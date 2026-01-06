РУС
Новости Боевіе действия на Запорожье
1 769 6

В РФ уже были попытки зайти в Малокатериновку в Запорожской области по дну водохранилища, - Силы обороны Юга

Ситуация в Малокатериновке: что происходит в Запорожье?

Российские оккупанты уже предпринимали единичные попытки зайти в поселок Малокатериновка в Запорожской области, который фактически является пригородом Запорожья.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Что известно?

Согласно карте DeepState к Малокатериновке уже приблизилась "серая зона". Однако, по словам Волошина, до врага еще есть определенное расстояние.

Ситуация в Малокатериновке

4 января бои шли в Плавнях, также есть боевые столкновения в Приморском.

"В основном там дачные массивы и нет большой капитальной застройки... Инфильтрационные группы противника пытаются зайти и продвинуться как можно дальше, пользуясь тем, что Каховского водохранилища уже нет и можно передвигаться "по дну", - пояснил спикер.

Некоторые такие группы рашистов, говорит Волошин, уже пытались добраться "по дну" бывшего водохранилища, переправиться через реку Конка и зайти с востока в Малокатериновку.

"Было даже несколько боестолкновений там. Потому что мы проводим разведывательно-поисковые и поисково-ударные действия, уничтожая такие группы", - добавил он.

Также, по словам спикера, в небе над Малокатериновкой постоянно находится большое количество российских дронов, и с каждым днем их становится все больше.

"Это уже прифронтовой населенный пункт. Ведь противник пытается полностью взять под контроль Приморское, использовать его как место, где сосредотачиваются штурмовые группы, которые идут дальше в направлении Степногорска. Ситуация там довольно непростая", - пояснил Волошин.

Он добавил, что враг будет пытаться - и уже фиксировались такие попытки - перейти через Конку и зайти в Малокатериновку, потому что основная задача россиян - максимально приблизиться к окраинам Запорожья.

Что предшествовало?

В ноябре 2025 года в Малокатериновке Запорожской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

