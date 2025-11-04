Свириденко про програму "зимової підтримки": "Це не популізм"

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко відреагувала на звинувачення в популізмі щодо урядової програми "зимової підтримки".

Про це вона заявила під час закритої зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

За словами очільниці уряду, мета ініціативи - допомогти громадянам, які опинилися у складних умовах. Свириденко підкреслила, що критики державних програм і ті, хто дійсно потребує допомоги, не завжди є одними й тими ж людьми.

"Це - не популізм. Якщо не уряд, то хто має допомогти людям? Це наша робота, наша задача", - зазначила прем’єр-міністерка.

Що передувало?

Нагадаємо, що 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, - зимову підтримку.

Згодом Свириденко розповіла деталі нової "зимової підтримки".

