію за віком або досягли 60 років, але не мають достатнього страхового стажу, розмір базової соціально допомоги розраховується пропорційно їхньому стажу: менше 10 років – 53% від базової величини, від 10 до 20 років – 62%, від 20 до 30 років – 70%, 30 років і більше – 88%.

Водночас зберігається право вибору: перейти на базову соціальну допомогу або залишити ті види допомоги, які були призначені раніше.

Так, ідеться про:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам із інвалідністю.

"Тобто, якщо заявник або хтось із членів сім'ї вже отримує одну з перелічених допомог, для оформлення базової соціальної допомоги потрібно буде відмовитися від цих виплат на користь нової", – зазначили в Мінсоцполітики.

Виплата базової соціальної допомоги призначається на шість місяців, а далі автоматично продовжується на весь час експериментального проєкту – два роки.

Однак існують критерії, за якими базова соціальне допомога не призначається, зокрема:

у сім'ї є працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад три місяці (винятки – догляд за людиною з інвалідністю, сплата ЄСВ, втрата працездатності тощо);

хтось із членів сім'ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 тис. грн (наприклад, купівля житла, авто, валюти, цінних паперів);

на банківських рахунках сім'ї більше ніж 100 тис. грн або облігації на таку ж суму;

у власності сім'ї є друга квартира або будинок (винятки – житло на тимчасово окупованих територіях, зонах бойових дій або зруйноване через війну; спадщина, гуртожитки, житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – за умови, що воно не здається в оренду);

у сім'ї є більше одного автомобіля, якому менше ніж 15 років (винятки – авто, отримані через ОСЗН, для людей із інвалідністю або ті, що знищені чи перебувають у розшуку).

Як повідомлялося, в жовтні Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів схвалив законопроєкт про заміну виплат малозабезпеченим базовою соцдопомогою.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про запровадження базової соціальної допомоги 18 вересня.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що на сьогодні громадянам надаються 11 видів соціальної допомоги з держбюджету, але низка видів допомоги надаються без урахування адресності і фінансово-майнового стану сім'ї. Тому об'єднання всіх виплат в одну і врахування статків родини при її призначенні дозволить підвищити адресність виплат.