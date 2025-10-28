Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Опалювальний сезон
584 4

Кличко оголосив про початок опалювального сезону для мешканців Києва

Кличко оголосив про початок опалювального сезону для мешканців Києва

Від завтра, 29 жовтня, Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"У питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори – погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу", – зазначив він.

Кличко нагадав, що розгортання системи теплопостачання у столиці технологічно потребує до 7 днів.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. Опалення для них подають за індивідуальними заявками їх керівників.

Автор: 

Київ (4809) Кличко Віталій (586) опалення (594) опалювальний сезон (1204)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще днів десять можна було б і не включати
показати весь коментар
28.10.2025 16:14 Відповісти
Коли цього дядю вже до відповіді притягнуть. Перетворив Київ на ларьочний полігон. Варане заправляє, а цей якщо і не краде, то на все очі закриває
показати весь коментар
28.10.2025 16:29 Відповісти
поки зебоневтику відкрито дорогу не перейде - не чіпатимуть. як перейде - так одразу і паспорт російський спливе і кримінальні справи за корупцію та держзраду. замінять на лояльного голову військової адміністрації, хтось повинен буде зелену дупу від майдану захистити коли суспільство до протесту дозріє
показати весь коментар
28.10.2025 17:26 Відповісти
Дядьку, ви щось путаєте.Криміналом повинна прокуратура займатись, ДБР, суди. А вони всі в долі із зеленими крадіями...
показати весь коментар
28.10.2025 18:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 