УКР
Новини Зимова підтримка від уряду
Свириденко про програму "зимової підтримки": "Це не популізм"

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко відреагувала на звинувачення в популізмі щодо урядової програми "зимової підтримки".

Про це вона заявила під час закритої зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

За словами очільниці уряду, мета ініціативи - допомогти громадянам, які опинилися у складних умовах. Свириденко підкреслила, що критики державних програм і ті, хто дійсно потребує допомоги, не завжди є одними й тими ж людьми.

"Це - не популізм. Якщо не уряд, то хто має допомогти людям? Це наша робота, наша задача", - зазначила прем’єр-міністерка.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, - зимову підтримку.
  • Згодом Свириденко розповіла деталі нової "зимової підтримки".

Зразу вірю.
04.11.2025 11:09 Відповісти
Це не популізм - це замануха
04.11.2025 11:10 Відповісти
Бубочка сказав - бубочка зробив.
Це я про кінець. Єпохи бідності.
04.11.2025 11:12 Відповісти
Брехати гріх, Юля.
04.11.2025 11:13 Відповісти
воно вже інакше не може - профдеформація
04.11.2025 11:17 Відповісти
вона не бреше, бо не знає слова "популізм", і думає,що це щось з сексуального
04.11.2025 11:34 Відповісти
напевно скоро вибори зепідари жопу лизати начинають
04.11.2025 11:14 Відповісти
Вибори ще не скоро і не факт що будуть взагалі. Просто зепідари окрім популізму нічого більше не можуть.
04.11.2025 11:20 Відповісти
Як єрмак наказав, так Свириденко із зелупнями з Будинку Уряду і глаголять!! Ось такі вони Патріоти у вишиванках, заради записів у трудовій книжці !!!
04.11.2025 11:16 Відповісти
Треба заборонити патріотизм та вишиванки?
04.11.2025 11:33 Відповісти
Це не популізм? А що це тоді? Підкуп громадян для рейтингів Боневтіка?
04.11.2025 11:16 Відповісти
04.11.2025 11:19 Відповісти
"це не популізм" - це "ВПОПУВЛІЗ", з "лізатором" своєму виборцю
04.11.2025 11:19 Відповісти
Президентство коксонутого з 2019 це суцільний популізм і піар
04.11.2025 11:19 Відповісти
це щоб не мучалася
04.11.2025 11:27 Відповісти
04.11.2025 11:21 Відповісти
Зелупа казав 200 міл'ярдів до кінця року бюджету не вистачає. Слуга урода розповідав що війсковим нема грошей підняти зарплатню навіть на 10тисяч. А усім роздати по тисячі гроші дивним чином знайшлись
04.11.2025 11:25 Відповісти
ЗЕлена гидота запустіння України!
04.11.2025 11:26 Відповісти
Зазвичай зелений колір асоціювався з Ісламом, а тут таке...
04.11.2025 11:34 Відповісти
Не популізм. Зеленізм.
04.11.2025 11:34 Відповісти
Ригозелена мразота та допомога людям,насмішила так насмішила.
04.11.2025 11:35 Відповісти
Це не популізм??!
Це треш казнокрада!!!
04.11.2025 11:35 Відповісти
По 20 євро роздадуть, оце жирувати будемо
04.11.2025 11:49 Відповісти
дебілка свириденка не знає, що завдання уряду, яким вона керує, балансувати економікою, що б держава розвивалася, а не роздавати населенню, його ж гроші!!!
хоччааа.....
про що це я?
вона не чим не керує, вона подобається дєрьмаку.
цікаво, що таке унікальне робить стюардеса юля?
04.11.2025 11:54 Відповісти
Та ж ясно, всі притомні розуміють, що таким чином пропіхнули тєму з дофінансуванням Укрзалізниці, бо потужні зелені мєнєджери НЕобдристалися, керуючи цим важливим та стратегічним державним підприємством, яке чомусь за 6 років опинилось на межі банкрутства (ну тут 100% винен Байден ). А так да, Юлька, віримо тобі, який тут популізм, мені ж п...здєц як потрібен зимою халявний проїзд у плацкарті на боковій верхній полці.
04.11.2025 12:00 Відповісти
Дурнувате!!!! А на дрони всією громадою скидуємось!!! Сосна корабельна!!!
04.11.2025 12:04 Відповісти
Знов Юля, хоч і не Тимошенко, а така ж підступна!
04.11.2025 12:05 Відповісти
У Зельоних все популізм. Починаючи з передвиборчої кампанії. І раптом це не популізм!
04.11.2025 12:07 Відповісти
Ти шо нас за дурнів маєш. Да це чистої води популізм
04.11.2025 12:07 Відповісти
Звісно не популізм, якщо свириденко з братом, керівництвом та зеленими слугами повернуть вкрадене. І на армію вистачить, і на оборону з економікою.
04.11.2025 12:09 Відповісти
Це піаразм!
04.11.2025 12:15 Відповісти
 
 