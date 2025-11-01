РУС
В 18 регионах уже начали подавать тепло в жилые дома, - Минразвития

Когда дадут тепло в дома

На этой неделе в Украине стартовал отопительный сезон. Громады уже в 18 регионах начали подачу тепла в жилые дома.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Отопление социальной сферы

По его словам, социальная сфера подключена к отоплению более чем на 60%. Всего в работе уже находятся 10 354 котельные из подготовленных 17 500 тысяч.

"Фокусируемся на стабильной работе предприятий тепло-, водоснабжения и водоотвода, а также обеспечении надежного электропитания. Ежедневно отслеживаем ситуацию в регионах, координируем действия с органами местного самоуправления, областными администрациями, профильными министерствами и службами, реагируем на все вызовы оперативно. Особенно в прифронтовых регионах, где враг ежедневно беспрецедентно обстреливает энергообъекты, чтобы сорвать отопительный сезон", - отметил Кулеба.

Читайте также: В Украине к отоплению подключено уже 62% потребителей, – Госэнергонадзор

Ситуация в Кривом Роге

"Важно – город Кривой Рог. На месте заместитель министра Константин Ковальчук проверил состояние работы котельных и готовность теплопредприятий. На сегодняшний день здесь уже более трети жилых домов подключены к теплоносителям. По городу заменено более 100 км тепловых сетей. Работы продолжаются, к ним привлечены 60 ремонтных бригад", - добавил он.

Также Кулеба отдельно подчеркнул, что органы местного самоуправления вместе с ОВА должны ускорить монтаж имеющегося в регионах энергетического оборудования, увеличивать резервы топлива для работы генераторов.

Читайте также: Садовой объявил о начале отопительного сезона во Львове

Тарифы на отопление отопительный сезон Кулеба Алексей
Кацапам вже доповідь була?
01.11.2025 13:49 Ответить
Хіба ти ще не відчув? Ну нічого й до бурятів дістанемося.
01.11.2025 13:56 Ответить
З Амстердама дуже велика дальність.
01.11.2025 14:03 Ответить
Дальність немає значення. Головне, вас кацапів розібрати на частини.
01.11.2025 14:06 Ответить
Ти п'яна чи що,сірожа?
01.11.2025 14:16 Ответить
Які ще прифронтові міста окрім Кривого Рогу проінспектував заступник міністра?

"Важливо - місто Кривий Ріг.
На місці заступник Міністра Костянтин Ковальчук перевірив стан роботи котелень та готовність теплопідприємств. На сьогодні тут вже більше третини житлових будинків підключені до теплоносіїв."

Джерело: https://censor.net/ua/n3582825
01.11.2025 14:15 Ответить
 
 