Кличко оголосив про початок опалювального сезону для мешканців Києва

Від завтра, 29 жовтня, Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"У питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори – погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу", – зазначив він.

Кличко нагадав, що розгортання системи теплопостачання у столиці технологічно потребує до 7 днів.

Як повідомлялося, опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. Опалення для них подають за індивідуальними заявками їх керівників.