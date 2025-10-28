Кличко оголосив про початок опалювального сезону для мешканців Києва
Від завтра, 29 жовтня, Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.
Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.
"У питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори – погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу", – зазначив він.
Кличко нагадав, що розгортання системи теплопостачання у столиці технологічно потребує до 7 днів.
Як повідомлялося, опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. Опалення для них подають за індивідуальними заявками їх керівників.
