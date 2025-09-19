В Україні підтримка сімей із дітьми наступного року зросте вдвічі. Які виплати передбачені?
Наступного року Україна значно збільшить фінансування програм, спрямованих на підтримку сімей із дітьми.
Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін під час години запитань до уряду у Верховній Раді 19 вересня.
За словами Улютіна, у проєкті держбюджету на 2026 рік видатки на соціальну сферу загалом становитимуть 467 млрд грн, що на 11% більше, ніж цьогоріч.
Окремо на підтримку сімей та дітей передбачено 53 млрд грн – це вдвічі більше, ніж у поточному році.
"У 2026 році ми запускаємо нові заходи підтримки сімей із дітьми. По-перше, це збільшення одноразової виплати при народженні дитини до 50 тис. грн. По-друге, щомісячні виплати протягом першого року життя дитини також зростуть", – розповів Улютін.
Також у бюджеті закладено кошти на фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, розвиток сімейних форм виховання та додаткові виплати для дітей із інвалідністю.
Улютін підкреслив, що пріоритетом уряду в 2026 році стане саме підтримка українських сімей та стимулювання народжуваності.
Як повідомлялося, в серпні Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю".
Метою документа у пояснювальній записці до нього вказано "створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження".
За даними звіту про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції, в Україні впродовж 2024 року було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що в 2,8 раза перевищило кількість народжень – 176,78 тис.
Порівняно із 2023 роком кількість народжених скоротилася на 10,71 тис., або 5,7%, тоді як кількість померлих – лише на 0,2%, або 1,15 тис.
