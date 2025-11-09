Правительство согласовало обязательную эвакуацию детей из отдельных громад Днепропетровщины и Запорожья
В Украине усиливают меры безопасности для жителей прифронтовых территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, координационный штаб принял решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
Об этом сообщает пресс-служба Минразвития.
Готовятся новые центры для эвакуированных
Запланирована эвакуация подопечных из учреждений институционального ухода в Запорожской области, расположенных примерно в 50 км от линии боевого столкновения.
Эвакуация будет проходить с учетом требований безопасности, медицинских показаний и необходимого сопровождения.
"Главное – безопасность детей и надлежащие условия для всех, кто покидает опасные территории", – подчеркнула заместитель министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко, которая держит вопрос на личном контроле.
Как будет проходить эвакуация
Эвакуационные мероприятия будут осуществляться во взаимодействии между ГСЧС, Национальной полицией, местными громадами, волонтерами и международными партнерами. На прифронтовых территориях работают специализированные подразделения:
-
ГСЧС "Феникс";
- Нацполиции "Белый Ангел".
Во время эвакуации применяется бронированная техника, медицинское оборудование и средства защиты. Маломобильных граждан будут доставлять в больницы или специализированные учреждения.
Министерство социальной политики совместно с местными громадами организует новые пункты временного размещения в более безопасных регионах страны. Кроме того, рассматривается создание дополнительного транзитного центра в Харьковской области.
В Генштабе отметили, что с начала суток воскресенья, 9 ноября, на фронте произошло 141 боевое столкновение, 60 из них – на Покровском направлении.
