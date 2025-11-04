РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12094 посетителя онлайн
Новости Отопительный сезон
549 15

Отопительный сезон стартовал по плану. Теперь задача - пройти с теплом всю зиму, - Свириденко провела заседание Антикризисного энергоштаба

отопление в доме

Кабмин провел заседание Антикризисного энергетического штаба с участием профильных министерств и энергетических компаний, чтобы оценить состояние энергосистемы, согласовать алгоритмы реагирования на вызовы войны в различных сценариях.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Какие темы обсуждались?

По ее словам, среди главных тем:

  • запуск отопительного сезона;
  • увеличение импорта энергоресурсов;
  • наращивание генерации, в частности распределенной, и потребности для быстрого восстановления и ремонта после повреждений.

Старт отопительного сезона

Отопительный сезон стартовал планово. Теперь наша задача - пройти с теплом всю зиму", - пояснила премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине не хватает $750 млн из 2 млрд, необходимых на импорт газа, - Зеленский

По ее словам, сейчас один из наших приоритетов - развитие распределенной генерации. Ведь это позволяет общинам сохранять энергетическую устойчивость даже во время массированных атак.

"Уже введено в эксплуатацию 1,8 ГВт распределенной генерации, наращиваем мощности и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Отопление для прифронтовых регионов

Также отмечается, что правительство ежедневно координирует действия с областными администрациями, громадами и профильными службами.

"Особое внимание уделяем прифронтовым регионам, где Россия системно обстреливает энергетические объекты, пытаясь лишить общины тепла. Проверили готовность громад к кризисным ситуациям. Постоянно работает более 8 тысяч пунктов несокрушимости, еще 4 тысячи готовы к развертыванию в случае отключений. Все они обеспечены топливом и средствами связи", - добавила Свириденко.

Читайте также: В 18 регионах уже начали подавать тепло в жилые дома, - Минразвития

Фиксированная цена на газ и электроэнергию

Также в рамках программ Зимней поддержки будет сохранена фиксированная цена на газ и электроэнергию для бытовых потребителей, чтобы украинские семьи могли пройти зиму без дополнительного финансового давления.

Все соответствующие министерства получили задание по обеспечению надлежащей работы энергосистемы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Тарифы на отопление (728) отопительный сезон (545) Свириденко Юлия (267)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
якщо вона це транслює мешканцям конча-заспи тоді все вірно....
показать весь комментарий
04.11.2025 10:40 Ответить
+3
Для повноти картини не вистачає бурхливих аплодисментів та подяки особисто тов. Зеленському за щасливе дитинство (тих, хто благає про тимчасовий захист у Швейцарії).
показать весь комментарий
04.11.2025 10:42 Ответить
+2
Точно планово? Цікаво, в Миколаєві обіцяли 1 листопада, але обіцянки "зеленої влади" це популізм і брехня.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точно планово? Цікаво, в Миколаєві обіцяли 1 листопада, але обіцянки "зеленої влади" це популізм і брехня.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:37 Ответить
якщо вона це транслює мешканцям конча-заспи тоді все вірно....
показать весь комментарий
04.11.2025 10:40 Ответить
Усі сили Укряду, мабуть, кинуті Свириденко на завершення отих дивних інженерних споруд чернишова-міндіча, в Козині??
показать весь комментарий
04.11.2025 11:02 Ответить
не звизди хвойдо,у нас в місті з опаленням тільки кілька спальників,у інших навіть води горячої немає.....
показать весь комментарий
04.11.2025 10:37 Ответить
А в Шахтарському і близьких до нього населених пунктах і холодної води немає.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:47 Ответить
важко,всюди ситуація різна,але я про горячу воду з того ж місця що і опалення...і меньш затратне
показать весь комментарий
04.11.2025 10:55 Ответить
Я це все розумію, війна. Але хоч би на горі людей не піарилися і не брехали, мов які вони круті можновладці.
показать весь комментарий
04.11.2025 11:02 Ответить
До речі в совку також будувалися будинки де гарячої води не було - а опалення було . А в кожній квартирі титани стояли .
показать весь комментарий
04.11.2025 11:24 Ответить
З середини 90 там де я жив опалення таки було але гарячої води ніт - такшо якось так .
показать весь комментарий
04.11.2025 11:21 Ответить
Для повноти картини не вистачає бурхливих аплодисментів та подяки особисто тов. Зеленському за щасливе дитинство (тих, хто благає про тимчасовий захист у Швейцарії).
показать весь комментарий
04.11.2025 10:42 Ответить
Твоя задача снижать тарифы в том числе и за отопление и поднимать доходы но не свои доходы а простых граждан, при чём граждан многострадальных...
показать весь комментарий
04.11.2025 10:49 Ответить
Опалювальний сезон стартував планово?!?! Тиску в системі немає, повітря продавати не можливо, опалювальні прилади аж ніяк не теплі. Кого ви лікуєте своєю болтовнею??? Ви в якісь іншій державі живете?
показать весь комментарий
04.11.2025 10:49 Ответить
Хорошо тем у кого он стартовал) Даже про Киева без отопления, что там про остальных говорить. Горячую воду недавно дали и то перемога.
показать весь комментарий
04.11.2025 10:50 Ответить
а чому не наголосила, що саме завдяки владИмИруссанЫчу у вкраїнчиків тепло в домівках?
показать весь комментарий
04.11.2025 11:08 Ответить
У мене, вдома, температура вже нижче +15 градусів. Скоро зрівняється з температурою на дворі. Створили план? Можете відпочивати!

показать весь комментарий
04.11.2025 11:14 Ответить
 
 