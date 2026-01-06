Враг начал использовать тяжелые бомбардировщики на Константиновском направлении, - 44 ОМБр

Российские войска на Константиновском направлении используют малые штурмовые группы и начали единично применять тяжелые бомбардировщики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал командир батальона беспилотных систем "Легион Север" 44 отдельной механизированной бригады Вячеслав Шутенко.

Погода затрудняет боевую работу

"Оборону держим, некоторые коррективы в работу вносит осенне-зимний период, ухудшилась погода, это вносит свои сложности. Но продолжаем выявлять и уничтожать врага", - отметил Шутенко.

Он отметил, что противник действует небольшими группами, пытаясь инфильтрироваться и обойти украинские пехотные позиции, используя сложные погодные условия.

"Сейчас в нашей зоне ответственности создана огромная "серая зона", в которой враг сразу уничтожается, если появляется", - рассказал командир.

Тактика противника и применение дронов

Вражеские штурмовые группы часто используют маскировочные костюмы с тепловизионным эффектом, что затрудняет их обнаружение ночью. В то же время, по словам Шутенко, опытные операторы БПЛА все равно фиксируют сигнатуры противника, после чего по нему наносится удар.

Также командир сообщил об единичных случаях использования противником тяжелых беспилотников.

"Пока можем констатировать факт, что у врага это направление находится технологически на начальном уровне развития. Наши тяжелые бомбардировщики применяются гораздо эффективнее. Но сам факт их появления у противника - это уже тревожный звоночек. В основном они их используют для решения логистических вопросов", - добавил он.

