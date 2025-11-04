Отопительный сезон стартовал по плану. Теперь задача - пройти с теплом всю зиму, - Свириденко провела заседание Антикризисного энергоштаба

Кабмин провел заседание Антикризисного энергетического штаба с участием профильных министерств и энергетических компаний, чтобы оценить состояние энергосистемы, согласовать алгоритмы реагирования на вызовы войны в различных сценариях.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко

Какие темы обсуждались?

По ее словам, среди главных тем:

запуск отопительного сезона;

увеличение импорта энергоресурсов;

наращивание генерации, в частности распределенной, и потребности для быстрого восстановления и ремонта после повреждений.

Старт отопительного сезона

Отопительный сезон стартовал планово. Теперь наша задача - пройти с теплом всю зиму", - пояснила премьер.

По ее словам, сейчас один из наших приоритетов - развитие распределенной генерации. Ведь это позволяет общинам сохранять энергетическую устойчивость даже во время массированных атак.

"Уже введено в эксплуатацию 1,8 ГВт распределенной генерации, наращиваем мощности и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Отопление для прифронтовых регионов

Также отмечается, что правительство ежедневно координирует действия с областными администрациями, громадами и профильными службами.

"Особое внимание уделяем прифронтовым регионам, где Россия системно обстреливает энергетические объекты, пытаясь лишить общины тепла. Проверили готовность громад к кризисным ситуациям. Постоянно работает более 8 тысяч пунктов несокрушимости, еще 4 тысячи готовы к развертыванию в случае отключений. Все они обеспечены топливом и средствами связи", - добавила Свириденко.

Фиксированная цена на газ и электроэнергию

Также в рамках программ Зимней поддержки будет сохранена фиксированная цена на газ и электроэнергию для бытовых потребителей, чтобы украинские семьи могли пройти зиму без дополнительного финансового давления.

Все соответствующие министерства получили задание по обеспечению надлежащей работы энергосистемы.

