Підключати житлові будинки до тепла почали вже в 13 областях, – Мінрозвитку

В Україні 13 областей уже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків.

Понад 55% об'єктів соціальної сфери під'єднані до тепла, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

За даними міністерства, підключення споживачів у решті регіонів триватиме поступово. На сьогодні з теплом працюють більше 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч закладів освіти та понад 2 тисячі закладів охорони здоров'я.

До старту сезону підготовлено понад 17,5 тисяч котелень і 17 тисяч кілометрів теплових мереж, із яких 340 км замінено, виконано капремонти та заміни котлів.

Водночас заступник міністра Костянтин Ковальчук зауважив, що житловий фонд і об'єкти теплового та водопровідно-каналізаційного господарства щоденно зазнають обстрілів. Посадовець прогнозує нелегку зиму, однак технічна готовність комунальних теплопостачальних підприємств дозволяє розпочати сезон.

Раніше повідомлялось, що від завтра, 29 жовтня, Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.

За словами мера Віталія Кличка, у питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори, як погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу.