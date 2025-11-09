Правительство согласовало обязательную эвакуацию детей из отдельных громад Днепропетровщины и Запорожья

В Украине усиливают меры безопасности для жителей прифронтовых территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, координационный штаб принял решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Готовятся новые центры для эвакуированных

Запланирована эвакуация подопечных из учреждений институционального ухода в Запорожской области, расположенных примерно в 50 км от линии боевого столкновения.

Эвакуация будет проходить с учетом требований безопасности, медицинских показаний и необходимого сопровождения.

"Главное – безопасность детей и надлежащие условия для всех, кто покидает опасные территории", – подчеркнула заместитель министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко, которая держит вопрос на личном контроле.

Как будет проходить эвакуация

Эвакуационные мероприятия будут осуществляться во взаимодействии между ГСЧС, Национальной полицией, местными громадами, волонтерами и международными партнерами. На прифронтовых территориях работают специализированные подразделения:

ГСЧС "Феникс";

Нацполиции "Белый Ангел".

Во время эвакуации применяется бронированная техника, медицинское оборудование и средства защиты. Маломобильных граждан будут доставлять в больницы или специализированные учреждения.

Министерство социальной политики совместно с местными громадами организует новые пункты временного размещения в более безопасных регионах страны. Кроме того, рассматривается создание дополнительного транзитного центра в Харьковской области.

В Генштабе отметили, что с начала суток воскресенья, 9 ноября, на фронте произошло 141 боевое столкновение, 60 из них – на Покровском направлении.

