В 18 регионах уже начали подавать тепло в жилые дома, - Минразвития
На этой неделе в Украине стартовал отопительный сезон. Громады уже в 18 регионах начали подачу тепла в жилые дома.
Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Отопление социальной сферы
По его словам, социальная сфера подключена к отоплению более чем на 60%. Всего в работе уже находятся 10 354 котельные из подготовленных 17 500 тысяч.
"Фокусируемся на стабильной работе предприятий тепло-, водоснабжения и водоотвода, а также обеспечении надежного электропитания. Ежедневно отслеживаем ситуацию в регионах, координируем действия с органами местного самоуправления, областными администрациями, профильными министерствами и службами, реагируем на все вызовы оперативно. Особенно в прифронтовых регионах, где враг ежедневно беспрецедентно обстреливает энергообъекты, чтобы сорвать отопительный сезон", - отметил Кулеба.
Ситуация в Кривом Роге
"Важно – город Кривой Рог. На месте заместитель министра Константин Ковальчук проверил состояние работы котельных и готовность теплопредприятий. На сегодняшний день здесь уже более трети жилых домов подключены к теплоносителям. По городу заменено более 100 км тепловых сетей. Работы продолжаются, к ним привлечены 60 ремонтных бригад", - добавил он.
Также Кулеба отдельно подчеркнул, что органы местного самоуправления вместе с ОВА должны ускорить монтаж имеющегося в регионах энергетического оборудования, увеличивать резервы топлива для работы генераторов.
