В Україні до опалення підключено вже 62% споживачів, – Держенергонагляд

В Україні поступово підключають до систем теплопостачання соціальні об'єкти та житловий фонд, і наразі з опаленням уже понад 62% споживачів.

Про це заявив в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.

За словами Замулка, цьогорічна підготовка до опалювального періоду була однією з найвідповідальніших і найінтенсивніших, однак, попри складнощі більшості регіонів вдалося підготуватися вчасно. Теплопостачальні організації виконали свої обов'язки щодо підготовки до опалювального періоду, провели ремонтну кампанію та випробування своїх мереж.

Замулко зазначив, що під час перевірок інспекторами Держенергонагляду виявлено близько 3,5 тис. зауважень до стану енергетичних об'єктів, переважну більшість із яких уже усунуто.

Цьогоріч особливу увагу приділено готовності об'єктів теплопостачання до можливих відключень електроенергії.

"Питання резервного живлення постало гостро ще минулого року. Завдяки гуманітарній допомозі та підтримці донорів ми отримали значну кількість генераторів, які розподілено між об’єктами теплової генерації та соціальними установами", – розповів Замулко.

За його словами, громади також створюють запаси палива для підтримки роботи теплопостачальних об'єктів у разі тривалих відключень.

"Можемо констатувати, що практично всі об'єкти теплопостачання забезпечені резервними джерелами живлення. Це дає певну надію на те, що навіть у випадку глобальних обмежень система зможе витримати навантаження", – наголосив він.

Щодо контролю за дотриманням графіків відключень електроенергії Замулко зазначив, що проблема забезпечення справедливого розподілу електроенергії між споживачами, яка гостро стояла минулої зими, актуальна і зараз.

"Сьогодні спільно з операторами систем розподілу (ОСР) працюємо над вирівнюванням ситуації. На жаль, не можемо повністю усунути технічні обмеження мереж, але там, де можливо, впливаємо на процес і зобов'язуємо ОСР дотримуватися графіків", — пояснив Замулко.

Як повідомлялося, станом на 28 жовтня в Україні 13 областей уже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що 29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що будинки львів'ян почнуть підключати до опалення з 3 листопада.