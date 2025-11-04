Опалювальний сезон стартував планово. Тепер задача - пройти з теплом всю зиму, - Свириденко провела засідання Антикризового енергоштабу
Кабмін провів засідання Антикризового енергетичного штабу за участі профільних міністерств та енергетичних компаній, щоб оцінити стан енергосистеми, узгодити алгоритми реагування на виклики війни у різних сценаріях.
Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Які теми обговорювалися?
За її словами, серед головних тем:
- запуск опалювального сезону;
- збільшення імпорту енергоресурсів;
- нарощування генерації, зокрема розподіленої та потреби для швидкого відновлення і ремонту після пошкоджень.
Старт опалювального сезону
Опалювальний сезон стартував планово. Тепер наша задача - пройти з теплом всю зиму", - пояснила прем'єрка.
За її словами, наразі один із наших пріоритетів - розвиток розподіленої генерації. Адже це дозволяє громадам зберігати енергетичну стійкість навіть під час масованих атак.
"Уже введено в експлуатацію 1,8 ГВт розподіленої генерації, нарощуємо потужності і надалі", - йдеться у повідомленні.
Опалення для прифронтових регіонів
Також зазначається, що уряд щоденно координує дії з обласними адміністраціями, громадами та профільними службами.
"Особливу увагу приділяємо прифронтовим регіонам, де росія системно обстрілює енергетичні обʼєкти, намагаючись позбавити громади тепла. Перевірили готовність громад до кризових ситуацій. Постійно працює понад 8 тисяч пунктів незламності, ще 4 тисячі готові до розгортання у випадку відключень. Усі вони забезпечені пальним та засобами звʼязку", - додала Свириденко.
Фіксована ціна на газ і електроенергію
Також в межах програм Зимової підтримки буде збережено фіксовану ціну на газ і електроенергію для побутових споживачів, щоб українські родини могли пройти зиму без додаткового фінансового тиску.
Усі відповідні міністерства отримали завдання для забезпечення належної роботи енергосистеми.
