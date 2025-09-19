БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні підтримка сімей із дітьми наступного року зросте вдвічі. Які виплати передбачені?

В Україні підтримка сімей із дітьми наступного року зросте вдвічі, – Мінсоцполітики

Наступного року Україна значно збільшить фінансування програм, спрямованих на підтримку сімей із дітьми.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін під час години запитань до уряду у Верховній Раді 19 вересня.

За словами Улютіна, у проєкті держбюджету на 2026 рік видатки на соціальну сферу загалом становитимуть 467 млрд грн, що на 11% більше, ніж цьогоріч.

Окремо на підтримку сімей та дітей передбачено 53 млрд грн – це вдвічі більше, ніж у поточному році.

"У 2026 році ми запускаємо нові заходи підтримки сімей із дітьми. По-перше, це збільшення одноразової виплати при народженні дитини до 50 тис. грн. По-друге, щомісячні виплати протягом першого року життя дитини також зростуть", – розповів Улютін.

Також у бюджеті закладено кошти на фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, розвиток сімейних форм виховання та додаткові виплати для дітей із інвалідністю.

Улютін підкреслив, що пріоритетом уряду в 2026 році стане саме підтримка українських сімей та стимулювання народжуваності.

Як повідомлялося, в серпні Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю".

Метою документа у пояснювальній записці до нього вказано "створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження".

За даними звіту про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції, в Україні впродовж 2024 року було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що в 2,8 раза перевищило кількість народжень – 176,78 тис.

Порівняно із 2023 роком кількість народжених скоротилася на 10,71 тис., або 5,7%, тоді як кількість померлих – лише на 0,2%, або 1,15 тис.

діти (148) допомога (1628) сім’я (5) Міністерство соціальної політики (681)
Топ коментарі
+5
19.09.2025 19:28 Відповісти
+2
19.09.2025 19:34 Відповісти
+1
19.09.2025 19:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
19.09.2025 19:28 Відповісти
19.09.2025 19:34 Відповісти
19.09.2025 19:38 Відповісти
шановна,йдіть до х-я.
показати весь коментар
19.09.2025 21:11 Відповісти
Кацапе, ти даже матюкнутись не вмієш...це приклад дебільнячого кацапа..йди найух. Придурок.
показати весь коментар
19.09.2025 21:20 Відповісти
Разовая выплата в переводе с украинского это по 800 гривен в месяц на протяжении .... в общем сами посчитает на протяжении какого времени)) Это чтоб инфляция успевала съедать все)
показати весь коментар
19.09.2025 19:34 Відповісти
Кацапобот. Твої срублі інфляція на сросії все вже зіжрала.
показати весь коментар
19.09.2025 19:40 Відповісти
Можно посмотреть какие выплаты у клятых касапов, но мы этого делать не будем.))
п.с. это к слову у кого люди быстрее закончатся.
показати весь коментар
19.09.2025 19:37 Відповісти
А що нарашкі е люди?
показати весь коментар
19.09.2025 20:00 Відповісти
що тільки не пообіцяєш,для підняття рейтингу,тільки сьогодні вкидали новину про проблему виплат військовим...
показати весь коментар
19.09.2025 19:38 Відповісти
Кацап, тут водкі нєт.
показати весь коментар
19.09.2025 19:41 Відповісти
Невже у 2026р. перевибори ішака?
показати весь коментар
19.09.2025 20:40 Відповісти

