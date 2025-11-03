Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу, - Зеленський
З 2 млрд доларів, які Україні потрібні для імпорту газу, не вистачає 750 млн.
Про це під час брифінгу заявив президент Володимир Зеленський, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.
Скільки грошей не вистачає?
"На сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 мільйонів з двох мільярдів, про які ми говорили щодо газу, тільки що президент Урсула (президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, - ред.) сказала, що десь 127 мільйонів євро нам ще дадуть у підтримку", - розповів глава держави.
Підтримка України
Зеленський додав, що відбулася також зустріч міністра енергетики з його колегами з країн "Групи семи".
"Там всюди нас підтримують - і Канада, і Італія, і Німеччина, і інші країни", - сказав очільник держави.
Сідайте зручненько, буде смішно
Тут до мене позитивної аналітики підвалило. Виявляється, вивалити 3000 км на кожну бабусю, яка максимум за своє життя виїжджала в Чорнухи на базар - це такий дуже хитрий план порятунку Укрзалізниці.
Справа в тому, що на Укрзалізниці так давно і так успішно п#здять наші гроші у промислових масштабах, що вона хронічно збиткова. Збитки накопичувалися роками і зараз Укрзалізниці особливо зле.
І тут починається найцікавіше! Може, ми проведемо на Укрзалізниці аудит? Вип#здимо, нарешті, з правління таких потужних залізничників, як Сергій Лєщєнко і призначимо фахових міжнародників? Звільнимо всіх замів, які сидять на потоках і спускають державні кошти на свої схеми? Продамо непрофільні активи, які генерують збитки? Встановимо РИНКОВІ тарифи, які зможуть покривати видатки і приносити прибуток? Це все класика реанімації збиткових проєктів. Тут не треба видумувати велосипед, все давно придумано до нас і воно працює.
Але ніт! Нах#я нам таке скучне кіно?? Ми ж розуміємо, що замість виганяти лєщєнків і наводити лад, набагато легше влаштувати шоу і дати виборцям нашару покататися Укрзалізницею!
Нюанс в тому, що саме ПАСАЖИРСЬКІ перевезення стабільно генерують МІНУС у фінансовій звітності, бо вони ЗБИТКОВІ і квитки продають нижче собівартості.
Тобто, ви уявляєте красоту ігри: щоб спасти Укрзалізницю від боргової ями, ми запрошуємо людей покататися збитковими пасажирськими перевезеннями і, таким чином, ЗБІЛЬШИТИ ЗБИТКОВІСТЬ.
Ну шо я вам скажу? План надьожний, як швейцарський ніж. Не розумію, чому ці протівні блогери вий@буються і не приєднуються до анонімних телеграм-каналів, які пишуть, що це харашо?
Пропоную піти далі. Щоб краще спасти Укрзалізницю, видавати пасажирам на рейсах чорну ікру, iPhone 17 і путьовки в Буковель. Гроші на це перерахувати з держбюджету, а там лєщєнки розбируться, як їх ефективно освоїти.
Це буде красіво, ярко, молодьожно. А реформи то скучно, довго і ніяка бл@дь за тебе потом не проголосує. Нема смисла і починать.
Serhii Marchenko
Сказано, практично, все, що хотів сказати. Мені, хіба, задишилось поматюкатись... але ж адміни!
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
Саботували цей Закон, усі держсекретарі КМУ та зам міністри ЦОВВ, починаючи з 2019 року!!! Генпрокурори, про це знають, але ж гроші на посаді та запис у трудовій, спонукає їх БРЕХАТИ Українцям!!