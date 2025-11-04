УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11012 відвідувачів онлайн
Новини Опалювальний сезон
583 16

Опалювальний сезон стартував планово. Тепер задача - пройти з теплом всю зиму, - Свириденко провела засідання Антикризового енергоштабу

опалення в будинку

Кабмін провів засідання Антикризового енергетичного штабу за участі профільних міністерств та енергетичних компаній, щоб оцінити стан енергосистеми, узгодити алгоритми реагування на виклики війни у різних сценаріях.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Які теми обговорювалися?

За її словами, серед головних тем:

  • запуск опалювального сезону;
  • збільшення імпорту енергоресурсів;
  • нарощування генерації, зокрема розподіленої та потреби для швидкого відновлення і ремонту після пошкоджень.

Старт опалювального сезону

Опалювальний сезон стартував планово. Тепер наша задача - пройти з теплом всю зиму", - пояснила прем'єрка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу, - Зеленський

За її словами, наразі один із наших пріоритетів - розвиток розподіленої генерації. Адже це дозволяє громадам зберігати енергетичну стійкість навіть під час масованих атак.

"Уже введено в експлуатацію 1,8 ГВт розподіленої генерації, нарощуємо потужності і надалі", - йдеться у повідомленні.

Опалення для прифронтових регіонів

Також зазначається, що уряд щоденно координує дії з обласними адміністраціями, громадами та профільними службами.

"Особливу увагу приділяємо прифронтовим регіонам, де росія системно обстрілює енергетичні обʼєкти, намагаючись позбавити громади тепла. Перевірили готовність громад до кризових ситуацій. Постійно працює понад 8 тисяч пунктів незламності, ще 4 тисячі готові до розгортання у випадку відключень. Усі вони забезпечені пальним та засобами звʼязку", - додала Свириденко.

Також читайте: У 18 регіонах вже почали подавати тепло у житлові будинки, - Мінрозвитку

Фіксована ціна на газ і електроенергію

Також в межах програм Зимової підтримки буде збережено фіксовану ціну на газ і електроенергію для побутових споживачів, щоб українські родини могли пройти зиму без додаткового фінансового тиску.

Усі відповідні міністерства отримали завдання для забезпечення належної роботи енергосистеми.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

опалення (953) опалювальний сезон (1822) Свириденко Юлія (563)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
якщо вона це транслює мешканцям конча-заспи тоді все вірно....
показати весь коментар
04.11.2025 10:40 Відповісти
+3
Для повноти картини не вистачає бурхливих аплодисментів та подяки особисто тов. Зеленському за щасливе дитинство (тих, хто благає про тимчасовий захист у Швейцарії).
показати весь коментар
04.11.2025 10:42 Відповісти
+2
Точно планово? Цікаво, в Миколаєві обіцяли 1 листопада, але обіцянки "зеленої влади" це популізм і брехня.
показати весь коментар
04.11.2025 10:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Точно планово? Цікаво, в Миколаєві обіцяли 1 листопада, але обіцянки "зеленої влади" це популізм і брехня.
показати весь коментар
04.11.2025 10:37 Відповісти
якщо вона це транслює мешканцям конча-заспи тоді все вірно....
показати весь коментар
04.11.2025 10:40 Відповісти
Усі сили Укряду, мабуть, кинуті Свириденко на завершення отих дивних інженерних споруд чернишова-міндіча, в Козині??
показати весь коментар
04.11.2025 11:02 Відповісти
не звизди хвойдо,у нас в місті з опаленням тільки кілька спальників,у інших навіть води горячої немає.....
показати весь коментар
04.11.2025 10:37 Відповісти
А в Шахтарському і близьких до нього населених пунктах і холодної води немає.
показати весь коментар
04.11.2025 10:47 Відповісти
важко,всюди ситуація різна,але я про горячу воду з того ж місця що і опалення...і меньш затратне
показати весь коментар
04.11.2025 10:55 Відповісти
Я це все розумію, війна. Але хоч би на горі людей не піарилися і не брехали, мов які вони круті можновладці.
показати весь коментар
04.11.2025 11:02 Відповісти
До речі в совку також будувалися будинки де гарячої води не було - а опалення було . А в кожній квартирі титани стояли .
показати весь коментар
04.11.2025 11:24 Відповісти
З середини 90 там де я жив опалення таки було але гарячої води ніт - такшо якось так .
показати весь коментар
04.11.2025 11:21 Відповісти
Для повноти картини не вистачає бурхливих аплодисментів та подяки особисто тов. Зеленському за щасливе дитинство (тих, хто благає про тимчасовий захист у Швейцарії).
показати весь коментар
04.11.2025 10:42 Відповісти
Твоя задача снижать тарифы в том числе и за отопление и поднимать доходы но не свои доходы а простых граждан, при чём граждан многострадальных...
показати весь коментар
04.11.2025 10:49 Відповісти
Опалювальний сезон стартував планово?!?! Тиску в системі немає, повітря продавати не можливо, опалювальні прилади аж ніяк не теплі. Кого ви лікуєте своєю болтовнею??? Ви в якісь іншій державі живете?
показати весь коментар
04.11.2025 10:49 Відповісти
Хорошо тем у кого он стартовал) Даже про Киева без отопления, что там про остальных говорить. Горячую воду недавно дали и то перемога.
показати весь коментар
04.11.2025 10:50 Відповісти
а чому не наголосила, що саме завдяки владИмИруссанЫчу у вкраїнчиків тепло в домівках?
показати весь коментар
04.11.2025 11:08 Відповісти
У мене, вдома, температура вже нижче +15 градусів. Скоро зрівняється з температурою на дворі. Створили план? Можете відпочивати!

показати весь коментар
04.11.2025 11:14 Відповісти
Ми оголосили про початок опалювального сезону. Тепер ваша задача зробити собі тепло, - попередила Свириденко українців.
показати весь коментар
04.11.2025 12:11 Відповісти
 
 