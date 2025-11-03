РУС
Украине не хватает $750 млн из 2 млрд, необходимых на импорт газа, - Зеленский

Зеленский о нехватке средств на покупку газа

Из 2 млрд долларов, которые Украине нужны для импорта газа, не хватает 750 млн.

Об этом во время брифинга заявил президент Владимир Зеленский, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Сколько денег не хватает?

"На сегодняшний день мы понимаем, что нам не хватает где-то 750 миллионов из двух миллиардов, о которых мы говорили в отношении газа, только что президент Урсула (президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Ред.) сказала, что где-то 127 миллионов евро нам еще дадут в поддержку", - рассказал глава государства.

Читайте также: Кабмин выделил более 90 миллионов на обеспечение Запорожья теплом и водой

Поддержка Украины

Зеленский добавил, что также состоялась встреча министра энергетики с его коллегами из стран "Группы семи".

"Там везде нас поддерживают - и Канада, и Италия, и Германия, и другие страны", - сказал глава государства.

Читайте также: Украину может ждать "катастрофическая" зима. 60% газовой инфраструктуры повреждено, - Bild

Це ти, м¥дило, Міндичу кажеш чи Резнікову з Умєровим?
03.11.2025 20:11 Ответить
З нету:
Сідайте зручненько, буде смішно

Тут до мене позитивної аналітики підвалило. Виявляється, вивалити 3000 км на кожну бабусю, яка максимум за своє життя виїжджала в Чорнухи на базар - це такий дуже хитрий план порятунку Укрзалізниці.

Справа в тому, що на Укрзалізниці так давно і так успішно п#здять наші гроші у промислових масштабах, що вона хронічно збиткова. Збитки накопичувалися роками і зараз Укрзалізниці особливо зле.

І тут починається найцікавіше! Може, ми проведемо на Укрзалізниці аудит? Вип#здимо, нарешті, з правління таких потужних залізничників, як Сергій Лєщєнко і призначимо фахових міжнародників? Звільнимо всіх замів, які сидять на потоках і спускають державні кошти на свої схеми? Продамо непрофільні активи, які генерують збитки? Встановимо РИНКОВІ тарифи, які зможуть покривати видатки і приносити прибуток? Це все класика реанімації збиткових проєктів. Тут не треба видумувати велосипед, все давно придумано до нас і воно працює.

Але ніт! Нах#я нам таке скучне кіно?? Ми ж розуміємо, що замість виганяти лєщєнків і наводити лад, набагато легше влаштувати шоу і дати виборцям нашару покататися Укрзалізницею!

Нюанс в тому, що саме ПАСАЖИРСЬКІ перевезення стабільно генерують МІНУС у фінансовій звітності, бо вони ЗБИТКОВІ і квитки продають нижче собівартості.

Тобто, ви уявляєте красоту ігри: щоб спасти Укрзалізницю від боргової ями, ми запрошуємо людей покататися збитковими пасажирськими перевезеннями і, таким чином, ЗБІЛЬШИТИ ЗБИТКОВІСТЬ.

Ну шо я вам скажу? План надьожний, як швейцарський ніж. Не розумію, чому ці протівні блогери вий@буються і не приєднуються до анонімних телеграм-каналів, які пишуть, що це харашо?

Пропоную піти далі. Щоб краще спасти Укрзалізницю, видавати пасажирам на рейсах чорну ікру, iPhone 17 і путьовки в Буковель. Гроші на це перерахувати з держбюджету, а там лєщєнки розбируться, як їх ефективно освоїти.

Це буде красіво, ярко, молодьожно. А реформи то скучно, довго і ніяка бл@дь за тебе потом не проголосує. Нема смисла і починать.

Serhii Marchenko
03.11.2025 20:13 Ответить
В Міндіча. - 1 млрд, Резнік умеров - кілька млрд, а якщо пошукати у всіх зелених то можна купити піраміди і авіаносець
03.11.2025 20:13 Ответить
это шидво у народа пошукает и еще пару лярдов наскирдует
03.11.2025 20:31 Ответить
можна взять з безкоштовних білетів на поїзда
03.11.2025 20:14 Ответить
Пропоную ще три тищі кілометрів безплатно літаками налітати.
03.11.2025 20:15 Ответить
Зайшов, перечитав коменти...
Сказано, практично, все, що хотів сказати. Мені, хіба, задишилось поматюкатись... але ж адміни!
03.11.2025 20:22 Ответить
миндичи потырили
03.11.2025 20:30 Ответить
У Ріната, нашого монополіста і конченого бенєфіціара позич.
03.11.2025 20:32 Ответить
Зато безкоштовний проїзд в УкрЗалізниці буде і кешбеки , і телемарафон….
03.11.2025 20:34 Ответить
Йой дививсяб й дивився..Телемарафон..Отак поставив би рядком штук шисть,й виступ Верховного командарма дививсяб без упину..Каб на Куп'янськ..Трох заважае..Покровську всякі..віти!Клумби!Й Марафрн!Так преможемо..
03.11.2025 20:40 Ответить
Копійки! Черниш свої офшору ,Тимурчика з Носом потряси. Років на п'ять для газу вистачить.
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
Саботували цей Закон, усі держсекретарі КМУ та зам міністри ЦОВВ, починаючи з 2019 року!!! Генпрокурори, про це знають, але ж гроші на посаді та запис у трудовій, спонукає їх БРЕХАТИ Українцям!!
03.11.2025 20:36 Ответить
Пошліть газ за кацапським корабльом, без газу можна грітись : https://forum.lvivport.com/threads/duzhe-alternativna-energetika.95594/page-6#post-3346029
03.11.2025 20:36 Ответить
Тиж бідбше вкрав з подельниками?..Нестісняйся..Бубочка..Ухилянтушко чоториразове..нагаз невсачае?..Шо нема вже де вкрасти?...То шо Бельгія зажала кацапські гроші то реально погано..Ну ти теж зажав накрадене..Шобла сцяна..
