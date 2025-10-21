Комітет Ради схвалив законопроєкт про заміну виплат малозабезпеченим базовою соцдопомогою. Що передбачається?

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів схвалив законопроєкт №14051 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги" до розгляду у першому читанні та пропонує прийняти його за основу.

Цей законопроєкт передбачає трансформацію п’яти видів державної допомоги в одну більш суттєву – базову соціальну допомогу, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Очікується, що ці зміни мають набути чинності вже з 2026 року, тому уряд передбачив у проєкті держбюджету на наступний рік 24,4 мільярда гривень на виплату базової соцдопомоги, зауважив очільник міністерства Денис Улютін.

Він нагадав, що наразі триває пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги.

"Пілотний проєкт триває, і це дозволяє нам на практиці відпрацювати новий вид підтримки, щоб повноцінно стартувати 1 січня 2026 року. Саме ухвалення закону дозволить гарантувати послідовну та успішну реалізацію", – заявив міністр.

Водночас у висновках Комітету ВР з питань соціальної політики зазначається, що перед ухваленням законопроєкту доцільно заслухати звіт про результати реалізації цього експериментального проєкту.

Як повідомлялося, Кабмін схвалив законопроєкт про запровадження базової соціальної допомоги 18 вересня.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що на сьогодні громадянам надаються 11 видів соціальної допомоги з держбюджету, але низка видів допомоги надаються без урахування адресності і фінансово-майнового стану сім’ї. Тому об'єднання всіх виплат в одну і врахування статків родини при її призначенні дозволить підвищити адресність виплат.

Розмір допомоги буде розраховуватися індивідуально для кожної родини. Він визначатиметься як різниця між сукупним розміром базової величини для всіх членів сімʼї та середньомісячним сукупним доходом сімʼї. Цю базову величину щороку встановлюватиме Кабмін, зараз вона становить 4 500 грн.

Для розрахунку єдиної соцвиплати для сімʼї враховуватимуть 100% базової величини для першого члена сімʼї (уповноваженого представника сімʼї) та 70% такої базової величини – для кожного наступного члена сімʼї, відповідно до яких розраховується допомога. Водночас для кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю І або II групи розмір базової величини пропонується визначати на рівні 100% базової величини.

При цьому раніше призначені види допомог будуть виплачуватися до закінчення терміну їхньої дії, навіть якщо сім'я ще не перейшла на базову соціальну допомогу.

Як повідомлялося, у Мінсоцполітики заявляли, що базова соціальна допомога мала з’явитися ще у 2024 році. Її мали прив'язати до реального прожиткового мінімуму, а не передбаченого держбюджетом.