УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9068 відвідувачів онлайн
Новини Опалювальний сезон
641 21

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу, - Зеленський

Зеленський про нестачу коштів на купівлю газу

З 2 млрд доларів, які Україні потрібні для імпорту газу, не вистачає 750 млн.

Про це під час брифінгу заявив президент Володимир Зеленський, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Скільки грошей не вистачає?

"На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 мільйонів з двох мільярдів, про які ми говорили щодо газу, тільки що президент Урсула (президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, - ред.) сказала, що десь 127 мільйонів євро нам ще дадуть у підтримку", - розповів глава держави.

Читайте також: Кабмін виділив понад 90 мільйонів на забезпечення Запоріжжя теплом та водою

Підтримка України 

Зеленський додав, що відбулася також зустріч міністра енергетики з його колегами з країн "Групи семи".

"Там всюди нас підтримують - і Канада, і Італія, і Німеччина, і інші країни", - сказав очільник держави.

Читайте також: Україну може чекати "катастрофічна" зима. 60% газової інфраструктури пошкоджено, - Bild

Автор: 

газ (10773) Зеленський Володимир (26042) імпорт (2796)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Це ти, м¥дило, Міндичу кажеш чи Резнікову з Умєровим?
показати весь коментар
03.11.2025 20:11 Відповісти
+6
З нету:
Сідайте зручненько, буде смішно

Тут до мене позитивної аналітики підвалило. Виявляється, вивалити 3000 км на кожну бабусю, яка максимум за своє життя виїжджала в Чорнухи на базар - це такий дуже хитрий план порятунку Укрзалізниці.

Справа в тому, що на Укрзалізниці так давно і так успішно п#здять наші гроші у промислових масштабах, що вона хронічно збиткова. Збитки накопичувалися роками і зараз Укрзалізниці особливо зле.

І тут починається найцікавіше! Може, ми проведемо на Укрзалізниці аудит? Вип#здимо, нарешті, з правління таких потужних залізничників, як Сергій Лєщєнко і призначимо фахових міжнародників? Звільнимо всіх замів, які сидять на потоках і спускають державні кошти на свої схеми? Продамо непрофільні активи, які генерують збитки? Встановимо РИНКОВІ тарифи, які зможуть покривати видатки і приносити прибуток? Це все класика реанімації збиткових проєктів. Тут не треба видумувати велосипед, все давно придумано до нас і воно працює.

Але ніт! Нах#я нам таке скучне кіно?? Ми ж розуміємо, що замість виганяти лєщєнків і наводити лад, набагато легше влаштувати шоу і дати виборцям нашару покататися Укрзалізницею!

Нюанс в тому, що саме ПАСАЖИРСЬКІ перевезення стабільно генерують МІНУС у фінансовій звітності, бо вони ЗБИТКОВІ і квитки продають нижче собівартості.

Тобто, ви уявляєте красоту ігри: щоб спасти Укрзалізницю від боргової ями, ми запрошуємо людей покататися збитковими пасажирськими перевезеннями і, таким чином, ЗБІЛЬШИТИ ЗБИТКОВІСТЬ.

Ну шо я вам скажу? План надьожний, як швейцарський ніж. Не розумію, чому ці протівні блогери вий@буються і не приєднуються до анонімних телеграм-каналів, які пишуть, що це харашо?

Пропоную піти далі. Щоб краще спасти Укрзалізницю, видавати пасажирам на рейсах чорну ікру, iPhone 17 і путьовки в Буковель. Гроші на це перерахувати з держбюджету, а там лєщєнки розбируться, як їх ефективно освоїти.

Це буде красіво, ярко, молодьожно. А реформи то скучно, довго і ніяка бл@дь за тебе потом не проголосує. Нема смисла і починать.

Serhii Marchenko
показати весь коментар
03.11.2025 20:13 Відповісти
+6
В Міндіча. - 1 млрд, Резнік умеров - кілька млрд, а якщо пошукати у всіх зелених то можна купити піраміди і авіаносець
показати весь коментар
03.11.2025 20:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ти, м¥дило, Міндичу кажеш чи Резнікову з Умєровим?
показати весь коментар
03.11.2025 20:11 Відповісти
З нету:
Сідайте зручненько, буде смішно

Тут до мене позитивної аналітики підвалило. Виявляється, вивалити 3000 км на кожну бабусю, яка максимум за своє життя виїжджала в Чорнухи на базар - це такий дуже хитрий план порятунку Укрзалізниці.

Справа в тому, що на Укрзалізниці так давно і так успішно п#здять наші гроші у промислових масштабах, що вона хронічно збиткова. Збитки накопичувалися роками і зараз Укрзалізниці особливо зле.

І тут починається найцікавіше! Може, ми проведемо на Укрзалізниці аудит? Вип#здимо, нарешті, з правління таких потужних залізничників, як Сергій Лєщєнко і призначимо фахових міжнародників? Звільнимо всіх замів, які сидять на потоках і спускають державні кошти на свої схеми? Продамо непрофільні активи, які генерують збитки? Встановимо РИНКОВІ тарифи, які зможуть покривати видатки і приносити прибуток? Це все класика реанімації збиткових проєктів. Тут не треба видумувати велосипед, все давно придумано до нас і воно працює.

Але ніт! Нах#я нам таке скучне кіно?? Ми ж розуміємо, що замість виганяти лєщєнків і наводити лад, набагато легше влаштувати шоу і дати виборцям нашару покататися Укрзалізницею!

Нюанс в тому, що саме ПАСАЖИРСЬКІ перевезення стабільно генерують МІНУС у фінансовій звітності, бо вони ЗБИТКОВІ і квитки продають нижче собівартості.

Тобто, ви уявляєте красоту ігри: щоб спасти Укрзалізницю від боргової ями, ми запрошуємо людей покататися збитковими пасажирськими перевезеннями і, таким чином, ЗБІЛЬШИТИ ЗБИТКОВІСТЬ.

Ну шо я вам скажу? План надьожний, як швейцарський ніж. Не розумію, чому ці протівні блогери вий@буються і не приєднуються до анонімних телеграм-каналів, які пишуть, що це харашо?

Пропоную піти далі. Щоб краще спасти Укрзалізницю, видавати пасажирам на рейсах чорну ікру, iPhone 17 і путьовки в Буковель. Гроші на це перерахувати з держбюджету, а там лєщєнки розбируться, як їх ефективно освоїти.

Це буде красіво, ярко, молодьожно. А реформи то скучно, довго і ніяка бл@дь за тебе потом не проголосує. Нема смисла і починать.

Serhii Marchenko
показати весь коментар
03.11.2025 20:13 Відповісти
У вас какие-то еврейские методы реорганизации УЗ, они просто не приемлимы для нашего славянского руководства страны..
показати весь коментар
03.11.2025 21:42 Відповісти
В Міндіча. - 1 млрд, Резнік умеров - кілька млрд, а якщо пошукати у всіх зелених то можна купити піраміди і авіаносець
показати весь коментар
03.11.2025 20:13 Відповісти
это шидво у народа пошукает и еще пару лярдов наскирдует
показати весь коментар
03.11.2025 20:31 Відповісти
можна взять з безкоштовних білетів на поїзда
показати весь коментар
03.11.2025 20:14 Відповісти
Пропоную ще три тищі кілометрів безплатно літаками налітати.
показати весь коментар
03.11.2025 20:15 Відповісти
Зайшов, перечитав коменти...
Сказано, практично, все, що хотів сказати. Мені, хіба, задишилось поматюкатись... але ж адміни!
показати весь коментар
03.11.2025 20:22 Відповісти
миндичи потырили
показати весь коментар
03.11.2025 20:30 Відповісти
У Ріната, нашого монополіста і конченого бенєфіціара позич.
показати весь коментар
03.11.2025 20:32 Відповісти
Зато безкоштовний проїзд в УкрЗалізниці буде і кешбеки , і телемарафон….
показати весь коментар
03.11.2025 20:34 Відповісти
Йой дививсяб й дивився..Телемарафон..Отак поставив би рядком штук шисть,й виступ Верховного командарма дививсяб без упину..Каб на Куп'янськ..Трох заважае..Покровську всякі..віти!Клумби!Й Марафрн!Так преможемо..
показати весь коментар
03.11.2025 20:40 Відповісти
Копійки! Черниш свої офшору ,Тимурчика з Носом потряси. Років на п'ять для газу вистачить.
показати весь коментар
03.11.2025 20:35 Відповісти


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
Саботували цей Закон, усі держсекретарі КМУ та зам міністри ЦОВВ, починаючи з 2019 року!!! Генпрокурори, про це знають, але ж гроші на посаді та запис у трудовій, спонукає їх БРЕХАТИ Українцям!!
показати весь коментар
03.11.2025 20:36 Відповісти
Пошліть газ за кацапським корабльом, без газу можна грітись : https://forum.lvivport.com/threads/duzhe-alternativna-energetika.95594/page-6#post-3346029
показати весь коментар
03.11.2025 20:36 Відповісти
Тиж бідбше вкрав з подельниками?..Нестісняйся..Бубочка..Ухилянтушко чоториразове..нагаз невсачае?..Шо нема вже де вкрасти?...То шо Бельгія зажала кацапські гроші то реально погано..Ну ти теж зажав накрадене..Шобла сцяна..
показати весь коментар
03.11.2025 20:36 Відповісти
а ти ще раз по 1000 пробував роздавати?
показати весь коментар
03.11.2025 20:44 Відповісти
Не, ну это кодло окуело в край, они даже уже не скрывают, шо пИсдят выделяемое спонсорами бабло и требую все больше.
показати весь коментар
03.11.2025 21:02 Відповісти
Та візьми їх у мандіча, чи як його там!
показати весь коментар
03.11.2025 21:15 Відповісти
Я так розумію якщо гроші не знайдуться, то українці замерзнуть нах. й? Тоді поясніть, набіса країні золотовалютний резервний фонд? Чи не для таких випадків?
показати весь коментар
03.11.2025 21:18 Відповісти
хай їздять по УЗ 3000 км і не думають взимку про газ))
показати весь коментар
03.11.2025 21:36 Відповісти
 
 