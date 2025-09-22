У "Дії" з’явилася можливість отримати базову соціальну допомогу. Як оформити?

Українські родини можуть подати заявку на отримання базової соціальної допомоги онлайн у застосунку "Дія".

Виплата консолідує кілька видів допомог і нараховується за єдиною формулою, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Базова соцдопомога прив’язана до базової величини 4 500 грн. Сума для сім’ї дорівнює різниці між загальною сумою базової величини на всіх членів та їхнім середньомісячним доходом, пояснили у міністерстві.

Наразі сервіс доступний сім’ям, які отримують допомогу малозабезпеченим, виплату на дітей одиноким матерям або тимчасову допомогу дітям при несплаті аліментів чи невідомому місці перебування другого з батьків. Отримувачі допомоги на дітей у багатодітних сім’ях тимчасово оформлюватимуть її через сервісні центри Пенсійного фонду.

Водночас у Мінсоцполітики попередили, що з 1 жовтня 2025 року розшириться експериментальний проєкт з надання базової соціальної допомоги на усі інші категорії осіб, фінансово-майновий стан яких відповідатиме критеріям надання такої допомоги.

Щоб подати заявку на допомогу потрібно зробити наступні кроки:

оновити застосунок "Дія" та авторизуватися; перейти у розділ Сервіси → Допомога від держави → Базова соціальна допомога → Отримати допомогу; дочекатися сповіщення із розрахунком щомісячної суми; якщо все влаштовує, натиснути "Подати заяву" та обрати "Дія.Картку"; перевірити заяву й підтвердити, що відмовляєтесь від інших видів допомоги – вони об’єднаються в одну виплату; підписати заяву "Дія.Підписом" та надіслати запрошення для підпису повнолітнім членам родини; коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається; після схвалення ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

Раніше повідомлялось, що наступного року Україна значно збільшить фінансування програм, спрямованих на підтримку сімей із дітьми.

За словами міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна, у проєкті держбюджету на 2026 рік видатки на соціальну сферу загалом становитимуть 467 млрд грн, що на 11% більше, ніж цьогоріч.