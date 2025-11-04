Свириденко про програму "зимової підтримки": "Це не популізм"
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко відреагувала на звинувачення в популізмі щодо урядової програми "зимової підтримки".
Про це вона заявила під час закритої зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".
За словами очільниці уряду, мета ініціативи - допомогти громадянам, які опинилися у складних умовах. Свириденко підкреслила, що критики державних програм і ті, хто дійсно потребує допомоги, не завжди є одними й тими ж людьми.
"Це - не популізм. Якщо не уряд, то хто має допомогти людям? Це наша робота, наша задача", - зазначила прем’єр-міністерка.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, - зимову підтримку.
- Згодом Свириденко розповіла деталі нової "зимової підтримки".
Топ коментарі
+12 Zero #614287
показати весь коментар04.11.2025 11:13 Відповісти Посилання
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар04.11.2025 11:10 Відповісти Посилання
+7 vigo
показати весь коментар04.11.2025 11:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це я про кінець. Єпохи бідності.
напевно скоро вибори зепідари жопу лизати начинають
Це треш казнокрада!!!
хоччааа.....
про що це я?
вона не чим не керує, вона подобається дєрьмаку.
цікаво, що таке унікальне робить стюардеса юля?