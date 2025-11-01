У 18 регіонах вже почали подавати тепло у житлові будинки, - Мінрозвитку

Цього тижня в Україні стартував опалювальний сезон. Громади вже у 18 регіонах розпочали подачу тепла в житлові будинки.

Про це повідомив у фейсбуку віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Опалення соціальної сфери

За його словами, соціальна сфера підключена до опалення на понад 60%. Загалом станом в роботі вже перебувають 10 354 котельні із підготовлених 17 500 тисяч.

"Фокусуємось на стабільній роботі підприємств тепло-, водопостачання і водовідведення, а також забезпечення надійного електроживлення. Щоденно відстежуємо ситуацію в регіонах, координуємо дії з органами місцевого самоврядування, обласними адміністраціями, профільними міністерствами та службами, реагуємо на всі виклики оперативно.

Особливо у прифронтових регіонах, де ворог щодня безпрецендентно обстрілює енергообʼєкти, щоб зірвати опалювальний сезон", - зауважив Кулеба.

Ситуація у Кривому Розі

"Важливо – місто Кривий Ріг. На місці заступник Міністра Костянтин Ковальчук перевірив стан роботи котелень та готовність теплопідприємств. На сьогодні тут вже більше третини житлових будинків підключені до теплоносіїв. По місту замінено понад 100 км теплових мереж. Роботи тривають, до них залучені 60 ремонтних бригад", - додав він.

Також Кулеба окремо наголосив, що органи місцевого самоврядування разом із ОВА мають прискорити монтаж наявного в регіонах енергетичного обладнання, збільшувати резерви пального для роботи генераторів.

