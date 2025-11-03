Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу, - Зеленський

З 2 млрд доларів, які Україні потрібні для імпорту газу, не вистачає 750 млн.

Про це під час брифінгу заявив президент Володимир Зеленський, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Скільки грошей не вистачає?

"На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 мільйонів з двох мільярдів, про які ми говорили щодо газу, тільки що президент Урсула (президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, - ред.) сказала, що десь 127 мільйонів євро нам ще дадуть у підтримку", - розповів глава держави.

Підтримка України

Зеленський додав, що відбулася також зустріч міністра енергетики з його колегами з країн "Групи семи".

"Там всюди нас підтримують - і Канада, і Італія, і Німеччина, і інші країни", - сказав очільник держави.

