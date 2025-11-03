Украине не хватает $750 млн из 2 млрд, необходимых на импорт газа, - Зеленский

Из 2 млрд долларов, которые Украине нужны для импорта газа, не хватает 750 млн.

Об этом во время брифинга заявил президент Владимир Зеленский, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Сколько денег не хватает?

"На сегодняшний день мы понимаем, что нам не хватает где-то 750 миллионов из двух миллиардов, о которых мы говорили в отношении газа, только что президент Урсула (президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Ред.) сказала, что где-то 127 миллионов евро нам еще дадут в поддержку", - рассказал глава государства.

Читайте также: Кабмин выделил более 90 миллионов на обеспечение Запорожья теплом и водой

Поддержка Украины

Зеленский добавил, что также состоялась встреча министра энергетики с его коллегами из стран "Группы семи".

"Там везде нас поддерживают - и Канада, и Италия, и Германия, и другие страны", - сказал глава государства.

Читайте также: Украину может ждать "катастрофическая" зима. 60% газовой инфраструктуры повреждено, - Bild